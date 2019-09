Phim về quý tộc Anh dẫn đầu phòng vé

"Downton Abbey" - phim về quý tộc Anh - thu 31 triệu USD tuần qua, vượt "Ad Astra" của Brad Pitt và phim hành động "Rambo: Last Blood".

Tác phẩm kể tiếp câu chuyện trong series Downton Abbey (2010 - 2015), xoay quanh gia đình quý tộc Crawley vào đầu thế kỷ 20. Khi nhà vua Anh đến vùng Yorkshire thăm họ, một sát thủ âm mưu giết ông. Phim quy tụ các diễn viên Hugh Bonneville, Matthew Goode, Maggie Smith, Imelda Staunton.

Trailer Downtown Abbey Trailer phim.

74% khán giả Downton Abbey là nữ (theo Box Office Mojo). Phim nhận 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm 7,8/10 trên IMDb. Tác phẩm được dự đoán sớm sinh lời khi kinh phí chỉ khoảng 13 - 20 triệu USD.

Đứng thứ hai và ba là Ad Astra (19,2 triệu USD) và Rambo: Last Blood (19 triệu USD). Ad Astra kể về một phi hành gia (Brad Pitt) ra vũ trụ tìm cha, được khen ngợi ở LHP Venice (Italy). Tuy nhiên, khán giả chỉ chấm phim điểm B- trên CinemaScore. Với ngân sách gần 100 triệu USD, phim được dự đoán khó hòa vốn.

Rambo: Last Blood là phần năm trong loạt phim Rambo do Sylvester Stallone đóng chính. Lúc này, nhân vật chính đến Mexico để cứu con gái người bạn - bị băng đảng bắt cóc. Chỉ 27% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Đa phần nhận định tác phẩm chú trọng các màn bắn giết đẫm máu nhưng câu chuyện kém hấp dẫn.

Hai phim dẫn đầu tuần trước đó - It: Chapter Two và Hustlers - vẫn nằm trong top 5 tuần này. Bom tấn The Lion King rớt xuống thứ sáu, kết thúc chín tuần liên tiếp vào top 5 phòng vé Mỹ (nhiều nhất trong các phim năm nay).

Ân Nguyễn