Thứ sáu, 17/1/2020, 16:29 (GMT+7)

Eminem phát hành album mới

Rapper Eminem phát hành album thứ 11 "Music to be Murdered By" hôm 17/1 mà không thông báo trước.

Album là sản phẩm mới của rapper người Mỹ sau Kamikaze năm 2018 - cũng được phát hành theo cách tương tự. Music to be Murdered By gồm 20 ca khúc với thời lượng hơn một giờ, quy tụ nhiều ngôi sao như Ed Sheeran, Juice WRLD, Q-Tip... Ảnh bìa lấy cảm hứng album nhạc không tên duy nhất của đạo diễn Alfred Hitchcock phát hành năm 1958. Ảnh bìa album "Music to be Murdered By". Ảnh: Interscope. Cùng album mới, Eminem giới thiệu MV ca khúc Darkness, nói về một người không muốn tiếp tục chìm đắm trong "bóng tối" - cảm xúc cô đơn, rượu và các loại chất kích thích. Bài hát sử dụng một phần nhạc và lời của The Sound of Silence, sáng tác nổi tiếng của nhóm Simon & Garfunkel phát hành năm 1965. MV lấy cảm hứng từ vụ xả súng tại Las Vegas năm 2017 và kết thúc với thông điệp: "Hãy lên tiếng và thay đổi luật sử dụng súng tại Mỹ". Eminem - Darkness MV ca khúc "Darkness". Video: Youtube. Eminem, tên thật là Marshall Mathers, là rapper nổi tiếng của Mỹ với loạt bản nhạc hit như Mockingbird, Lose Yourself, Stan... Tính đến nay, anh bán khoảng 170 triệu bản thu toàn cầu, nằm trong nhóm những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại, đứng đầu tại thị trường Mỹ trong riêng thập niên 2000. Eminem sở hữu 15 giải Grammy, tám giải AMAs, 18 giải Billboard Music và một giải Oscar cho nhạc phim.