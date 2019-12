Dustin Nguyễn kiện vì bị cắt vai

TP HCMDustin Nguyễn kiện công ty New Arena vì cắt anh khỏi đoàn phim "Bóng đè", ngược lại, nhà sản xuất kiện anh làm ảnh hưởng uy tín họ.

Tài tử nói: "Tôi phải đi kiện vì không được giải quyết bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật". Chiều 31/12, Bebe Phạm - quản lý của Dustin Nguyễn - cho biết gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 2 kiện công ty New Arena (nhà sản xuất) và CJ CGV Việt Nam (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đơn vị phát hành và đồng đầu tư).

Dustin Nguyễn cho biết: "Tôi cần diễn viên nhận được sự tôn trọng trong môi trường làm phim lành mạnh". Ngày 6/1, tòa án sẽ trả lời phía Dustin Nguyễn về việc thụ lý đơn kiện. Ảnh: MN.

Trước đó, Dustin Nguyễn họp báo công bố bị đoàn phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt và công ty New Arena đột ngột cắt vai. Anh ký hợp đồng làm việc từ cuối tháng 11, gửi cho New Arena theo yêu cầu của họ, nhưng nhà sản xuất giữ luôn hợp đồng, đơn phương chấm dứt thỏa thuận vào sát ngày phim bấm máy, không nêu lý do.

Hôm 25/12, phía New Arena gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 2 (TP HCM) kiện Dustin Nguyễn vi phạm cam kết bảo mật thông tin giữa hai bên. Đồng thời, New Arena cho rằng những phát ngôn của Dustin Nguyễn trong họp báo "gây thiệt hại nghiêm trọng, xâm phạm uy tín" công ty. Còn đại diện CGV phủ nhận liên quan, nói việc cắt vai là tranh chấp giữa diễn viên và nhà sản xuất.

Luật sư Trần Thị Ngân Hà - đại diện New Arena - khẳng định giai đoạn hợp tác của công ty với Dustin Nguyễn là giai đoạn đầu, không chính thức, do đó việc nói anh bị cắt vai là không chính xác. Ngày 9/12, đại diện của Dustin Nguyễn và New Arena có buổi gặp trao đổi. Ở buổi này, New Arena đồng ý trả 80 triệu đồng cho sáu ngày làm việc của diễn viên.

Dustin Nguyễn nói không có bất kỳ thỏa thuận chấm dứt giải quyết tranh chấp nào giữa anh và nhà sản xuất. "Tôi chỉ đơn giản nhận lương cho những ngày làm việc của mình. Phía New Arena và CGV đã yêu cầu tôi giải quyết tranh chấp tại tòa án. Đại diện của tôi chỉ thay tôi nhận quyết định thanh toán tiền lương của phía New Arena", diễn viên cho biết.

Theo tài tử, anh chỉ đề cập các vấn đề chung về việc giao kết hợp đồng với nhà sản xuất, cũng như nhấn mạnh cách hành xử không chuyên nghiệp của đơn vị này. "Ở họp báo, chính luật sư của New Arena thông tin toàn bộ nội dung liên quan đến vai của diễn viên chính, thù lao vai diễn và khoản tiền thanh toán của New Arena cho tôi. Tôi không chủ động tiết lộ các thông tin này", Dustin Nguyễn cho biết thêm.

Dustin Nguyễn bức xúc vì bị cắt vai sát ngày bấm máy Dustin Nguyễn nêu bức xúc tại buổi họp báo sáng 19/12. Video: Trần Nhật.

Diễn viên Việt Kiều Dustin Nguyễn sinh năm 1962, có sự nghiệp ổn định ở Hollywood trước khi về Việt Nam đóng phim. Anh từng gây chú ý khi thủ vai cảnh sát Harry Truman trong 21 Jump Street - series có Johnny Depp đóng chính. Năm 2007, anh lần đầu về nước đóng Dòng máu anh hùng và gây tiếng vang với vai Sỹ - nhân vật phản diện có võ công phi thường. Từ năm 2013, tài tử chuyển sang đạo diễn phim, thành công với Trúng số (2015) - tác phẩm ăn khách, đoạt giải Cánh Diều Vàng cho "Phim điện ảnh xuất sắc", Bao giờ có yêu nhau. Năm 2015, anh đóng vai chính trong phim Dịu dàng của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Năm nay, anh giữ vai trò diễn viên và đạo diễn trong series phim Warrior của kênh HBO.

