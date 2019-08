Angelina Jolie đưa con cả tới Hàn Quốc nhập học

Ngày 19/8, Angelina Jolie đưa con trai Maddox tới đại học Yonsei tại Seoul (Hàn Quốc) nhận lớp và đăng ký phòng ký túc.

Theo CNA, con trai cả nhà Jolie-Pitt bắt đầu học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc trường Yonsei) từ tuần này. Angelina đăng ký cho cậu ở ký túc xá của trường tại thành phố Incheon (giáp Seoul) một năm.

Angelina Jolie và con trai cả Maddox. Ảnh: Yahoo.

Theo People, Angelina háo hức vì Maddox, 18 tuổi, sẽ sống tự lập từ năm nay. Maddox quyết định đến Hàn Quốc học sau khi cùng mẹ đến đây tham gia các hoạt động về người tị nạn của Cao ủy Liên hiệp quốc cuối năm 2018. Hai mẹ con dành nhiều thời gian thăm các trường tại Seoul trước khi chọn Yonsei.

Đầu tháng 8, Angelina Jolie nói với Elle "cảm thấy cuộc sống hiện mới bắt đầu". Minh tinh gần đây hoạt động nhiều tại Hollywood. Cô vừa hoàn thành vai diễn trong "bom tấn" Maleficent 2 của Disney, dành nhiều thời gian ở bang New Mexico (Mỹ) để đóng phim Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô cũng vừa nhận lời tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Thena trong Eternals, dự kiến ra rạp tháng 11/2020. Ở tuổi 44, Angelina Jolie cho biết "sáu con" và "sự tự do" là hai điều khiến cô cảm thấy biết ơn nhất trong cuộc sống. "Nếu sống trong thời đại cũ, tôi chắc chắn bị người ta thiêu như phù thủy vì chọn sống theo ý mình", minh tinh nói với Elle.

Tháng 4, Angelina Jolie và Brad Pitt chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Hai người xin tòa chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước rồi tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con. Cặp sao có ba con nuôi - Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (15 tuổi), Zahara (14 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (13 tuổi), Knox và Vivienne (11 tuổi).

Đạt Phan (theo CNA)