Chín phim Hàn lên sóng trong tháng 9

Kim Go Eun đóng "Little Women" bản Hàn Quốc, Park Min Young có tình tay ba trong phim "Hợp đồng tình yêu".

Little Women

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 3/9

Trailer "Little Women" Video: Netflix

Phim được làm lại từ tác phẩm Little Women kinh điển, nhưng có sự thay đổi cho phù hợp bối cảnh Hàn Quốc. Tác phẩm do biên kịch Jung Seo Kyung, nhà sản xuất Kim Hee Won thực hiện, kể về gia đình có ba chị em gái Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun), Oh In Hye (Park Ji Hoo). Họ lớn lên trong nghèo khổ nhưng vẫn giữ được lòng nhân hậu và yêu thương lẫn nhau.

In Joo nam tính, mạnh mẽ, là trụ cột chính trong gia đình. In Kyung là phóng viên xã hội, luôn đấu tranh vì công lý. In Hye có tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Biến cố ập đến khi gia đình nhận được số tiền 70 tỷ won. Người muốn mua biệt thự sang trọng, người cho rằng đó là tiền ăn cắp, sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai. Đồng thời, họ phải đối mặt với những thế lực truy tìm khoản tiền này.

Quán cà phê luật

Kênh: KBS2

Ngày phát sóng: 5/9

Trailer "Quán cà phê luật" Video: Viu

Phim dự kiến phát sóng vào cuối tháng 8 nhưng dời lịch sang tuần đầu tiên của tháng 9. Lee Seung Gi trở lại màn ảnh với vai Kim Jung Ho - công tố viên được mệnh danh thiên tài. Anh sau đó bỏ việc, sống chủ yếu bằng tiền cho thuê nhà. Bạn của Jung Ho là Kim Yoo Ri (Lee Se Young) - một luật sư tại công ty hàng đầu - cũng bỏ việc và mở quán Law Café trong tòa nhà của anh. Quán dành cho những ai yêu thích cà phê, cần tư vấn pháp lý.

Thánh ma túy

Kênh: Netflix

Ngày phát sóng: 9/9

Trailer phim "Thánh ma túy" Video: Netflix

Phim dựa trên các sự kiện có thật về đường dây buôn bán ma túy ở Suriname. Ha Jung Woo hóa thân Kang In Gu - doanh nhân Hàn Quốc mở cửa hàng ở Suriname, Nam Mỹ và vô tình dính líu đến một băng nhóm tội phạm ở địa phương. In Gu buộc phải hợp tác với Cục Tình báo Quốc gia (NIS) để bắt giữ ông trùm ma túy Jeon Yo Hwan (Hwang Jung Min thủ vai). Park Hae Soo trong vai đặc vụ Choi.

Phim do Yoon Jong Bin đạo diễn, có sự tham gia của một số tên tuổi như Jo Woo Jin, Yoo Yeon Seok... Theo Scmp, đây là phim truyền hình Hàn Quốc có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay.

Huấn luyện viên tinh thần Je Gal Gil

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 12/9

Trailer "Huấn luyện viên tinh thần Je Gal Gil" Video: tvN

Tác phẩm xoay quanh những khó khăn vận động viên phải đối mặt trong con đường sự nghiệp. Jung Woo hóa thân Je Gal Gil - vận động viên taekwondo quốc gia, được mệnh danh là thiên tài. Sau một tai nạn, anh bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Anh chuyển hướng huấn luyện viên tinh thần cho các vận động viên khác. Trong đó, có Lee Ga Eul - vận động viên trượt băng đường ngắn từng đoạt huy chương vàng thế giới. Kwon Yool đóng Ku Tae Man - đối thủ của Je Gal.

Blind

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 16/9

Trailer phim "Blind" Video: tvN

Phim kinh dị kể về chuyện những người bình thường trở thành nạn nhân oan ức. Taecyeon đóng Ryu Sung Joon - thám tử hàng đầu. Anh tham gia vào một vụ án mới, trong đó hàng loạt thành viên bồi thẩm đoàn bị sát hại.

Liên quan đến vụ án còn có thẩm phán Sung Hoon (Ha Seok Jin) - anh trai của Sung Joon, và nhân viên xã hội Jo Eun Ki (Jung Eun Ji). Tác phẩm do Kwon Ki Kyung viết kịch bản, Shin Yong Hwi làm giám đốc sản xuất, nhằm khắc họa công việc của các thám tử, thẩm phán, bồi thẩm đoàn...

Hợp đồng tình yêu

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 21/9

Trailer phim "Hợp đồng tình yêu" Video: tvN

Park Min Young đóng Choi Sang Eun - một phụ nữ trẻ tài năng, hấp dẫn, chuyên cung cấp dịch vụ tìm bạn gái, vợ cho đàn ông độc thân. Sang Eun có hợp đồng làm vợ 5 năm với Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo), thường đóng vai vào thứ hai, tư và sáu. Mối quan hệ của họ gặp vấn đề khi Sang Eun ký hợp đồng tình yêu với Kang Hae Jin (Kim Jae Young) vào thứ ba, năm, bảy. Mối quan hệ tay ba của họ sẽ gây ra nhiều tình huống hài hước, éo le.

Luật sư 1.000 won

Kênh: SBS

Ngày phát sóng: 23/9

Trailer phim "Luật sư 1.000 won" Video: SBS

Nam Goong Min đóng Cheon Ji Hyun - luật sư có vẻ ngoài bảnh bao và tài năng xuất chúng. Anh chỉ tính phí 1.000 won (0,74 USD) cho các dịch vụ của mình. Baek Ma Ri (Kim Ji Eun) vào vai trợ lý công tố xuất thân trong gia đình danh giá. Cuộc sống của Ma Ri bị đảo lộn khi gặp Ji Hyun.

Thìa vàng

Kênh: MBC

Ngày phát sóng: 23/9

Trailer phim "Thìa vàng" Video: MBC

Phim xoay quanh Lee Seung Cheon (Yook Sung Jae) - học sinh trung học xuất thân trong một gia đình nghèo, bị bạn bè phân biệt đối xử. Vận mệnh của anh thay đổi khi một người phụ nữ lớn tuổi đưa cho anh một chiếc thìa vàng thần kỳ. Nhờ nó, anh thay đổi tương lai bằng việc hoán đổi cuộc sống với bạn thân giàu có Hwang Tae Yong (Lee Jong Won). Chayeon (DIA) đóng vai nữ chính Na Joo Hee trung thực, chính trực, xuất thân từ gia đình tài phiệt.

The Empire of Law

Kênh: jTBC

Ngày lên sóng: 24/9

Trailer phim 'The Empire of Law' Video: jTBC

Phim xoay quanh những vụ bê bối tai tiếng của những gia đình quyền lực hàng đầu Hàn Quốc. Diễn viên kỳ cựu Kim Sun A trở lại màn ảnh nhỏ sau ba năm vắng bóng với vai Han Hye Rul - công tố viên xuất thân trong gia đình luật sư danh giá. Bất chấp sự giàu có và quyền lực, cô vẫn tham vọng đạt được mục đích to lớn hơn. Phim còn có sự tham gia của Ahn Jae Wook, Lee Mi Sook, Kim Myung Ji, Oh Hyun Kyung...

