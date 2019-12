'Diệp Vấn 4' gây sốt phòng vé Trung Quốc

"Diệp Vấn 4" - phim võ thuật của Chân Tử Đan - thu 43 triệu USD cuối tuần qua ở Trung Quốc, xếp trên phần mới "Star Wars".

Theo Variety, tác phẩm Hoa ngữ chiếm đến 45% tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc trong ba ngày cuối tuần. Với mở màn này, Diệp Vấn 4 nhiều khả năng đạt doanh thu của phần ba (157,3 triệu USD, năm 2015). Phim được khán giả chấm ở mức khá với điểm 7,3/10 trên trang Douban.

Trailler Diệp Vấn 4 (Diệp Vấn tung chiêu ở Mỹ trong phần bốn) Trailer phim.

Trong phần bốn, Diệp Vấn (Chân Tử Đan đóng) đến Mỹ, nơi học trò anh - Lý Tiểu Long (Danny Chan) - đang mở trường dạy võ. Nhiều tình tiết dẫn đến việc nhân vật chính đối đầu các đối thủ phương Tây. Trên South China Morning Post, Chân Tử Đan nói Diệp Vấn 4 là phần cuối trong series. Tài tử từ giã phim võ thuật Trung Hoa sau tác phẩm này và tìm người kế nghiệp. 11 năm qua, tài tử gắn liền vai diễn giúp anh nâng cao vị thế trong làng phim.

Đứng thứ hai ở Trung Quốc cuối tuần qua là phim kịch tính Hoa ngữ Sheep Without A Shepherd (22,3 triệu USD). Còn Star Wars: The Rise of Skywalker chỉ thu 12,1 triệu USD dịp mở màn. Kết quả này thể hiện việc người Trung Quốc ngày càng mất hứng với thương hiệu Star Wars. Hồi năm 2015, Star Wars: The Force Awakens thu đến 124 triệu USD ở thị trường này.

Tình hình của The Rise of Skywalker ở Trung Quốc trái ngược ở Mỹ - nơi phim thu 175,5 triệu USD trong dịp ra mắt. Con số này cao hơn kỳ vọng của Disney (165 triệu USD) nhưng thấp hơn dự đoán của một số trang phòng vé (200 triệu USD). Một trong những nguyên nhân là phần này không được giới phê bình đánh giá cao - chỉ 57% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes.

Trong khi đó, phim Cats khởi đầu kém cỏi với chỉ 6,5 triệu USD, đứng thứ tư. Với kinh phí khoảng 80 - 100 triệu USD, tác phẩm nhiều khả năng trở thành "bom xịt". Chỉ 18% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes, còn khán giả chỉ chấm phim điểm 2,6/10 ở IMDb.

Cats dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, kể về những chú mèo đứng trước lựa chọn trọng đại trong đêm. Nhiều cây bút chỉ trích việc các diễn viên được kỹ xảo biến thành sinh vật nửa người nửa mèo. Một số báo Âu Mỹ chấm điểm rất thấp, với nhiều lời châm chọc về phần hình ảnh của phim quy tụ Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift...

Ân Nguyễn