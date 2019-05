Black Pink định hướng phủ sóng toàn cầu từ thuở ban đầu

Các cô gái Hàn có ngoại ngữ tốt, hợp tác với nghệ sĩ lớn thế giới nhằm tạo tiền đề "đánh" vào thị trường nhạc quốc tế.

Nhóm nữ Hàn khuấy động lễ hội âm nhạc Mỹ / K-pop thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu như thế nào?

Black Pink là ban nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt tháng 8/2016 do công ty YG Entertainment quản lý, gồm bốn thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Gần đây, MV Kill This Love ra mắt ngày 5/4 trong album cùng tên đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng iTune tại Mỹ, vị trí 41 Billboard Hot 100 sau tuần đầu tiên. Kill This Love đạt 56,7 triệu lượt xem trên Youtube sau 24 giờ ra mắt, đứng thứ hai sau kỷ lục của BTS - Boy With Luv với 78 triệu lượt xem trong một ngày.

MV Kill This Love MV "Kill This Love" của Black Pink.

Báo Vulture nhận định YG Entertainment có định hướng phủ sóng toàn cầu ngay từ khi tuyển chọn thành viên cho Black Pink.

Lisa - cô gái sinh ra và lớn lên tại Thái Lan - là thành viên ngoại quốc đầu tiên được ra mắt của YG. Việc thu nạp Lisa giúp nhóm nhạc dễ dàng lan tỏa hơn tại thị trường Đông Nam Á. Các thành viên khác của Black Pink cũng đều có nền tảng ngoại ngữ tốt. Jennie sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New Zealand, Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia. Bốn cô gái đều thể hiện xuất sắc khi hát, rap bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Các thành viên Black Pink từ trái qua: Rosé, Jisoo, Jennie và Lisa. Ảnh: YG Entertainment.

Theo Billboard, YG Entertainment hợp tác với những nghệ sĩ lớn quốc tế để tạo dựng tên tuổi Black Pink vượt ngoài phạm vi Hàn Quốc. Tháng 10/2018, Black Pink bắt tay với ca sĩ, nhạc sĩ người Anh - Dua Lipa, ra mắt ca khúc Kiss and Make Up. Black Pink gây ấn tượng mạnh mẽ tại Mỹ khi là một nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện cùng một nghệ sĩ nổi tiếng và có thể hát tiếng Anh thuần thục. Ca khúc có hơn 11.000 lượt tải về và bảy triệu lượt stream (nghe trực tuyến) trong tuần lễ ra mắt đầu tiên. Đó là một bước đi vững chắc cho Black Pink để chinh phục thêm lượng fan mới tại thị trường âm nhạc Anh - Mỹ.

Ca khúc 'Kiss and Make up' Bản thu ca khúc "Kiss and Make up" do Black Pink hợp tác Dua Lipa.

Black Pink tiếp tục ký hợp đồng với Interscope Records - hãng thu âm hàng đầu tại Mỹ, trực thuộc Universal Music Group. Interscope Records từng làm nên tên tuổi các nghệ sĩ như Eminem, Kendrick Lamar... và mới đây là Billie Eilish. Hồi tháng 2, Black Pink nhanh chóng ra mắt trên truyền hình Mỹ với màn trình diễn trong talk show The Late Show with Stephen Colbert và Good Morning America. Single chủ đạo Kill This Love cũng được phát hành theo múi giờ Mỹ - tương đương 0h tại Hàn Quốc - cho thấy rõ chủ đích trong chiến lược của YG Entertainment.

Thành viên Black Pink rap bằng tiếng Anh Jennie và Lisa rap bằng tiếng Anh trong show diễn ở Nhật Bản.

Vừa phát hành Kill This Love, nhóm nhạc chỉ có một tuần quảng bá tại Hàn Quốc, sau đó nhanh khởi động chuyến lưu diễn quanh Bắc Mỹ. Bốn cô gái của YG Entertainment cũng trở thành những nghệ sĩ K-pop đầu tiên trình diễn trên sân khấu Coachella - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Nhóm nữ Hàn khuấy động lễ hội âm nhạc Mỹ Black Pink trên sân khấu Coachella 2019

Trước đây, khi chưa lưu diễn tại Mỹ, Black Pink đã đạt được một số thành tích nổi bật tại thị trường này. Năm 2016, single Boombayah (thuộc album Square One) đạt vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard’s World Digital Songs. Album Square Up cũng đạt vị trí 40 trên Billboard 200. Hit Duu-du Duu-du năm 2018 đạt vị trí 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, vượt qua thành tích đàn chị Wonder Girls với phiên bản tiếng Anh của Nobody - giành vị trí 76 năm 2009. Black Pink trở thành nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc có thành tích tốt nhất trên Billboard.

MV của nhóm nữ Hàn Quốc vào bảng xếp hạng Billboard MV "Duu-du Duu-du" của Black Pink.

Dù còn là tân binh ở Mỹ, Black Pink được giới chuyên môn đánh giá cao với nhiều tiềm năng. "Ngành giải trí đang lan rộng toàn cầu hơn bao giờ hết" - Teddy Park, nhà sản xuất âm nhạc của YG Entertainment chia sẻ với Billboard. "Âm nhạc và tài năng giờ đây nằm ngoài văn hóa, ngôn ngữ và không còn rào cản nào nữa. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Black Pink tiến xa trong một quy mô rộng mở hơn", Teddy nói.

Thu Thảo