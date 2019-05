K-pop khuấy động làng nhạc thế giới tháng 4

"Kill This Love" – Black Pink, "Boy With Luv" của BTS kết hợp Halsey phủ sóng bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, đạt lượt xem cao trên Youtube.

Kill This Love - Black Pink

MV Kill This Love MV "Kill This Love".

Đĩa đơn Kill This Love nằm trong album cùng tên ra mắt đầu tháng 4, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình tấn công thị trường Mỹ của Black Pink. MV trau chuốt về hình ảnh, bốn cô gái thể hiện vũ đạo quyến rũ trên nền nhạc mạnh mẽ, dứt khoát. Sau 24h phát hành, ca khúc đạt 56,7 triệu lượt xem trên Youtube, giành vị trí No.1 trên ứng dụng nghe nhạc Itunes tại Mỹ và 32 quốc gia khác. Trên Billboard, Kill This Love trong tuần ra mắt đạt vị trí 41, đây là thành tích tốt nhất của một ban nhạc nữ K-Pop trên bảng xếp hạng này. Chỉ dành một tuần quảng bá album tại quê hương Hàn Quốc, Black Pink nhanh chóng quay trở lại Mỹ ra mắt trên show truyền hình, biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella và khởi động chuyến lưu diễn quanh Bắc Mỹ.

Boy With Luv – BTS và Halsey

MV 'Boy with Luv' của BTS MV 'Boy with Luv' của BTS.

Single Boy With Luv trong album Map of The Soul: Persona của BTS là ca khúc đạt 100 triệu lượt nghe nhanh nhất thế giới, chỉ trong 37 giờ 38 phút. Kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Black Pink với MV Kill this love. Bốn cô gái nhóm nhạc Hàn đạt 100 triệu lượt nghe trong 62 giờ 15 phút (tức hai ngày, 14 giờ và 15 phút). MV Gentleman của PSY và thank u, next của Ariana Grande mất 80 và 82 giờ mới đạt thành tích này.

Tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Boy With Luv đạt vị trí thứ tám sau hơn 10 ngày ra mắt. BTS đã có hai ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ - Boy With Luv và Fake Love. Nghệ sĩ Hàn Quốc từng đạt thành tích tương tự là PSY với hit Gentlement và Gangnam Style.

Boy With Luv mang phong cách Hiphop/Dance đặc trưng của BTS với giai điệu sôi động, MV tươi sáng theo tông chủ đạo màu hồng, thể hiện những cảm xúc lãng mạn của các chàng trai trong tình yêu.



S.O.S – Avicii và Aloe Blacc

Ca khúc 'S.O.S' – Avicii & Aloe Blacc MV "S.O.S" là những lời nhắn gửi của người hâm mộ tới DJ quá cố.

10 ngày trước ngày kỷ niệm một năm DJ nổi tiếng Avicii (tên khai sinh: Tim Bergling) qua đời, single S.O.S trong album Tim được phát hành. Ca khúc dài hơn hai phút, khiến người nghe chìm đắm trong không gian âm nhạc sôi động, đầy năng lượng tích cực của Avicii. Ca khúc đạt vị trí 12 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngay trong tuần đầu ra mắt. Nội dung MV là những lời nhắn, câu chuyện của người hâm mộ tưởng nhớ anh trên trang web Avicii. MV có hơn 18 triệu lượt xem sau hai tuần.

Album Tim đã được hoàn thành gần 90% trước khi Avicii tự tử. Hai người bạn cũng là những người đồng sản xuất – Albin Nedler và Kristoffer Fogelmark – tập hợp những ghi chú, bản thu của Avicii để hoàn thiện sản phẩm.

Cool – Jonas Brothers

Ca khúc 'Cool' – Jonas Brothers MV 'Cool' của Jonas Brothers.

Sau khi hit Sucker ra mắt tháng 3 phủ sóng khắp các bảng xếp hạng, ngày 4/4, ba anh em nhà Jonas tiếp tục phát hành single thứ hai mang tên Cool. Giữa thời đại những bản nhạc Dance, Hiphop sôi động lên ngôi, Cool như một cơn gió mát trong lành, dễ chịu chào đón mùa hè. Trong MV, các chàng trai ca hát giữa bãi biển rực rỡ màu sắc khiến thiếu nữ lẫn quý bà hào hứng nhảy múa. Tại Mỹ, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Itunes ngay trong ngày đầu tiên và đạt vị trí 27 trên Billboard Hot 100 sau một tuần. Hiện MV Cool trên kênh Youtube thu hút hơn 28 triệu lượt xem.

Earth – Lil Dicky

MV 'Earth' – Lil Dicky MV "Earth" có nhiều hình ảnh thiên nhiên, động vật.

Ngày 18/4, rapper Lil Dicky phát hành ca khúc Earth có sự góp giọng của 30 nghệ sĩ tên tuổi: Ed Sheeran, Justin Bieber, Ariana Grande, Charlie Puth... MV được thực hiện dưới dạng một bộ phim hoạt hình trên nền nhạc vui tươi. Mỗi ngôi sao vào vai một loài động vật: Shaw Mendes là tê giác một sừng quý hiếm, Ed Sheeran vào vai koala nhỏ bé, Miley Cyrus là một chú voi dễ thương... Nhờ sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ lớn, nam rapper muốn truyền tải thông điệp về tình yêu Trái đất. Động vật hoang dã đang dần tuyệt chủng vì môi trường tự nhiên đang bị tàn phá nghiêm trọng, cần có những hành động để cứu lấy cả động vật và con người. Phát hành gần Ngày Trái đất – Earth Day (22/4), ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trên Youtube, MV đạt hơn 48 triệu lượt xem sau một tuần.

Me! – Taylor Swift

Taylor Swift - ca khúc mới Me! MV "Me!".

Ngày 26/4, Taylor Swift phát hành MV mới mang tên Me!. Trước đó, Taylor gây chú ý khi hé lộ nhiều hình ảnh dễ thương liên quan đến MV trên Instagram. Trong lần trở lại này, cô hợp tác cùng rocker Brendon Urie của ban nhạc Panic! at the Disco. Nét u ám trong âm nhạc của Taylor vài năm gần đây đã mất. Người hâm mộ vui mừng với hình ảnh ca sĩ để mái tóc xoăn, mặc váy công chúa bồng bềnh và hát những lời ca vui tươi, trong sáng. Sau ba ngày phát hành, MV đạt gần 100 triệu lượt xem trên Youtube.

Thu Thảo (Theo Billboard)