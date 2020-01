'Diệp Vấn 4' thu hơn 130 triệu USD

Phim võ thuật "Diệp Vấn 4" trụ top 2 phòng vé Trung Quốc ba tuần liên tiếp, trở thành cú hit dịp chuyển giao năm mới.

Theo Variety, cuối tuần qua, tác phẩm có Chân Tử Đan đóng chính thu 10,5 triệu USD ở Trung Quốc, đứng thứ hai nhóm phim ăn khách. Hai tuần trước, Diệp Vấn 4 đều dẫn đầu. Tác phẩm hiện thu 131 triệu USD, trở thành phim Hoa ngữ ăn khách cuối năm 2019 - đầu năm nay.

Diệp Vấn 4 thuộc số ít phim võ thuật thắng lớn trong thời điểm khán giả Trung Quốc bắt đầu hướng đến những tác phẩm có câu chuyện mới mẻ hơn. Trong 10 phim ăn khách nhất màn ảnh Trung Quốc năm ngoái, không có phim võ thuật nào.

Trailler Diệp Vấn 4 (Diệp Vấn tung chiêu ở Mỹ trong phần bốn) Trailer phim.

Tác phẩm là lần cuối Chân Tử Đan đóng Diệp Vấn - vai gắn liền với anh 11 năm qua. Trong phim, nhân vật đến Mỹ gặp đệ tử - Lý Tiểu Long (Danny Chan đóng) - và đọ sức các cao thủ phương Tây. Khán giả chấm phim ở mức khá với điểm 7,2 (thang 10) trên Douban. Chân Tử Đan cho biết giã từ đóng phim võ thuật Trung Hoa sau tác phẩm này.

Đứng đầu Trung Quốc cuối tuần qua là phim Hoa ngữ Adoring (16,8 triệu USD) - kể về tình thân giữa con người và thú nuôi. Phim tâm lý Sheep Without a Shepherd - xoay quanh người cha cố bao che con gái tội giết người - về ba với 8,5 triệu USD. Cả ba phim dẫn đầu tuần qua đều là tác phẩm Hoa ngữ - tiếp nối xu thế trong năm 2019 khi người Trung Quốc ngày càng hướng đến sản phẩm điện ảnh nội địa.

Ở Mỹ, Star Wars: The Rise of Skywalker tiếp tục dẫn đầu phòng vé với 33,7 triệu USD, xếp trên Jumanji: The Next Level (26,5 triệu USD) và Little Women (13,5 triệu USD). Trên toàn cầu, phần chín Star Wars hiện thu 918 triệu USD, được dự đoán sớm vượt tỷ USD. Nếu vậy, đây sẽ là phim thứ bảy do Disney phát hành trong năm 2019 cán mốc này, sau Avengers: Endgame, The Lion King, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4 và Aladdin.

Tuy nhiên, cơn sốt Star Wars không rầm rộ ở Việt Nam - nơi nhiều khán giả xa lạ với câu chuyện series này. Theo Box Office Vietnam - trang quan sát phòng vé độc lập, The Rise of Skywalker thu chưa đến năm tỷ, kém phim nội Mắt biếc (ra mắt từ ba tuần trước) và One Piece: Stampede - hoạt hình dựa trên truyện tranh Nhật Bản.

Ân Nguyễn