Phim 'Little Women' kể nhân vật qua màu sắc

Jacqueline Durran (phải) đảm nhận thiết kế trang phục cho phim. Nhà mốt người Anh từng thiết kế cho nhiều tác phẩm như "Pride & Predjudice" (2005), "Atonement" (2007), "Anna Karenina" (2012), "Beauty and the Beast" (2018) và "Darkest Hour" (2018), từng nhận được nhiều đề cử, giải thưởng danh giá cho "Thiết kế phục trang đẹp nhất". Với "Little women" (2019), Durran không hoàn toàn tuân thủ quy tắc trang phục thời Victoria – thời kỳ câu chuyện diễn ra. Thay vào đó, bà thêm nhiều chi tiết hiện đại trên những bộ váy truyền thống, phù hợp với tinh thần cấp tiến của gia đình March. Xuyên suốt phim, Durran thiết kế khoảng 75 trang phục cho bốn cô gái và mẹ họ, Marmee March (Laura Dern). Elle nhận xét những bộ váy mềm mại, áo khoác ngắn phong cách menswear hay bốt cao ngang mắt cá chân đủ sức xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp.