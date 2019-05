Những tiết mục ấn tượng tại lễ hội âm nhạc Coachella 2019

Billie Eilish hát trên chiếc giường treo giữa không trung, nhóm nhạc Hàn Black Pink khuấy động với màn trình diễn dài gần một tiếng.

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella năm nay diễn ra hai đợt: đợt một từ ngày 12 đến 14/4, đợt hai từ ngày 19 đến 21/4. Sân khấu tại Indio, California, Mỹ bùng nổ trong những đêm cuối tuần với sự góp mặt của các nghệ sĩ Pop, Rock, Hiphop, EDM... nổi tiếng.

Các ca sĩ chính năm nay gồm Black Pink, Childish Gambino, Tame Impala, Ariana Grande... Những tiết mục dưới đây được Billboard, Rolling Stone đánh giá cao do khuấy động khán giả và có lượng người xem nhiều.

Tearing Up My Heart – ‘N Sync & Ariana Grande

Ariana Grande hát 'Tearin' Up My Heart' cùng *NSYNC Ariana Grande hát 'Tearin' Up My Heart' cùng *NSYNC.

Màn mashup của Ariana và ‘N Sync là tiết mục thu hút nhất trong đêm diễn 15/4. Sau khi nữ ca sĩ thể hiện lời một của break up with your girlfriend, i’m bored trong album mới nhất thank you, next, ‘N Sync tiếp nối với ca khúc thành công của họ năm 2000 – It Makes Me Ill. Ban nhạc tái hợp với phiên bản bốn thành viên, Justin Timberlake không tham gia. Tiếp đó, Ariana hòa giọng như một thành viên của ‘N Sync cùng thể hiện Tearing Up My Heart. Khán giả hò reo thích thú khi được trở lại thời hoàng kim của Pop Ballad những năm 90.

New Person, Same Old Mistakes – Tame Impala

'New Person, Same Old Mistakes' - Tame Impala Ca khúc "New Person, Same Old Mistakes".

Đêm diễn 13/4 là lần thứ tư ban nhạc rock của Úc xuất hiện tại lễ hội Coachella. Màn trình diễn New Person, Same Old Mistakes từ album Current (2015) kéo dài gần bảy phút, được dàn dựng với hệ thống ánh sáng cầu kỳ. Sân khấu của Tame Impala chìm trong không gian mờ ảo. Ban nhạc đứng trên sân khấu trong cơn mưa kim tuyến với âm thanh và ánh sáng ấn tượng. Tame Impala còn trình diễn Happy 4/20 kết hợp A$AP Rocky và nhiều hit làm nên tên tuổi ban nhạc như Let It Happen, Patience, The Moment...

Icon – Jaden Smith và Will Smith

'Icon' – Jaden Smith và Will Smith Bố con Will Smith hát giữa "biển" khán giả.

Will Smith khiến khán giả bất ngờ khi có mặt trên sân khấu ngày 19/4 để ủng hộ con trai. Will xuất hiện trong trang phục trẻ trung giống phong cách của Jaden: áo phông đen, quần jogger xám và sneaker trắng. Họ cùng thể hiện ca khúc Icon trong album ra mắt năm 2017 của Jaden. Năm 2018, Will đã làm một video hài hước nhại theo MV Icon để kỷ niệm hit đầu tay của con trai đạt 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify. Trong tiết mục của ngôi sao The Karate Kid tại tuần lễ Coachella đầu tiên, em gái Willow Smith và bạn thân Jordyn Woods cũng xuất hiện khi cậu đang trình diễn.

Kill This Love – Black Pink

Nhóm nữ Hàn khuấy động lễ hội âm nhạc Mỹ Nhóm nhạc Hàn trên sân khấu Coachella.

Black Pink khuấy động lễ hội với màn diễn kéo dài gần một tiếng. Họ thể hiện 13 ca khúc gồm những bài trong album mới Kill This Love cùng một số hit cũ: Duu-du Duu-du, Make up and Kiss... Thành viên Jennie được thể hiện ca khúc riêng – SOLO. Với ngoại hình đẹp, kỹ thuật hát live tốt và khả năng vũ đạo xuất sắc, bốn cô gái Hàn Quốc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Black Pink cũng là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trình diễn tại sân khấu Coachella. Sự ủng hộ của khán giả Mỹ là một thành công lớn của Black Pink sau một hành trình dài sức đầu tư tạo dựng tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Bury a friend – Billie Eilish

Billie Eilish biểu diễn 'Bury a friend' tại Coachella Billie diễn trong không gian ma quái.

Sân khấu của Billie bắt đầu muộn hơn 30 phút so với dự kiến vì lỗi kỹ thuật. Cô phải bỏ đi một vài ca khúc, tuy nhiên, ngôi sao mới của dòng nhạc electropop vẫn tận dụng được hầu hết thời gian để có những màn trình diễn ấn tượng. Khi trình diễn bury a friend – ca khúc được yêu thích trong album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie ngồi trên một chiếc giường trắng treo lơ lửng. Sân khấu diễn live của Billie ngập tràn hình ảnh kinh dị như trong MV của cô. Ở tuổi 17 và sở hữu album ra mắt đạt No.1 Billboard 200, Billie đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được chú ý nhiều nhất tại Mỹ.

365 – Katy Perry và Zedd

'365' – Katy Perry & Zedd Katy Perry biểu diễn ca khúc "365".

Katy thu hút sự chú ý khi xuất hiện giữa màn trình diễn của ngôi sao EDM nổi tiếng – Zedd. Nữ ca sĩ diện jumpsuit đỏ cùng Zedd thể hiện ca khúc 365 ra mắt hồi giữa tháng 2. DJ Zedd có nhiều màn trình diễn ấn tượng với âm nhạc điện tử hiện đại, khiến khán giả không ngừng nhảy múa. Anh còn kết hợp nhiều giọng ca nổi tiếng: Jisoo (Black Pink) trong ca khúc Clarity, Alessia Cara với hit Stay và Maren Morris trong ca khúc The Middle...

Thu Thảo