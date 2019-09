Maddox tránh nhắc về Brad Pitt

Hàn QuốcCon trai cả của Angelina Jolie - Maddox - lần đầu nói về quan hệ với Brad Pitt sau khi cha mẹ ly hôn nhưng tránh nhắc tên tài tử.

Maddox đang học năm nhất đại học tại Hàn Quốc. Gần đây, trả lời tờ In Touch, cậu nói không chắc Brad Pitt có đến Hàn Quốc thăm cậu giống như Angelina hồi đầu tháng 8. Khi phóng viên hỏi có phải mối quan hệ giữa hai bố con đã chấm dứt, cậu cho biết: "Điều gì xảy ra thì phải xảy ra thôi". Suốt đoạn phỏng vấn, Maddox không nhắc tới tên cha và trả lời ngắn gọn các câu hỏi về Brad.

Maddox học tại Hàn Quốc. Ảnh: Osen.

Maddox cũng cho biết hài lòng với cuộc sống mới. Cậu hiện ở ký túc xá của trường và học thêm tiếng Hàn Quốc để sẵn sàng cho bốn năm học tới. Maddox nói nhớ gia đình nhưng nghĩ mẹ và các em vui vì mình có hành trình riêng. Chàng trai 18 tuổi cho biết cậu là fan cuồng nhiệt của nhạc punk và yêu thích các nhóm nhạc như The Clash, The Business...

Tháng 8, Maddox đăng ký học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) tại Seoul, Hàn Quốc. Angie cùng con trai đến trường hoàn thành thủ tục nhập học và thuê ký túc xá. Trong khi đó, Brad Pitt bận với các dự án phim như Once Upon A Time In Hollywood hay Ad Astra mới ra mắt. Theo US Weekly, Brad Pitt và Maddox gần như không gặp nhau từ khi anh chia tay với Angelina Jolie.

Maddox, 18 tuổi, là trẻ mồ côi người Campuchia. Năm 2002, cậu được Angelina Jolie nhận nuôi lúc bảy tháng tuổi. Trong sáu con, Maddox là người duy nhất ở bên Angie trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Theo TMZ, minh tinh đâm đơn ly hôn năm 2016 sau khi Brad Pitt đánh Maddox trên chuyến bay riêng về nhà từ Pháp. Nguồn tin cho biết tài tử lúc đó đang say rượu. Anh và vợ to tiếng và đánh Maddox khi cậu cố can ngăn hai người. Angelina Jolie không muốn Brad Pitt tạo ảnh hưởng xấu lên các con và lựa chọn chia tay. Mới đây, Brad Pitt thừa nhận với NY Times từng nghiện rượu trước khi chia tay Angie nhưng đã cai thành công.

Angelina Jolie ở Hàn Quốc Angelina Jolie cùng Maddox tới Hàn Quốc. Video: Instagram.

Đạt Phan (theo US Weekly)