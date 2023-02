Ác nhân 'Người Kiến 3': Kang khó lường hơn Thanos

Trả lời phỏng vấn VnExpress, Jonathan Majors, đóng phản diện Kang trong "Người Kiến 3", cho rằng nhân vật này nguy hiểm nhất Marvel.

Trong bom tấn đầu tiên của năm nay - Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tên tiếng Việt: Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử), Jonathan Majors thủ vai ác nhân Kang the Conqueror.

Trò chuyện với VnExpress nhân sự kiện phim ra mắt tại Sydney (Australia), ngôi sao mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nói về nhân vật: "Điều thu hút tôi đến với vai Kang đầu tiên là sự phức tạp của vai diễn. Bản chất của anh ta là điều thực sự thú vị với tôi, khiến tôi cố gắng hết sức để nhập vai. Kang là một siêu tội phạm du hành thời gian, đồng thời có rất nhiều biến thể trong đa vũ trụ. Mỗi một Kang tồn tại ở những vũ trụ khác nhau và có mục tiêu khác biệt".

Jonathan Majors chào khán giả Việt Nam trong cuộc trò chuyện với VnExpress. Ảnh cắt từ video

Jonathan Majors cho rằng "Kang là ai?" là câu hỏi mà khán giả sẽ phải tìm câu trả lời một thời gian dài, bởi nhân vật này sẽ xuyên suốt giai đoạn 5 và 6 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nghệ sĩ nói việc tìm hiểu để đóng vai phản diện này cũng giống như tham gia các đoàn kịch của Shakespeare. Từng theo học về sân khấu, Jonathan Majors cho rằng loại hình này dạy anh nhiều điều, giúp anh hiểu rõ bản chất nhân vật mình đảm nhận và điều cốt lõi nhân vật đó theo đuổi.

Jonathan Majors thích thú với bức thư pháp Việt Nam viết tên anh được fan tặng. Ảnh: Nick M

Diễn viên đánh giá Kang còn khó lường hơn cả Thanos - ác nhân của giai đoạn trước. Trong truyện tranh, Kang đã du hành thời gian chạy trốn đến tương lai, sau đó quay lại thay đổi lịch sử để đánh bại người truy bắt hắn. Mỗi khi một biến thể bị đánh bại, lại có một biến thể khác của Kang xuất hiện trong một dòng thời gian thay thế. "Cứ như thể anh ta sẽ không bao giờ chết. Vậy làm sao để các siêu anh hùng đánh bại được một thứ bất bại?", Jonathan Majors nói.

Kang the Conqueror (phải) là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong truyện tranh Marvel, nay được đưa lên màn ảnh rộng. Ảnh: Marvel

Diễn viên Jonathan Majors sinh năm 1989 có mẹ là mục sư, cha làm việc trong lực lượng Không quân Mỹ. Anh có tuổi thơ khó khăn khi sống ở khu vực đông đúc những tội phạm ma túy, bạo lực ở Texas, Mỹ. Khi còn là thiếu niên, Jonathan từng bị bắt vì ăn cắp vặt, đình chỉ ở trường trung học vì đánh nhau và có giai đoạn sống trong ôtô vì bị đuổi khỏi nhà.

Sau khi xem bộ phim The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan vào năm 2008, Jonathan Majors được truyền cảm hứng từ tài tử Heath Ledger (vai Joker) và tìm thấy đam mê diễn xuất. Anh sau đó tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Bắc Carolina và sau đó học trường sân khấu Yale. Khi còn là sinh viên, Jonathan Majors được tham gia series When We Rise của ABC.

Vai diễn đột phá đầu tiên của anh là trong phim độc lập The Last Black Man in San Francisco vào năm 2019 và nhận được đề cử giải Tinh thần Độc lập.

Jonathan Majors gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel từ Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Anh sẽ còn xuất hiện trong ít nhất hai tập phim nữa là Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026).

Nguyên Minh