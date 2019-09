Phim về vũ nữ thoát y khuấy động phòng vé

Dù chỉ đứng thứ hai ở Mỹ cuối tuần qua, phim 18+ "Hustlers" được nhận định đạt doanh thu vượt kỳ vọng.

Tác phẩm thu 33,2 triệu USD, cao hơn con số dự đoán là 25 triệu USD. Đây là thành tích mở màn tốt nhất của hãng phim STX, cũng như các phim có Jennifer Lopez. Cô hóa thân vũ nữ giàu kinh nghiệm Ramona, huấn luyện vũ nữ trẻ Dorothy (Constance Wu đóng), vốn là mẹ đơn thân phải nhảy thoát y kiếm sống.

Trailer "Hustlers" (Jennifer Lopez) Trailer "Hustlers".

Hustlers ăn khách nhờ hiệu ứng truyền miệng từ LHP Toronto (Canada) - nơi giới phê bình dành nhiều lời khen cho tác phẩm, nhất là diễn xuất của Jennifer Lopez. Sao sinh năm 1969 còn được nhận định có cơ hội ở Oscar sắp tới. Với kinh phí chỉ 20 triệu USD, Hustlers nhiều khả năng sớm sinh lời.

It: Chapter Two dẫn đầu phòng vé với 40,7 triệu USD, giảm 55% so với tuần trước đó. Thành tích này kém It (2017) - thu 60,1 triệu USD cũng trong cuối tuần thứ hai. Tuy nhiên, It: Chapter Two vẫn được đánh giá thành công phòng vé, sinh lời lớn cho hãng Warner Bros. Trên toàn cầu, tác phẩm tốn 35 triệu USD hiện thu gần mười lần kinh phí - 323 triệu USD.

Tuy nhiên, hãng Warner Bros. gặp thất bại với The Goldfinch. Phim có dàn sao Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson chỉ thu 2,6 triệu USD, đứng thứ tám phòng vé. Với ngân sách đến 45 triệu USD, tác phẩm nhiều khả năng thành "bom xịt" mùa thu. Cũng ra mắt ở LHP Toronto, The Goldfinch bị giới phê bình chê với chỉ 25% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim kể về một người chuyên làm giả tác phẩm nghệ thuật, bị đánh giá không truyền tải được tiểu thuyết gốc cùng tên năm 2013, từng thắng giải Pulitzer.

The Lion King của Disney vẫn bám trụ trong top 5 ở Mỹ, dù đã chiếu đến tuần 9. Bom tấn hiện thu 1,617 tỷ USD toàn cầu, đứng thứ bảy mọi thời và đang tiến gần vị trí thứ sáu của Jurassic World (1,671 tỷ USD).

Ân Nguyễn