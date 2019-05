Ariana Grande được trả 8 triệu USD cho hai đêm diễn

Ca sĩ nhận mức thù lao lớn khi trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Indio, California, Mỹ.

Ariana diễn hôm 15/4 và đêm chủ nhật 21/4 tới. Theo Variety, ca sĩ nhận cát-xê cao vì đã đồng ý tham dự chương trình vào phút chót. Cô thay thế ca sĩ Kanye West hủy show vì không thiết kế được sân khấu phù hợp màn trình diễn.

Mỗi đêm diễn của Coachella thu hút khoảng 100.000 người xem. Đây được coi là một trong những lễ hội âm nhạc có doanh thu cao nhất tại Mỹ. Mỗi năm, lễ hội sẽ chọn vài nghệ sĩ biểu diễn chính, được quảng bá rầm rộ và nhận mức thù lao cao hơn. Theo The New Yorker, những nghệ sĩ chính biểu diễn trong Coachella 2017 – Lady Gaga, Radiohead và Kendrick Lamar – nhận cát-xê từ ba đến bốn triệu USD mỗi người. Đại diện Coachella 2018 – Beyoncé – cũng nhận mức thù lao tương tự.

Ariana Grande hát 'Tearin' Up My Heart' cùng *NSYNC Ariana như thành viên thứ năm của ‘N Sync khi thể hiện bản hit "Tearing Up My Heart".

Trong đêm 15/4, Ariana diện trang phục màu tím, trình diễn loạt hit gồm break up with your girlfriend, I’m bored, Yours Truly, Dangerous Woman, Sweetener... Nhóm nhạc nam đình đám một thời của nước Mỹ - ‘N Sync - tiếp nối với ca khúc thành công của họ năm 2000 It Makes Me Ill. Trong một khoảnh khắc khi trình diễn ca khúc thank you, next, Ariana lạc giọng tưởng nhớ đến bạn trai cũ - rapper Mac Miller - đột tử năm ngoái.

Sau đó, nữ ca sĩ hòa giọng ‘N Sync trong bản hit Tearing Up My Heart. Khán giả hò reo thích thú khi được trở lại thời kỳ hoàng kim của Pop Ballad những năm 90. Ariana kết hợp Nicki Minaj trình diễn sôi động ca khúc Bang Bang, dù xảy ra lỗi ở hệ thống âm thanh. Nữ ca sĩ tiếp tục thay trang phục cá tính hơn và hát lại ca khúc Mo Money Mo Problems của The Notorious B.I.G. cùng hai rapper nổi tiếng Diddy và Mase. Phiên bản mới của ca khúc này được chỉnh sửa để tưởng nhớ Mac Miller và Nipsey Hussle - rapper bị ám sát bên ngoài cửa hàng quần áo tại Los Angeles - cuối tháng 3.

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella là sự kiện thường niên ở Indio, California, Mỹ từ năm 1993. Lễ hội năm nay diễn ra hai đợt: đợt một từ ngày 12 đến 14/4, đợt hai từ ngày 19 đến 21/4. Các ca sĩ chính gồm Childish Gambino, Tame Impala, Ariana Grande, nhóm nữ Hàn Quốc Black Pink. Năm ngoái, Coachella có sự góp mặt của Beyonce, The Weeknd, Eminem.

Thu Thảo (Theo Variety)