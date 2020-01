Phim 'Mắt biếc' thu 150 tỷ đồng

Theo nhà phát hành Galaxy, tác phẩm đạt mốc này trong ngày 5/1. Mắt biếc có một số suất chiếu sớm (sneak show) từ ngày 19/12, sau đó ra mắt từ ngày 20/12. Tác phẩm đứng đầu phòng vé Việt 18 ngày liên tiếp (tính cả hôm chiếu sớm).

Trailer Mắt biếc Trailer "Mắt biếc".

Trong cuối tuần đầu, Mắt biếc áp đảo về suất chiếu, với tỷ lệ lên đến 50% ở nhiều cụm rạp. Sau đó, tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé dù có nhiều phim mới ra rạp như Cats, Star Wars: The Rise of Skywalker và One Piece: Stampede. Trong ngày nghỉ 1/1 (Tết Dương lịch), phim thu khoảng 10 tỷ đồng. Mắt biếc hiện bán được trên hai triệu vé. Với dịp Tết Nguyên đán gần đến, phim có thể nâng cao doanh thu nếu giữ được sức hút cho đến kỳ nghỉ này.

Êkíp "Mắt biếc" trong buổi giao lưu ở một cụm rạp tại TP HCM. Ảnh: Galaxy.

Mắt biếc thu hút sự quan tâm lớn từ vài tháng qua do độ nổi tiếng từ tác phẩm gốc của Nguyễn Nhật Ánh, tên tuổi đạo diễn Victor Vũ và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh (viết các bài nhạc phim). Khi ra mắt, tác phẩm gây sốt, thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam trong ngày 19/12. Các diễn viên Trần Nghĩa, Trúc Anh, Trần Phong, Khánh Vân, Thảo Tâm thu hút trên mạng xã hội. Nhiều video cover nhạc phim cũng có hàng chục, trăm nghìn lượt xem trên Facebook.

Hậu trường nhạc phim 'Mắt biếc' Hậu trường nhạc phim "Mắt biếc".

Thành công của tác phẩm đến từ sức hút của truyện, chất lượng phim và dàn diễn viên trẻ đẹp. Phòng vé Việt cuối năm cũng không có đối thủ đủ mạnh để cạnh tranh Mắt biếc - khi bom tấn Star Wars: The Rise of Skywalker ít hấp dẫn khán giả trong nước. Tuy nhiên, phim còn một số điểm trừ về diễn xuất, cách dàn dựng.

Mắt biếc hiện đứng thứ tư trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời, sau Hai Phượng, Cua lại vợ bầu và Em chưa 18. Ba trên bốn tác phẩm này phát hành trong năm 2019 - đánh dấu năm phim Việt đạt tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Ân Nguyễn