Rapper Mỹ chết ở tuổi 21

MỹRapper Juice Wrld tử vong ở tuổi 21 sau khi bay từ Los Angeles tới Chicago, chưa rõ nguyên nhân.

TMZ đưa tin Juice Wrld đến Chicago trên máy bay tư nhân. Tại sân bay Chicago Midway, anh lên cơn co giật, được đưa đến trung tâm y tế Advocate Christ ở Oak Lawn (bang Illinois). Rapper chết vào 3h14 phút sáng 8/12 (theo giờ địa phương).

Anthony Guglielmi, đại diện cảnh sát Chicago, nói: "Không có dấu hiệu của việc ám sát. Tất cả thành viên trên máy bay đang hợp tác điều tra và cung cấp thông tin cho cảnh sát". Natalia Derevyanny, phát ngôn viên Văn phòng kiểm tra y tế hạt Cook, cho biết không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Juice Wrld. Ảnh: AFP.

Juice Wrld tên thật là Jarad A Higgins, sinh tại Chicago, Illinois. Anh vừa đón sinh nhật tuổi 21 hôm 2/12. Rapper nổi tiếng qua các ca khúc All Girls are same, Lucid Dreams, Bandit, Shape of My Heart... Album thứ hai Death Race for Love phát hành đầu năm đạt vị trí số một trên Billboard 200. Tại Billboard Music Awards 2019, anh được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

Juice Wrld MV "Black & White" của Juice WRLD. Video: Youtube.

Trong ca khúc Legends phát hành năm 2018 có câu hát: "What's the 27 Club?/ We ain't making it past 21/ I been going through paranoia/ So I always gotta keep a gun" (Tạm dịch: Câu lạc bộ 27 là cái gì?/ Chúng ta còn chẳng vượt qua tuổi 21 / Tôi đang phải trải qua những điều hoang tưởng / Nên tôi phải luôn giữ khẩu súng cạnh mình). Nhiều khán giả cho rằng đây là điềm báo cho cái chết của Juice Wrld.

Hiểu Nhân