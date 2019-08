Taylor Swift thắng giải quan trọng của VMAs 2019

Chiến thắng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Taylor Swift trong làng nhạc với album phòng thu thứ bảy Lover, phát hành hôm 23/8. Khi nhận giải, ca sĩ cảm ơn các fan, đặc biệt là những diễn viên trong video.

Sản phẩm của cô được xây dựng với màu sắc rực rỡ, gợi liên tưởng đến biểu tượng cầu vồng - biểu tượng của Pride Month (tháng 6 hàng năm được chọn để tôn vinh nỗ lực đấu tranh giành quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT). Các diễn viên trong MV đa số thuộc cộng đồng này. Năm ngoái, Taylor có MV Look What You Made Me Do đình đám nhưng chỉ được ba đề cử ở các hạng mục không quan trọng.

Ariana Grande nhận giải quan trọng "Ca sĩ của năm" nhưng vắng mặt ở sự kiện. MV Thank U, Next của cô được đề cử ở nhiều hạng mục như: "Video của năm", "Ca khúc của năm", "Video Pop xuất sắc". "Nữ hoàng đau khổ" Billie Elish nhận giải "Nghệ sĩ mới của năm".

VMAs năm nay có thêm hạng mục "Bài hát K-Pop xuất sắc". BTS chiến thắng với MV hợp tác Halsey - Boy With Luv. Nhóm không đến dự buổi lễ vì đang trong thời gian dừng hoạt động để nghỉ ngơi. Các đề cử còn lại của hạng mục này là: Kill This Love - Black Pink, Tempo - EXO, Regular - NCT 127, Who Do You Love - Monsta X feat Frenche Montana.

Trước lễ trao giải, trên mạng xã hội Facebook, Twitter, nhiều người chỉ trích ban tổ chức VMAs "câu kéo" lượng fan đông đảo của các nhóm nhạc Hàn Quốc khi mở thêm hạng mục này. Những năm gần đây, lượng người xem của VMAs giảm mạnh. Từ 9,8 triệu người theo dõi năm 2015, chương trình giảm số người xem còn 6,5 triệu trong năm 2016, hơn 5 triệu vào năm 2017 và đạt 4,8 triệu năm ngoái.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra tại Trung tâm Prudential ở Newark, bang New Jersey (Mỹ), danh hài Sebastian Maniscalco dẫn chương trình.

Kết quả một số hạng mục tại VMAs 2019

(Tên người chiến thắng được bôi đậm)

Video của năm

21 Savage ft. J. Cole – "a lot"

Billie Eilish – "Bad Guy"

Ariana Grande – "thank u, next"

Jonas Brothers – "Sucker"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift – "You Need to Calm Down"

Nghệ sĩ của năm

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Ca khúc của năm

Drake – "In My Feelings"

Ariana Grande – "thank u, next"

Jonas Brothers – "Sucker"

Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift – "You Need to Calm Down"

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

Hợp tác xuất sắc

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"

Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow"

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – "ME!"

Ed Sheeran & Justin Bieber – "I Don’t Care"

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv"

Ca khúc K-Pop xuất sắc

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv"

BLACKPINK – "Kill This Love"

Monsta X ft. French Montana – "Who Do You Love"

TOMORROW X TOGETHER – "Cat & Dog"

NCT 127 – "Regular"

EXO – "Tempo"

Ca khúc Latin xuất sắc

Anuel AA, Karol G – "Secreto"

Bad Bunny ft. Drake – "MIA"

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin – "I Can’t Get Enough"

Daddy Yankee ft. Snow – "Con Calma"

Maluma – "Mala Mía"

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura"