Những 'cuộc chiến' giữa Taylor Swift và các sao Hollywood

Taylor Swift từng hẹn hò Calvin Harris 16 tháng trước khi chia tay vào giữa năm 2016. Hai người giữ mối quan hệ tốt trước khi những thông tin về việc Taylor Swift giúp Calvin sáng tác bản hit This is What You Came For được tiết lộ trên mạng. Người hâm mộ Taylor chỉ trích Calvin không đưa tên bạn gái cũ vào phần giới thiệu tác giả. Nam ca sĩ cho biết Taylor là người muốn giữ bí mật. Sau đó, Calvin chỉ trích Taylor và đội ngũ của cô trên Twitter vì cố tình tung tin để làm xấu hình ảnh của anh.