Camila Cabello - 'công chúa' Pop Latin của làng nhạc Mỹ

Khuấy đảo các bảng xếp hạng với "Havana" hè 2017, cô gái gốc Cuba - Camila Cabello - xác lập tên tuổi trong làng nhạc quốc tế.

"Havana, ooh na-na (ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

Oh, but my heart is in Havana (ay)"

(Havana, ooh na-na

Nửa trái tim em vẫn vương vấn nơi Havana, ooh-na-na

Chàng đưa em về phía Đông Atlanta, na-na-na

Nhưng trái tim em chỉ thuộc về Havana)

Lời ca, do Camila Cabello đồng sáng tác, như một cách cô khẳng định bản thân với thế giới. Karla Camila Cabello sinh năm 1997 tại Havana – thủ đô của Cuba. Cô mang trong mình dòng máu lai Cuba – Mexico và di chuyển giữa hai nước này khi còn nhỏ, cho đến khi gia đình chuyển đến Miami (Florida, Mỹ) năm cô lên bảy tuổi.

'Havana' - bản nhạc Latin gây sốt sau 'Despacito' MV "Hanava". Video: Youtube.

Vào sinh nhật thứ 15, thay vì tổ chức một buổi tiệc Quinceañera truyền thống (lễ kỷ niệm sinh nhật 15 tuổi của một cô gái theo phong tục của Mexico), Camila đòi ba mẹ đưa đến Carolina, cách nơi cô sinh sống 14 giờ lái xe, để tham gia thử giọng cuộc thi The X-Factor (Tìm kiếm Tài năng Mỹ). Cô đợi đến ngày thứ ba để được biểu diễn. Trên chương trình phát thanh Woman of The Hour, nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong hai ngày đầu, ban tổ chức luôn nói với tôi: 'Ồ tốt hơn là cô hãy về nhà đi. Cô không thể thử giọng được đâu. Chúng tôi không muốn cô mãi thất vọng'. Cuối cùng, tôi cũng được thử giọng vì họ thấy tôi thực sự mong muốn được hát và đã gan lỳ như thế nào. Đó chính là tính cách của người Cuba".

Phần trình diễn của Camila không được phát sóng, tuy nhiên nhà sản xuất đã giữ cô lại cùng bốn cô gái khác, thành lập nhóm nhạc nữ tên Fifth Harmony. Sau bốn năm, Camila quyết định rời nhóm và bắt đầu sự nghiệp riêng.

Camila Cabello (giữa) cùng các thành viên ban nhạc Fifth Harmony. Ảnh: Billboard.

Khi hoạt động solo, Camila lồng ghép âm hưởng Latin vào Pop, R&B trong các ca khúc với mong muốn âm nhạc Latin có sức lan tỏa. Cô kết hợp rapper, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Cuba - Pitbull và J Balvin - phát hành sản phẩm âm nhạc tiếng Tây Ban Nha mang tên Hey Ma, nằm trong album nhạc phim The Fate Of The Furious. Ca khúc thắng hai giải "Sự kết hợp được yêu thích nhất" của Nickelodeon Brazil Kids' Choice Award và Kids' Choice Award Colombia. MV được thực hiện trên chính quê hương Cuba của Camila, tràn ngập màu sắc vùng nhiệt đới.

Đĩa đơn Havana tiếp nối sau đó phát hành tháng 8/2017 đậm chất Latin hơn. Bản audio của ca khúc trên kênh Youtube thu hút 1,59 tỷ lượt nghe. Sau hai tháng, Camila ra mắt MV, đến nay đạt hơn 800 triệu lượt xem. Ca khúc vươn lên vị trí đầu bảng Billboard Hot 100 đồng thời album Camila giành quán quân Billboard Hot 200. Hai nghệ sĩ từng đạt thành tích tương tự là Britney Spears với hit Baby One More Time và album cùng tên năm 1999, Beyonce với ca khúc Crazy in Love và album Dangerously in Love năm 2013.

Havana và album Camila mang lại cho nữ ca sĩ hai giải Grammy - "Trình diễn Pop xuất sắc" và "Album giọng Pop xuất sắc". Nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Havana kết hợp giọng ca Despacito - Daddy Yankee.

Chất nhạc, ngôn ngữ hay yếu tố văn hóa Latin luôn được Camila chú trọng trong sản phẩm. Cô từng phát hành Mi Persona Favorita (2017) kết hợp ngôi sao ca nhạc người Tây Ban Nha - Alejandro San, hay cùng rapper Pharrell ra mắt single Sangria Wine (2018) bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài kết đôi trong âm nhạc, Camila Cabello (phải) và Shawn Mendes còn bị đồn hẹn hò từ năm 2015. Ảnh: Shutterstock.

Gần đây, nữ ca sĩ tái hợp Shawn Mendes trong ca khúc sôi động Senorita (một danh xưng trong tiếng Tây Ban Nha để nói về cô gái trẻ). Trong MV, Camila vào vai một cô gái Tây Ban Nha nóng bỏng, phục vụ tại một nhà hàng, phải lòng Shawn - chàng trai xuất hiện cùng đàn guitar và lái motor. Senorita đạt mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube sau sáu ngày và hiện thu hút hơn 430 triệu lượt xem. Ca khúc lưu tên ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu thành công nổi bật trong sự nghiệp của hai ca sĩ trẻ và của dòng nhạc Pop Latin ở Mỹ.

MV Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello MV "Senorita" của Shawn Mendes, Camila Cabello. Video: Youtube.

Trên những sân khấu lớn, Camila luôn thể hiện lòng tự hào về dòng máu Cuba và lên tiếng bảo vệ những người nhập cư. Khi nhận giải Breakthough Artist tại lễ trao giải Billboard Women in Music năm 2017, Camila nói: "Lý do duy nhất tôi đứng ở đây, trên sân khấu này, trên mảnh đất này, trên đất nước này chỉ vì một người phụ nữ - đó là mẹ tôi". Sau đó, cô kể về hành trình gian khó khi mẹ đưa cô từ Cuba sang Mỹ và cảm ơn bà đã hy sinh để cô có một tương lai tốt đẹp.

Tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 1/2018, Camila phát biểu trong bối cảnh Donald Trump quyết định "đóng cửa chính phủ", trục xuất những người nhập cư đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Cô nói: "Bố mẹ đưa tôi đến Mỹ khi trong tay họ không có gì ngoài hy vọng. Họ đã chỉ cho tôi ý nghĩa của sự nỗ lực gấp đôi người khác và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tự hào là một người Cuba-Mexico nhập cư, tôi sinh ra ở phía đông Havana và giờ đây tôi đứng trước các bạn trên sân khấu lễ trao giải Grammy tại thành phố New York. Tất cả những gì tôi biết đó là những đứa trẻ nhập cư không nên bị quên lãng và xứng đáng để mọi người chiến đấu vì chúng".

Một năm sau đó, cũng trên sân khấu Grammy, Camila trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên hát mở màn lễ trao giải với bản hit Havana. Cô cùng dàn vũ công nhảy múa sôi động, tái hiện khung cảnh thành phố Havana (Cuba) trên sân khấu.

Camila Cabello biểu diễn trên sân khấu Grammy 2019 Camila Cabello biểu diễn "Hanava" trên sân khấu Grammy 2019. Video: Grammy.

Nền công nghiệp âm nhạc Mỹ chứng kiến nhiều nữ nghệ sĩ gốc Latin dấn thân như Selena Gomez, Demi Lovato, Christina Aguilera, Jennifer Lopez... Trong bài viết năm 2017, trang Trackrecord nhận định Camila thuộc số ít những nghệ sĩ nữ đưa bản sắc Latin lên ưu tiên hàng đầu trong âm nhạc và cuộc sống, thay vì chỉ xem nó như nền tảng. Trên Press Association, Camila chia sẻ: "Luôn khó khăn cho bất cứ ai khi bắt đầu ở Mỹ. Nhưng tôi thấy rất nhiều điều kỳ diệu đang đến với âm nhạc Latin. Thật sự lãng phí một nền văn hóa và âm nhạc khi chúng ta chỉ nghe một thể loại nhạc".

