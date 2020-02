'Little Women': Bản hòa tấu về nữ giới

Ở mỗi nhân vật quan trọng của "Little Women", khán giả có thể nhìn thấy chính bản thân hoặc phẩm chất muốn hướng tới.

Little Women được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1868 của nhà văn Louisa May Alcott. Tác phẩm lấy bối cảnh cuối Nội chiến Mỹ, xoay quanh bốn chị em nhà March, gồm Meg (Emma Watson đóng), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) và Amy (Florence Pugh). Họ cùng trải qua thời niên thiếu tại quê nhà Massachusetts, sau đó trưởng thành, có hướng đi và mục tiêu riêng.

Little Women phiên bản năm 2019 là lần thứ bảy tiểu thuyết được chuyển thể lên màn ảnh. Đạo diễn và biên kịch mới là Greta Gerwig - từng nhận đề cử Oscar đạo diễn và biên kịch với Lady Bird. Cô thay đổi cách dẫn chuyện và một số chi tiết để làm mới tác phẩm.

Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé) Trailer phim.

Gerwig đan xen nhiều bối cảnh, thời điểm để khán giả liên tục cảm nhận hoàn cảnh hiện tại và quá khứ của nhân vật. Thay vì sắp xếp theo tuyến tính, cô kết nối các cảnh thông qua chi tiết và cảm xúc câu chuyện. Cảnh chị em nhà March ly tán được tiếp nối bằng đoạn họ quây quần đón Giáng sinh khi xưa. Cảnh Jo đưa Beth đến bờ biển khi em gái đang yếu dần gắn liền cảnh bốn chị em chơi đùa trên biển trước đây. Màu sắc tương phản giữa hai thời điểm hỗ trợ cho không khí hoài niệm của phim. Ở giai đoạn chị em nhà March còn niên thiếu, màu phim nghiêng về sắc vàng cam ấm áp. Khi họ trưởng thành và đối mặt nhiều khó khăn, màu phim nghiêng về sắc xám ảm đạm và lạnh lẽo.

Điểm nhấn trong Little Women phiên bản 2019 là cách xây dựng nhân vật, có cá tính rõ ràng và đậm nét. Meg dịu dàng, đằm thắm, giỏi diễn xuất. Jo mạnh mẽ, có chí hướng, giỏi viết lách văn chương. Beth là một tài năng dương cầm nhưng hiền lành, nhút nhát. Amy lanh lợi, ganh đua và giỏi hội hoạ. So với những bản trước của Little Women, cá tính của những nhân vật như Jo, Amy được đẩy lên cao hơn, phù hợp tinh thần của thời đại mới.

Từ trái sang: Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan và Eliza Scanlen trong phim. Ảnh: Sony.

Sự mạnh mẽ và độc lập của nhân vật Jo được pha trộn chút nổi loạn. Tiêu biểu là cảnh Jo thỏa thuận với nhà xuất bản hay tranh luận với chàng trai Laurie (Timothée Chalamet đóng). Sự bất ổn của Jo được thể hiện qua những suy nghĩ đối lập. Jo mệt mỏi và chán ghét khi phụ nữ được định hướng để tìm kiếm một người chồng có điều kiện kinh tế, dù bản thân họ có tài năng và sắc vóc. Mặt khác, cô cảm thấy cô đơn và muốn nhận được sự yêu thương, che chở. Sự đối lập này hể hiện thông qua quyết định về tình cảm của Jo ở mỗi thời điểm.

Gerwig cũng xây dựng chuyển biến tâm lý cho nhân vật Amy. Thời niên thiếu, Amy đơn thuần cư xử theo cảm tính. Cô ganh đua với Jo nhưng xuất phát từ cảm xúc tự nhiên và không tính toán. Khi có những tác động từ người bác (Meryl Streep đóng), Amy dần thực dụng hơn, đặc biệt là khi trách nhiệm về kinh tế của gia đình dồn lên cô. Trong tình cảm, Amy thay đổi từ một cô bé muốn được người mình yêu chú ý, đến một người thẳng thắn và dứt khoát. Cô sẵn sàng từ chối tình cảm người mình thích từ lâu, khi chưa cảm thấy họ toàn tâm toàn ý với mình.

Dù ít đất diễn, Meryl Streep ghi dấu nhờ nhiều câu thoại sắc sảo. Ảnh: Sony.

Phim quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, đồng thời có vai diễn phù hợp. Trong vai chính, Saoirse Ronan diễn lôi cuốn, đặc biệt ở những tình huống nhân vật thể hiện thái độ và cách cư xử nam tính. Ronan thuyết phục người xem ở những phân cảnh nội tâm, mang đến cảm giác chân thực, tiêu biểu là cảnh Jo tâm sự cùng mẹ. Ở nhiều cảnh, sao nữ có phản ứng tự nhiên, như lúc bản thảo bị từ chối hay giãi bày nỗi lòng với Laurie.

Trong vai Amy, Florence Pugh thể hiện rõ nét chuyển biến trước và sau khi trưởng thành. Sự ganh đua của Amy phần đầu phim mang đến cảm giác khó chịu, nhưng sau đó, người xem dần thông cảm và thấu hiểu hơn suy nghĩ của nhân vật.

Bên cạnh nhân vật chính, một số vai phụ như người mẹ Marmee (Laura Dern đóng), Laurie, bác March gây dấu ấn dù ít đất diễn. Nhân vật Laurie trong phiên bản 2019 được xây dựng theo hướng giàu năng lượng, cuốn hút và có chút lãng tử. Bác March có nhiều câu thoại hài hước, dễ đánh trúng tâm lý người xem với quan điểm thực dụng về hôn nhân. Những diễn viên phụ như Timothée Chalamet, Laura Dern, Emma Watson, Eliza Scanlen đều tròn vai.

Timothée Chalamet (phải) là sao trẻ đang thăng tiến ở Hollywood. Ảnh: Sony.

Điểm sáng trong Little Women phiên bản 2019 còn ở thiết kế phục trang. Phụ trách khâu này là Jacqueline Durran - nhà thiết kế từng thắng một giải Oscar và có năm đề cử. Cô thực hiện khoảng 75 bộ trang phục cho chị em nhà March. Với mỗi nhân vật, Durran chọn một màu sắc đại diện trên trang phục của họ, giúp bộc lộ một phần tính cách.

Màu của Jo là đỏ - đại diện sự mạnh mẽ, nhiệt huyết. Xanh lá cây ngả sắc tím gắn với Meg - tượng trưng sự bình dị và đằm thắm. Hồng nâu là của Beth - thể hiện sự nhạy cảm, hồn hậu. Amy có phục trang cầu kỳ nhất trong số bốn chị em, bởi tính cách muốn được chú ý của nhân vật. Xanh dương nhạt là màu chủ đạo của cô, có lúc đi kèm những phụ kiện sang trọng như cổ áo lông thú, khi nhân vật ở Paris.

Ra mắt tháng 12/2019 tại Mỹ, Little Women nhận đánh giá tốt từ giới chuyên môn, điểm 91/100 trên Metacritic và 95% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Trang Indiewire, Hollywood Reporter đánh giá cao cách dẫn chuyện đột phá của Greta Gerwig, đặc biệt với một tác phẩm kinh điển như Little Women. Trang Guardian, Entertainment Weekly dành sự yêu thích cho tinh thần và cảm xúc câu chuyện. Little Women hiện nhận sáu đề cử Oscar dành cho phim xuất sắc, nữ chính (Saoirse Ronan), nữ phụ (Florence Pugh), kịch bản chuyển thể (Greta Gerwig), trang phục (Jacqueline Durran) và nhạc nền (Alexandre Desplat).

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tựa Những người phụ nữ nhỏ bé và nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Minh Dương