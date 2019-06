Wes Studi hóa thân tộc trưởng người Na'vi, cha nhân vật chính Neytiri. Tài tử sinh năm 1947 ở Oklahoma (Mỹ), mang dòng máu dân tộc Cherokee. Trước khi đóng phim, ông hoạt động xã hội nhiều năm, ủng hộ quyền lợi người Mỹ bản địa (hay gọi là người da đỏ). Ông ghi dấu trong các phim Dances with Wolves (1990), The Last of the Mohicans (1992), Geronimo: An American Legend (1993) và The New World (2005).

Gần đây, ông gây chú ý khi là diễn viên người Mỹ bản địa đầu tiên được trao Oscar (ở hạng mục danh dự). Ảnh: AP.