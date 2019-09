Phim của Scarlett Johansson bị chê ngớ ngẩn

Một số cây bút tán thưởng "Jojo Rabbit" - tác phẩm về phát xít Đức có Scarlett Johansson đóng - nhưng có người chấm điểm 0.

Phim của đạo diễn Taika Waititi thành tâm điểm sau buổi chiếu ngày 8/9 ở LHP Toronto (Canada). Tác phẩm thăng 312 hạng để thành phim được quan tâm thứ 16 trên IMDb, dù chưa chiếu rộng rãi. Jojo Rabbit lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, khi cậu bé người Đức tên Jojo (Roman Griffin Davis) tin lý tưởng của phát xít Đức. Nhưng một ngày, cậu phát hiện người mẹ đơn thân của mình (Scarlett Johansson) đang che giấu một bé gái Do Thái. Waititi thủ vai người bạn tưởng tượng của Jojo, có hình dạng giống Hitler.

Theo Deadline, sau buổi chiếu ngày 8/9 tại Toronto, khán phòng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 62% điểm tích cực từ giới phê bình. Các cây bút phân cực với tác phẩm, chia thành hai phe với lập trường đối lập, cho điểm rất cao hoặc rất thấp.

Perri Nemiroff của Collider nói đây là một trong các phim hay nhất ở LHP Toronto, khẳng định bước tiến của Waititi. "Ý tưởng của tác phẩm cần được triển khai chính xác ở mọi khâu. Điều đó đã đạt được và mọi thứ kết hợp đẹp đẽ", cô viết. Erik Davis của Fandago nói phim độc đáo, pha trộn hài hước và đau đớn, còn đạo diễn là một trong những người kể chuyện hấp dẫn, sáng tạo nhất hiện nay.

Taika Waititi giới thiệu phim ở Toronto. Ảnh: AFP.

Chris Evangelista của trang /Film đánh giá đây là một trong các phim hay nhất năm. David Fear của Rolling Stone nói tác phẩm tuyệt vời, truyền tải thông điệp về hy vọng. Anh cũng khen Waititi khi vẫn theo đuổi dự án giàu tính cá nhân, dị biệt dù đã thành công với bom tấn Thor: Ragnarok. Trước khi cộng tác với Marvel, đạo diễn New Zealand nổi tiếng với các phim nửa hài nửa nghiêm túc.

Tuy nhiên, một số cây bút chỉ trích cách thể hiện chủ nghĩa phát xít trong tác phẩm. Keith Uhlich của Slant Magazine chấm điểm 0: "Ngoài yếu tố đa cảm, gây cười không liên quan, Waititi không thể nêu được nỗi kinh hoàng của áp bức và sự tuyên truyền". Eric Kohn của Indiewire cho điểm C, chê hình tượng phát xít (Nazi) quá khác thực tế: "Phim vừa ngớ ngẩn, vừa giả tạo. Phát xít không phải lũ ngốc như trong phim".

Hannah Woodhead của Little White Lies nói phim thậm chí mang góc nhìn có thiện cảm với phát xít. "Phát xít hiện vẫn còn và chúng không cần thêm sự quảng bá", cô viết. Tim Grierson (Screen Daily) cho rằng phim không nhìn vào sự thật, dù lấy bối cảnh một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử. Charles Barfield của The Playlist chấm điểm D+, nói tác phẩm quá đơn giản và lý tưởng hóa sự việc.

Scarlett Johansson trong buổi ra mắt phim tại Toronto. Ảnh: AFP.

Về tổng thể, New York Times, Boston Globe, Variety nói Jojo Rabbit gợi nhớ Life is Beautiful - phim Italy giành ba giải Oscar năm 1999. Tác phẩm cũng gây bàn tán do khai thác tiếng cười từ chủ đề phát xít.

Ở diễn xuất, Scarlett Johansson được khen trong vai người mẹ phải che giấu bí mật trước kẻ thù. Guardian nhận định cô là điểm sáng nhất của phim, quyến rũ, hài hước và là nhân vật giàu tính "con người" nhất trong câu chuyện. Người đẹp sinh năm 1984 đang trải qua giai đoạn nhiều dấu ấn. Tuần trước, phim Marriage Story của cô được tán dương ở LHP Venice (Italy), nhận định có triển vọng ở mùa giải thưởng sắp tới. Hè năm sau, phim Black Widow cô đóng chính hứa hẹn khuấy động phòng vé.

Liên hoan phim Toronto lần 44 diễn ra từ ngày 5 đến 15/9. Sự kiện được xem là bệ phóng cho một số phim trước mùa Oscar 2020. Những tác phẩm nổi bật trong tuần qua ở đây là Joker (cũng vừa thắng Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Venice), The Aeronauts (phim tiểu sử về James Glaisher, người tiên phong nghiên cứu khinh khí cầu) và Hustlers (phim về các vũ nữ thoát y có Jennifer Lopez, Constance Wu đóng chính).

Ân Nguyễn