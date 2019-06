'Đế chế Michael Jackson' sau scandal về ấu dâm

Di sản của Michael vẫn sinh lợi nhuận, tình cảm của nhiều fan không lung lay dù nghi vấn ông xâm hại trẻ em bị khơi dậy.

Michael Jackson: 10 năm sau ngày mất vẫn gây sốc vì đời tư

Ngày 25/6 đánh dấu 10 năm Michael Jackson qua đời. Như thường lệ, các fan tụ tập, tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, bất chấp scandal liên quan cố danh ca. Hồi đầu năm, HBO chiếu phim tài liệu Leaving Neverland, nói về việc Michael Jackson xâm hại tình dục trẻ em cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Hai nhân chứng sống - Wade Robson (36 tuổi) và James Safechuck (40 tuổi) - kể trải nghiệm của họ khi sống cùng "vua nhạc Pop" ở điền trang Neverland. Trong phim, Michael Jacksons được khắc họa là một kẻ bệnh hoạn, mưu mô, lạm dụng những đứa trẻ bằng cách lấy lòng tin của cha mẹ và ép chúng quan hệ tình dục ở nhiều nơi.

Leaving Neverland tiếp tục gây tranh cãi khi tung trailer Trailer phim "Leaving Neverland".

Tờ New York Post cho rằng Leaving Neverland đã phủ một đám mây u tối lên những di sản của Michael Jackson trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông. Nó khiến nhiều người hâm mộ đối diện với cảm xúc hỗn độn, hoài nghi về thần tượng. Một thời gian, di sản của Michael Jackson bị ảnh hưởng khi nhiều tổ chức quyết định tẩy chay, xóa các hình ảnh liên quan đến huyền thoại. Các bài hát của ông không được phát trên đài phát thanh ở Canada, tập phim hoạt hình The Simpsons mà ông lồng tiếng cũng bị ngừng phát sóng. Bảo tàng dành cho trẻ em - The Children's Museum of Indianapolis ở Indianna (Mỹ) - dừng trưng bày một số kỷ vật của ông.

Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận công chúng quay lưng với Michael, vẫn còn nhiều fan trung thành giữ hình ảnh đẹp về ông. DJ Stacy chia sẻ: "Tôi không chắc chắn mình có tin vào điều này hay không. Nếu đó là sự thật, thật đáng tiếc cho Michael Jackson và các nạn nhân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận ông là nghệ sĩ tài năng nhất thời đại của chúng ta".

Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: NME.

Với những fan trung thành của Michael Jackson, lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông vẫn là một dịp trọng đại. "Đó là mốc tưởng niệm quan trọng, một khoảnh khắc khó quên và có vai trò lớn trong lịch sử âm nhạc. Không thế lực nào có thể dập tắt nó. Chẳng ai có những hình dung về một thế giới trọn vẹn giống như cách Michael Jackson từng miêu tả. Chúng ta đã trưởng thành cùng anh ấy. Bạn của năm 10, 12 hoặc 14 tuổi vẫn còn hiện diện, lớn lên cùng những đĩa hát của ông", Alan Light, biên tập viên hai tạp chí Vibe, Spin - bày tỏ.

Ngoài các tác động tiêu cực, Leaving Neverland khiến cái tên Michael Jackson được hâm nóng hơn. Theo thống kê của Billboard, khi bộ phim phát sóng hồi tháng 3, lượng download, mua đĩa nhạc của Michael Jackson tăng lên. Show diễn ảo bằng công nghệ hologram, tái hiện hình ảnh của ông, vẫn diễn ra đều đặn ở Las Vegas (Mỹ) năm buổi tối mỗi tuần và luôn ở trong tình trạng "cháy vé". Năm 2020, một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ cuộc đời Michael Jackson sẽ ra mắt.

Michael Jackson từ nhỏ tới lúc lìa cõi đời Biến đổi ngoại hình của Michael Jackson từ lúc nhỏ đến khi lìa đời.

Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll ở Ohio, Mỹ đứng về phía Michael Jackson trước scandal. Sau khi Leaving Neverland phát sóng, bất chấp sức ép từ một bộ phận dư luận, không có màn hình hay kỷ vật nào của ông ở đây bị di dời. Đại diện của bảo tàng khẳng định họ trân trọng tài năng, sức cống hiến cho âm nhạc của danh ca.

Tranh của Eduardo Kobra khắc hoạ Michael Jackson từ khi là một đứa trẻ đến lúc trưởng thành, trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Mjbeats.

Bức chân dung khổng lồ do họa sĩ người Brazil - Eduardo Kobra - vẽ ông trên phố East Village (New York, Mỹ) được giữ lại. "Tôi tin rằng Michael Jackson là một phần của lịch sử nước Mỹ cũng như lịch sử âm nhạc thế giới. Chúng ta không bao giờ gặp lại một ngôi sao nhạc Pop vĩ đại như thế nữa. Tôi không muốn khẳng định Michael Jackson có tội hay không, ông đã qua đời và không còn bị luật pháp phán xét", họa sĩ Eduardo Kobra phát biểu.

Darren Julien, CEO của công ty đấu giá Julien Auctions tại Los Angeles (Mỹ) cho biết họ thu được hàng triệu USD từ tiền bán những kỷ vật của cố danh ca trong một thập kỷ qua. Chiếc áo khoác ông mặc trong MV Thriller đạt kỷ lục với giá 1,8 triệu USD hồi năm 2011. Một chiếc áo khác của Michael Jackson được rao bán hồi tháng 5, một thời gian sau khi Leaving Neverland phát sóng, thu được 75.000 USD. Darren Julien nói giới đầu tư gọi mọi thứ liên quan đến Michael Jackson là "món hời" bởi giá trị của chúng sẽ tăng lên theo thời gian. Chẳng hạn, một chiếc áo đấu giá 60.000 USD lúc ông mới qua đời được rao bán gấp đôi sau 5 năm. Darren Julien khẳng định giới đấu giá chẳng hề e ngại khi scandal lạm dụng tình dục trẻ em của Michael Jackson bị khơi lại dịp này: "Chúng tôi luôn có nhiều khách hàng tiềm năng, Michael Jackson và Marilyn Monroe là những người nổi tiếng được giới sưu tập yêu thích nhất".

We Are The World - Michael Jackson Bài hát "We Are The World".

Năm 2016, tiền thu từ bản quyền bài hát của ông là 825 triệu USD, khiến ông trở thành sao quá cố kiếm nhiều tiền nhất. Theo Associated Press, khối bất động sản của ông thu về 1,3 tỷ trong cùng năm. Ông là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 với 13 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 13 giải Grammy, trong đó có giải "Thành tựu trọn đời". Ông nhận giải AMAs cho "Nghệ sĩ của thế kỷ" và Giải Bambi tôn vinh là "Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ".

Các MV Man In The Mirror, Heal The World, Earth Song, We Are The World, Black Or White... đến nay vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng, truyền tải thông điệp ý nghĩa về quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, lên án chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc. "Những bài hát của ông là chuẩn mực, mọi người đều biết đến chúng, ngay cả những người ghét Michael Jackson", Fred Goaty - tổng biên tập Jazz Magazine - nói về "vua nhạc Pop". Fred Goaty đánh giá cao Beat It và Thriller, gọi chúng là "hai tác phẩm mang tính cách mạng" của Michael Jackson: "Ông ấy mong muốn tiếp cận tất cả khán giả ở Mỹ và thế giới, bao gồm cả trẻ em da trắng và da màu".

Black or White - Michael Jackson Bài hát "Black or White".



Không chỉ âm nhạc của Michael Jackson, những bước nhảy của ông góp phần thay đổi nền văn hóa đại chúng thế giới. Ông sáng tạo ra nhiều điệu nhảy như không trọng lực, túm đũng quần, xoay vòng, đá chân cao, trượt nhẹ... và điệu bước giật lùi moonwalk đi vào huyền thoại. Kirsten Genovese - một vũ công, biên đạo ở New Jersey (Mỹ) - cho biết sau khi xem Leaving Neverland, cô đã dừng hướng dẫn trẻ em nhảy kiểu Michael Jackson một thời gian. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định sử dụng lại các động tác này. Kể cả khi Kirsten Genovese không hướng dẫn lũ trẻ, chúng vẫn tự học lỏm từ bạn bè, người thân hoặc internet. "Những điệu nhảy của Michael Jackson không thể biến mất. Chúng là một phần của lịch sử", Kirsten Genovese thừa nhận.

Michael Jackson nhảy moonwalk Điệu nhảy moonwalk của Michael Jackson.

"Biểu diễn một điệu nhảy nổi tiếng trong chiếc áo khoác đỏ, tất trắng... Ông ấy thậm chí chẳng thèm tháo găng tay khi bắt tay Tổng thống Ronald Reagan", Fred Goaty nói về lần Michael Jackson gặp gỡ người lãnh đạo nước Mỹ năm 1984. Michael Jackson luôn là "ông vua" ngạo nghễ trong lãnh địa của mình. "Mười năm sau khi mất, Michael Jackson vẫn mê hoặc cả thế giới. Không đơn thuần là việc phủ sóng hình ảnh, âm nhạc của ông tiếp tục ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí ngày nay. Thái độ sống, những khoảng trống ông mở ra trong âm nhạc và tinh thần sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ", Fred Goaty kết luận.

