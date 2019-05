Black Pink được cổ vũ khi có màn trình diễn dài gần một tiếng tại lễ hội Coachella, tối 12/4 ở California.

MV mới của Black Pink vượt thành tích của BTS / K-pop thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu như thế nào?

Black Pink biểu diễn 13 ca khúc, trong đó có bốn bài hát từ đĩa đơn mới phát hành - Kill This Love. Ngoài ra, họ hát lại một số hit cũ như: DDU-DU DDU-DU, Kiss and Make up. Lisa nổi bật khi đọc rap bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Trong khi đó, Jennie biểu diễn độc lập bản hit riêng của cô - SOLO. Khi nhóm biểu diễn, nhiều khán giả hô vang "Black Pink". Trên Twitter, các fan quốc tế cũng khen ngợi Black Pink trình diễn giàu năng lượng, hát live tốt, vũ đạo đẹp.

Nhóm nữ Hàn khuấy động lễ hội âm nhạc Mỹ

Kết thúc tiết mục, Rose thay mặt cả nhóm bày tỏ cảm xúc: "Chúng tôi đến từ Hàn Quốc, chúng tôi không biết mình mong đợi điều gì và rõ ràng là các bạn và tôi, chúng ta đến từ những nền văn minh khác nhau. Nhưng đêm nay tôi nghĩ chúng ta học được một điều rằng: âm nhạc có thể khiến tất cả hòa làm một". Là nhóm nữ Hàn đầu tiên trình diễn ở Coachella, Black Pink bày tỏ sự đón nhận của khán giả nồng nhiệt hơn họ mong đợi. Điều đó giúp nhóm tự tin hơn khi bắt đầu tour lưu diễn Bắc Mỹ vào tuần sau.

Black Pink trên sân khấu Coachella.

Black Pink là nhóm nhạc gồm bốn thành viên - Jisoo, Jennie, Rose, Lisa, do công ty YG Entertainment thành lập từ năm 2016. Nhóm có một số bản hit như Square One, Square Two, Boombayah... Sản phẩm gần nhất của họ - Kill This Love - mới đây vượt Idol của BTS, trở thành MV nhạc Hàn Quốc đạt nhiều lượt xem nhất sau một ngày ra mắt. Kill This Love còn là MV cao thứ hai thế giới sau một ngày phát hành. Xếp thứ nhất là Thank U, Next của Ariana Grande (55,4 triệu).

Coachella hay còn gọi là Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella là sự kiện thường niên ở Indio, California, Mỹ từ năm 1993. Lễ hội năm nay diễn ra hai đợt: đợt một từ ngày 12 đến 14/4, đợt hai từ ngày 19 đến 21/4. Ngoài Black Pink, các ca sĩ chính gồm Childish Gambino, Tame Impala, Ariana Grande. Năm ngoái, Coachella có sự góp mặt của Beyonce, The Weeknd, Eminem.

Hà Thu (theo Variety)