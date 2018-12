"See Now, Buy Now" được áp dụng ở Việt Nam

Năm nay, không chỉ thế giới mà Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng chiêu thức kinh doanh "See Now Buy Now" (Xem luôn Mua ngay). Cách bán hàng kiểu mới nhận được không ít tranh luận trái chiều, đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Sự cạnh tranh và công nghệ phát triển được cho là yếu tố dẫn tới thay đổi này.

Nếu trên thế giới, Burberry và Tom Ford là hai tên tuổi tiên phong thay thế "quy tắc 6 tháng" xưa cũ bằng mô hình bán hàng "See Now Buy Now", ở Việt Nam, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam đã nhen nhóm ý tưởng này từ mùa mốt Xuân Hè 2016. Nhưng phải đến mùa mốt Thu Đông, chiêu thức này mới được áp dụng mạnh mẽ. Ngay sau khi trình diễn, các bộ sưu tập đều được đem trưng bày tại một trung tâm ở Hà Nội để khán giả có thể tới xem và sở hữu những sản phẩm yêu thích.