Selena Gomez tái xuất với hai MV tháng 10

Nghệ sĩ Selena Gomez, Coldplay, Harry Styles phát hành ca khúc mới, thu hút nhiều lượt nghe trên các mạng xã hội trong tháng 10.

‘Lose You To Love Me’ - Selena Gomez

Selena Gomez - Lose You to Love me

Ngày 23/10, Selena Gomez phát hành MV Lose You To Love Me, quay hoàn toàn bằng điện thoại thông minh. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ từ album Revival năm 2015. Trong MV, Selena ngồi hát trong một phòng thu nhỏ, toàn bộ khung cảnh chuyển thành màu đen - trắng. Trên tiếng piano chậm rãi, nữ ca sĩ hát về một chuyện tình khiến mình phải chịu nhiều đau khổ.



"I gave my all and they know it.

You tore me down and now it's showing.

In two months, you replaced us.

Like it was easy"



(Em đã trao anh trọn trái tim và ai cũng biết điều đó

Anh khiến em đau khổ và giờ mọi thứ đều đã rõ

Anh có người mới chỉ trong hai tháng

Thật dễ dàng, chóng vánh làm sao)



Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ đang ám chỉ tình cũ - Justin Bieber. Cả hai từng có chuyện tình thăng trầm kéo dài bảy năm. Tháng 6/2018, Justin chia tay Selena, hẹn hò cùng siêu mẫu Hailey Baldwin. Một tháng sau đó, nam ca sĩ cầu hôn bạn gái mới khi đi nghỉ dưỡng ở quần đảo Bahamas.



Lose You To Love Me giành vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và hiện thu hút hơn 97 triệu lượt xem trên Youtube.



‘Look At Her Now’ - Selena Gomez



Ngay sau khi ra mắt Lose You To Love Me, Selena phát hành MV Look At Her Now trong cùng một ngày. Look At Her Now cũng miêu tả nỗi đau sau một cuộc tình tan vỡ. Tuy nhiên, khi biểu diễn vũ đạo sôi động trong ánh sáng rực rỡ, Selena thể hiện lời ca mạnh mẽ, năng lượng tích cực hơn. Trên nền tảng Youtube, ca khúc thu hút hơn 58 triệu lượt xem.

Selena Gomez - 'Look At Her Now'

"Tôi cảm thấy việc hai bài hát này được phát hành đã hoàn thành câu chuyện về cách một người có thể vươn lên khi gặp phải bất kể thử thách nào của cuộc sống. Hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và sống cuộc đời của riêng mình", Selena chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone.



‘10.000 Hours’ - Justin Bieber, Dan + Shay

Justin Bieber, Dan + Shay - 10.000 Hours

Ngày 5/10, Justin cùng bộ đôi Dan + Shay phát hành MV cho ca khúc mới 10.000 Hours. Trong MV, nam ca sĩ ôm hôn vợ mới cưới Hailey Baldwin trong căn nhà đầy hoa giữa sa mạc. Trên Twitter, Justin gọi bài hát là "nhạc đám cưới" của anh. 10.000 hours mang giai điệu tươi vui qua tiếng đàn guitar mộc của Dan + Shay và ca từ ngọt ngào. "Anh sẽ giành 10.000 giờ và 10.000 giờ nữa để tìm hiểu sự ngọt ngào của em. Có thể đó vẫn chưa đủ nhưng anh sẽ cố gắng. Dù mất 10.000 giờ hay cả cuộc đời này, anh vẫn sẽ yêu em", Justin hát khi ôm vợ vào lòng. Ca khúc nhảy từ vị trí 40 lên đầu bảng xếp hạng Billboard Hot Country Songs trong vòng một tuần. Trên Youtube, MV 10.000 Hours thu hút hơn 59 triệu lượt xem.



‘Light Up’ - Harry Styles

Harry Styles - Lights Up



MV mới nhất của Harry Styles - cựu thành viên ban nhạc One Direction - phát hành ngày 11/10. Cây bút Laura Snapes của tờ The Guardian nhận định đĩa đơn Lights Up mang màu sắc tươi mới, không còn chịu ảnh hưởng của phong cách nhạc rock thập kỷ 1970 như album solo đầu tay của anh năm 2017. Trong lời hát, anh tự hỏi mình là ai, muốn bước đến nơi có ánh sáng và không muốn quay lại vùng u tối trước đó. MV có nhiều cảnh khêu gợi, Harry ướt đẫm mồ hôi, không mặc áo, được vây quanh bởi cả vũ công nam và nữ. Trong tuần ra mắt, Lights Up giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng UK Single Charts và vị trí 17 trên Billboard Hot 100. MV hiện thu hút hơn 29 triệu lượt xem trên Youtube.



‘Orphans’ - Coldplay

Coldplay - Orphans

Ban nhạc rock Coldplay trở lại với album phòng thu Everyday Life sau bốn năm. Album được chia thành hai phần: Sunrise và Sunset. Đĩa đơn mới nhất Orphans ra mắt ngày 24/10 là ca khúc chủ đạo của album và phần Sunset. Phần lời Orphans kể về cô bé Rosaleem có cha mất trong một vụ đánh bom thủ đô Damascus của Syria năm 2018. Chính phủ Mỹ, Pháp, Anh đã ra lệnh tấn công các cơ sở nghiên cứu và trang bị vũ khí hóa học của Syria. Vụ tấn công gây ra nhiều thương vong trong đó có các trẻ em vô tội. MV Orphans trên Youtube thu hút hơn 19 triệu lượt xem sau một tuần ra mắt.



