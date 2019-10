'Joker' mở màn ăn khách

"Joker" - phim 18+ về ác nhân giống chú hề - đạt 93,5 triệu USD tại Mỹ, là quán quân phòng vé ở nhiều thị trường cuối tuần qua.

Trang Box Office Mojo nhận định Joker là phim có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử các phim ra mắt tháng 10 tại Bắc Mỹ, vượt kỷ lục của Venom (80,25 triệu USD) năm ngoái. Tác phẩm dựa trên nhân vật ác nhân của truyện tranh DC cũng là phim xếp loại R (Không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) đạt doanh thu tuần đầu tại Mỹ cao thứ tư từ trước đến nay, sau hai tập của Deadpool và tập đầu của It.

Nhân vật Joker trong bộ phim Hollywood ăn khách. Ảnh: Warner Bros.

Kinh phí sản xuất của Joker chỉ khoảng 60 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu của phim là 234 triệu USD sau tuần đầu tiên. Các thị trường quốc tế đem lại doanh thu cao cho tác phẩm 18+ này là Hàn Quốc (16,3 triệu USD), Anh (14,8 triệu USD), Nga (10 triệu USD). Theo trang Box Office Vietnam, tính đến sáng nay (10/7), doanh thu Joker đạt được tại Việt Nam sau bốn ngày chiếu là 33,2 tỷ đồng.

Trailer Joker Trailer "Joker".

Joker xoay quanh Arthur Fleck (Joaquin Phoenix đóng) - một người sống dưới đáy xã hội tại thành phố giả tưởng Gotham. Arthur kiếm sống bằng cách hóa trang thành một gã hề, làm hoạt náo viên cho những sự kiện cộng đồng. Anh mắc chứng cười không kiểm soát và bất ổn trong tâm lý. Từ một kẻ bị ức hiếp, anh trở thành "ngòi nổ" cho phong trào phản kháng của tầng lớp yếu thế tại Gotham. Sau sự sụp đổ của những chỗ dựa tinh thần cuối cùng, Arthur trở thành Joker - tên tội phạm nguy hiểm và điên dại.

Không chỉ thành công về thương mại, Joker cũng được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và được giới chuyên môn dự đoán đem về cho tài tử Joaquin Phoenix đề cử Oscar thứ tư trong sự nghiệp. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, 69% ý kiến đánh giá phim tích cực. Ở IMDb, số điểm của gần 140.000 khán giả chấm cho phim trung bình là 9/10, vào vị trí thứ 9 trong danh sách 250 phim được yêu thích nhất mọi thời đại.

Quán quân Bắc Mỹ tuần trước - hoạt hình Abominable - tuần này xuống thứ hai với doanh thu 17 triệu USD. Theo sau là các phim Downton Abbey, Hustlers, It Chapter Two, Ad Astra, Judy, Rambo: Last Blood, War và Good Boys.

Tuần này có ba bộ phim đáng chú ý cùng ra mắt tại thị trường Mỹ. Đầu tiên là bom tấn hành động Gemini Man của đạo diễn Lý An, có Will Smith đóng chính. Phim thứ hai là hoạt hình The Addams Family. Sau một thời gian dài công chiếu ở nhiều thị trường, phim Hàn Quốc Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho mới đến Mỹ.

Phòng vé Mỹ từ ngày 30/9 đến ngày 6/10:

1. Joker - 93,5 triệu USD

2. Abominable - 12 triệu USD

3. Downton Abbey - 8 triệu USD

4. Hustlers - 6,3 triệu USD

5. It Chapter Two - 5,4 triệu USD

6. Ad Astra - 4,6 triệu USD

7. Judy - 4,4 triệu USD

8. Rambo: Last Blood - 3,6 triệu USD

9. War - 1,6 triệu USD

10. Good Boys - 0,9 triệu USD

Nguyên Minh