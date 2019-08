Ed Sheeran phủ sóng làng nhạc quốc tế tháng 7

Những bài hát trong album mới của ca sĩ Anh kết hợp nghệ sĩ nổi tiếng thu hút nhiều lượt nghe trên các mạng xã hội.

'Antisocial' - Ed Sheeran và Travis Scott

Ngày 12/7, Ed Sheeran phát hành album No.6 Collaboration Projects gồm 15 ca khúc, đánh dấu sự trở lại làng nhạc của anh sau album ÷ (Divide) năm 2017. Nổi bật trong album là ca khúc Antisocial với sự góp giọng của rapper Travis Scott, nói về cảm giác miễn cưỡng khi tiếp xúc với người khác và khao khát không gian riêng mà không ai có thể chạm vào. Trong MV, hai nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh kỳ dị xen lẫn hài hước. Tại bảng xếp hạng UK Single Chart, ca khúc đạt vị trí thứ sáu trong tuần ra mắt.

'South Of The Border' - Ed Sheeran, Camila Cabello và Cardi B

Trong ca khúc South Of The Border, Ed Sheeran kết hợp cùng nữ ca sĩ gốc Cuba Camila Cabello và rapper Cardi B. Được dẫn dắt bởi âm thanh điện tử sôi động cùng giọng hát ngọt ngào của hai ca sĩ, South Of The Border thể hiện cảm xúc của một đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Trên bảng xếp hạng âm nhạc của tạp chí Rolling Stone, South Of The Border là ca khúc nổi bật nhất album với 10,2 triệu lượt nghe trực tuyến. Với sức nóng của album mới, Ed Sheeran cũng có một "cú nhảy" từ hạng 13 lên hạng nhất Top 500 Artist (Danh sách những nghệ sĩ có lượt nghe trực tuyến nhiều nhất) của tạp chí này.

'How Do You Sleep?' - Sam Smith

How Do You Sleep? được phát hành ngày 19/7, là single thứ hai trong năm nay của Sam Smith sau bản hit Dancing With A Stranger hồi cuối tháng 1. Nam ca sĩ có nhiều thay đổi trong lần trở lại này. Dù vẫn hát về ái tình tan vỡ, How Do You Sleep? không mang giai điệu u buồn như những ca khúc trước của Sam. Trong MV, anh gây bất ngờ khi nhảy cùng các vũ công nam. Trong tuần đầu ra mắt, ca khúc đạt vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh - UK Single Charts. Hiện tại How Do You Sleep? thu hút hơn 47 triệu lượt xem trên Youtube.

'Can You Feel The Love Tonight?' - Beyonce và Donald Glover (Childish Gambino)

Hãng Disney tái hiện phiên bản điện ảnh của bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Lion King năm 1994. Ca khúc chủ đề trong phim - Can You Feel The Love Tonight? - cũng được phối lại với sự thể hiện của Beyonce và Donald Glover. Bản hát lại mang không khí hiện đại, tươi mới hơn. Sau khi bộ phim được công chiếu, nhiều người xem phim tìm nghe ca khúc và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Ca khúc ở tuần ra mắt giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng "Kid Albums" của Billboard và bán được 2.000 bản ngay trong ngày đầu tiên phát hành (11/7).

'Goodbyes' - Post Malone và Young Thug

MV được dán nhãn R trên Youtube (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), có cảnh bạo lực, cân nhắc khi xem.

Ngày 5/7, ca sĩ hip-hop Post Malone phát hành ca khúc Goodbyes kết hợp cùng rapper Young Thug. Lời ca của Goodbyes chất chứa nỗi buồn sâu thẳm của một chàng trai khi giằng xé giữa việc từ bỏ hay níu kéo tình yêu. Cuối cùng, anh cũng nói lời chia tay để giải thoát cho chính mình và bạn gái. MV của ca khúc có màu sắc u ám, khác những sản phẩm sôi động trước đây của Post Malone. Trong MV, Post Malone bị sát hại, sau đó anh sống lại từ nghĩa trang, hóa thân thành zombie và quay trở lại tìm bạn gái. Ca khúc giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau 10 ngày ra mắt và đạt hơn 40 triệu lượt xem trên Youtube.

'The Archer' - Taylor Swift

Ngày 24/7, single thứ ba trong album Lovers của Taylor Swift được phát hành dưới dạng audio, mang tên The Archer. Theo Rolling Stone, khác với hai single mang màu sắc tươi sáng, âm nhạc sôi động - Me! và You Need To Calm Down - ra mắt gần đây, The Archer mang giai điệu trầm lắng, thể hiện những góc riêng tư trong con người Taylor. Tiêu đề và nội dung của ca khúc ẩn chứa nhiều thông điệp, liên quan đến cung hoàng đạo Nhân Mã của nữ ca sĩ. Trong ca khúc, Taylor thể hiện tính cách nhạy cảm, dễ tổn thương và thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm của mình. Taylor nhận ra đôi khi chính cô cũng là người chủ động công kích khuyết điểm của người khác. Sự thù hận thúc đẩy cô trả thù giờ đây khiến cô căm ghét chính mình. Ca khúc nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng Itunes Mỹ ngay khi vừa ra mắt.

"I've been the archer, I've been the prey

Who could ever leave me, darling

But who could stay?

Dark side

I search for your dark side

But what if I'm alright, right, right, right here?

And I cut off my nose just to spite my face

Then I hate my reflection for years and years"

(Em từng là một cung thủ, cũng từng là một nạn nhân

Ai cũng có thể rời xa em

Nhưng ai có thể ở lại?

Em tìm kiếm mặt tối trong anh

Nhưng biết đâu em cũng có nó, ở ngay đây, ngay bên trong em?

Em giận dữ và tàn phá chính mình

Và em tự căm ghét hình ảnh bản thân suốt bao năm tháng).

Thu Thảo