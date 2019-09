'Joker' thắng giải Sư Tử Vàng

ItalyKhai thác ác nhân bất ổn tâm lý, phim "Joker" của đạo diễn Todd Phillips thắng giải cao nhất Liên hoan phim Venice lần 76.

Đạo diễn Todd Phillips nói trong lễ trao giải ngày 7/9: "Tôi muốn cảm ơn hãng Warner Bros. và DC vì bước khỏi vùng an toàn để mạo hiểm với tôi và phim này". Nhà làm phim Mỹ cũng tri ân nam chính Joaquin Phoenix, gọi anh là "chú sư tử mãnh liệt, dũng cảm và sẵn sàng tiếp thu cái mới", theo Reuters.

Todd Phillips (phải) và Joaquin Phoenix nhận giải. Ảnh: AFP.

Joker kể về nhân vật cùng tên trong truyện tranh DC - một ác nhân ăn vận giống chú hề, thường đối đầu với Batman. Tác phẩm tập trung vào xuất thân, những diễn biến khiến hắn từ nghệ sĩ hài thành tội phạm. Khi ra mắt ở Venice, phim nhận tràng pháo tay tám phút. Hầu hết cây bút cho rằng diễn xuất của Joaquin Phoenix là điểm sáng nhất.

Variety nhận định kết quả bất ngờ bởi phim của Hollywood thường ít thắng ở Venice. Đây cũng là lần đầu một phim dựa trên truyện tranh siêu anh hùng của Mỹ giành giải Sư Tử Vàng. Nhiều báo đánh giá giải này giúp Joker thành ứng viên nổi bật trên đường đua Oscar. Hai năm gần nhất, phim thắng ở Venice - The Shape of Water và Roma - đều thắng lớn ở mùa Oscar.

Dù Joker thắng giải cao nhất, Joaquin Phoenix không có giải "Nam diễn viên xuất sắc", thất bại trước Luca Marinelli (Martin Eden). Nhân vật của Marinelli là một thủy thủ muốn thành nhà văn, phải lòng cô gái thượng lưu. Ariane Ascaride (Gloria Mundi) giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" cho vai người mẹ trong gia đình Pháp nhiều biến động. Nhận giải, Marinelli và Ascaride đều bày tỏ sự thương cảm với những người nhập cư vào châu Âu, trải qua hành trình gian khổ trên biển.

Giải quan trọng thứ hai của liên hoan - Grand Jury Prize - được trao cho An Officer and a Spy của đạo diễn Roman Polanski. Kết quả này đi ngược dự đoán của nhiều nhà phê bình - chỉ cho phim 56% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trước đó, việc tác phẩm được dự liên hoan cũng gây tranh cãi do Roman Polanski từng phạm tội ấu dâm, hiện vẫn bị Mỹ yêu cầu trở lại nước này thụ án. Tuy nhiên, ban tổ chức cho rằng chuyện đời tư không ảnh hưởng đến thành quả nghệ thuật của ông.

Emmanuelle Seigner nhận giải thay chồng ở LHP Venice. Ảnh: AFP.

Đạo diễn người Pháp - Ba Lan không đến sự kiện. Nhận giải thay, vợ ông - người mẫu Emmanuelle Seigner - phát biểu: "Ông ấy rất vui. Tôi tin đây là phim rất quan trọng với Polanski". Ở họp báo sau đó, bà nói: "Chúng tôi đã thắng, đó là điều quan trọng nhất" khi được hỏi về những ồn ào của phim. An Officer and a Spy xoay quanh sự kiện có thật vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, khi đại úy người Pháp Alfred Dreyfus bị điều tra tội cung cấp bí mật quân sự cho Đức.

About Endlessness của Roy Andersson thắng giải Sư Tử Bạc (Đạo diễn xuất sắc). Lần này, đạo diễn tác giả Thụy Điển mang đến tác phẩm gồm nhiều câu chuyện nhỏ. Các cây bút phê bình nhận định Andersson tiếp tục thành công trong phong cách độc đáo, có thể kết hợp những thứ không liên quan thành tác phẩm có ý nghĩa. Ông từng thắng giải Sư Tử Vàng năm 2014 với A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence.

Ariane Ascaride nhận giải nữ chính. Ảnh: AFP.

Giải thưởng cũng được nhiều người chú ý là "Kịch bản xuất sắc", trao cho nhà làm phim Hong Kong - Yonfan (No.7 Cherry Lane). Trên sân khấu, đạo diễn sinh năm 1947 cổ vũ phong trào đấu tranh của người Hong Kong nhiều tuần qua. Tác phẩm của ông kể về cuộc sống ở nơi này vào thập niên 1960, khi nhiều thay đổi diễn ra. The Mafia Is No Longer What It Used to Be của Franco Maresco thắng giải đặc biệt của ban giám khảo, kể về cuộc sống của các băng đảng Italy trong thời hiện đại.

Liên hoan phim Venice lần 76 diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9. Ngoài những tác phẩm nêu trên, một số phim như Marriage Story, Ad Astra, The Painted Bird cũng được khen.

Các giải chính ở LHP Venice 2019 Sư Tử Vàng: Joker (đạo diễn Todd Phillips) Giải của ban giám khảo (Grand Jury Prize): An Officer and a Spy (Roman Polanski) Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc: Roy Andersson (About Endlessness) Nữ diễn viên: Ariane Ascaride (Gloria Mundi) Nam diễn viên: Luca Marinelli (Martin Eden) Kịch bản: Yonfan (No. 7 Cherry Lane) Giải đặc biệt của ban giám khảo: The Mafia Is No Longer What It Used to Be (Franco Maresco) Diễn viên trẻ triển vọng: Toby Wallace (Babyteeth)

