Đạo diễn Peyton Reed: ‘Người Kiến 3 bớt hài, tăng chiều sâu tâm lý’

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tên tiếng Việt: Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử) là bom tấn đầu tiên của năm, đánh dấu tập phim thứ 31 và mở ra Giai đoạn 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đạo diễn Peyton Reed trò chuyện với VnExpress nhân dịp phim ra rạp.

- Tầm nhìn sáng tạo của ông khi thực hiện "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"?

- Tôi muốn kết hợp nhiều thứ nên thay vì lấy bối cảnh ở San Francisco như hai tập trước, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở cõi lượng tử (Quantumania). Tôi từng nhắc tới nó ở hai phim đầu nhưng sẽ khai thác sâu hơn ở Người Kiến 3. Chúng ta sẽ được thấy các thế giới khác nhau ở đó, với nhiều nền văn minh. Dưới cõi lượng tử có cả hệ sinh thái động, thực vật phong phú. Nhưng ở đó cũng có chính trị và sự áp bức. Một thế lực nào đó cũng bắt đầu chinh phục các cư dân của cõi lượng tử.

Bộ phim có thể ví là một thiên anh hùng ca, ngang tầm Chúa Nhẫn. Chúng ta bắt đầu một hành trình thực sự dẫn đến cuộc đối đầu với nhân vật phản diện mới và Giai đoạn 5 (Phrase 5) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

- Cõi lượng tử được ông xây dựng ra sao?

- Có rất nhiều bí mật trong đó. Một trong những điều chúng tôi làm được là mở rộng câu chuyện từ Avengers: Endgame. Bạn còn nhớ là nhờ khám phá về cõi lượng tử, Scott Lang mới giúp cho nhóm Avengers đảo ngược thời gian và tiêu diệt kẻ phản diện Thanos. Nhưng ở Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn thế giới bí ẩn này. Nhân vật Janet (Michelle Pfeiffer thủ vai) - vợ của Hank - đã không nói với gia đình mình cô ấy làm gì trong 30 năm kẹt ở cõi lượng tử. Scott và những người khác sẽ khám phá được bí mật này.

Người Kiến do Paul Rudd thủ vai (trái) đối đầu kẻ phản diện Kang the Conqueror (Jonathan Majors thủ vai) trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Ảnh: Marvel

- Loạt phim "Ant-Man" vốn pha trộn giữa hài hước và hành động. Ông cân bằng các yếu tố này thế nào ở tập mới?

- Câu chuyện của Người Kiến luôn có sự cân bằng giữa phần hài, hành động với thế giới thực cùng những rủi ro thực tế. Đó là yếu tố khiến tôi và tài tử Paul Rudd luôn yêu thích nhân vật Scott Lang. Ban đầu, bạn sẽ khó có thể nói về Người Kiến mà không thấy hơi vô lý. Anh ta thu mình nhỏ lại và có thể nói chuyện với lũ kiến. Anh ta gánh vác một trách nhiệm to lớn và điều đó thật tuyệt vời. "Làm thế nào anh ấy có thể đánh bại được nhân vật phản diện?".

Đến tập này, khán giả sẽ thấy Người Kiến chống lại ác nhân mạnh nhất từng đối mặt. Điều quan trọng là chúng tôi giữ được chất hài trong phim. Nhưng mọi thứ sẽ nguy hiểm hơn trong tập 3 bởi kẻ phản diện Kang the Conqueror không thích đùa giỡn. Anh ta vô cùng nghiêm túc và cần đến Scott Lang cho kế hoạch của mình. Vì vậy, tôi thích ý tưởng để bộ phim lần này hướng tới sự nghiêm túc hơn, dù vẫn duy trì bản tính dí dỏm của các nhân vật.

- Ông gặp thách thức nào khi xây dựng nhân vật phản diện mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - Kang the Conqueror?

- Với các phim của Marvel, tôi muốn trải nghiệm một nhân vật phản diện mà thực sự phải hiểu động cơ của nhân vật đó, thậm chí có thể đồng cảm ở một mức độ nào đó. Cùng Thanos, Kang cũng là một trong những nhân vật phản diện vĩ đại nhất của lịch sử truyện tranh Marvel. Bản chất Kang xấu xa nhưng tôi và diễn viên Jonathan Majors muốn tạo ra một Kang có chiều sâu. Anh ta không chỉ sống một mà rất nhiều cuộc đời với những biến thể. Đó là một tình huống tâm lý phức tạp với nhân vật phản diện này.

Chúng tôi cũng nói rất nhiều về việc nó sẽ ảnh hưởng đến anh ta thế nào và những người sống theo một tuyến tính, một đường thẳng với thời gian. Một người tiếp xúc với những điều tiêu cực trong cuộc sống và có thể bị tổn thương. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý người đó? Tôi thích việc tạo ra một nhân vật phản diện nhiều sắc thái như thế. Kẻ đó cũng có mối quan hệ thực sự quan trọng với một trong những siêu anh hùng của phim. Tôi rất háo hức khi khán giả toàn cầu được gặp Kang the Conqueror lần đầu tiên.

- Loạt phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng với những nhân vật nữ có cá tính mạnh như Hope, Janet và tập mới là Cassie (con gái của Người Kiến nay đã trưởng thành). Ông lựa chọn các diễn viên cho tập mới thế nào?

- Tôi rất vui khi tìm được Kathryn Newton cho vai Cassie trưởng thành trong tập ba. Một trong những điều thú vị về bộ phim này là nó liên kết chặt chẽ với những gì đã xảy ra ở các tập trước. Sau các sự kiện trong Avengers: Endgame, Scott Lang trải qua thêm 5 năm với con gái mình. Cassie nay đã 18 tuổi.

Chúng tôi nảy ra ý tưởng là Scott vẫn coi con gái là một đứa trẻ, thay vì một cô gái trưởng thành. Nhưng Cassie 18 tuổi có những lý tưởng riêng về công lý và việc trở thành một siêu anh hùng. Cô ấy có thể chỉ trích cha về việc điều khiển cuộc sống riêng. Mối quan hệ giữa Scott và Cassie là trung tâm của câu chuyện trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nói đến quá trình biến Cassie thành một siêu anh hùng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel kỷ nguyên mới.

- Hai tập đầu đều đạt doanh thu toàn cầu trên 500 triệu USD cho mỗi tập. Ông kỳ vọng gì ở doanh thu của phần ba?

- Tôi thường không nghĩ nhiều về doanh số. Điều quan trọng là tôi muốn mọi người xem phim của mình. Tôi muốn khán giả toàn cầu bước vào hành trình khám phá cõi lượng tử trên màn hình lớn nhất có thể vì tôi đảm bảo đó sẽ là một trải nghiệm rất sống động. Tôi từng nhận rất nhiều câu hỏi về thói quen cũng như việc mua bán trải nghiệm, kiểu như đến một ngày khán giả có còn bỏ tiền đi xem kịch nữa hay không. Thời đại thay đổi, công nghệ, viễn thông phát triển và giờ ta có thể phát trực tuyến mọi thứ. Nhưng trải nghiệm ra rạp chiếu, khi đèn dần tắt và bao quanh là gia đình, bạn bè hay những người xa lạ cùng tập trung lên màn hình lớn, với tôi, đó thực sự như một phép màu nhiệm.

Loạt phim Ant-Man ra mắt năm 2015, là một phần của Vũ trụ Điện ảnh Marvel về các siêu anh hùng. Tập đầu đạt doanh thu 513,9 triệu USD. Năm 2018, tập 2 - Ant-Man and the Wasp - đạt 622,7 triệu USD. Nhân vật Người Kiến Scott Lang thuộc nhóm Avengers, có khả năng nói chuyện được với loài kiến và thu mình thành tí hon hoặc hóa khổng lồ.

Trong cuộc chiến với kẻ phản diện Thanos ở hai tập Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019), Người Kiến là nhân tố quan trọng khi dùng thế giới lượng tử để tìm cách đảo ngược thời gian, giúp các siêu anh hùng chiến thắng.

Đạo diễn của bộ ba Người Kiến là Peyton Reed. Ông nổi tiếng với các phim hài lãng mạn như Bring it On, Down with Love, The Break-Up hay Yes Man, trước khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel.