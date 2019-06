'Chúa tể Godzilla' - đại chiến quái vật mùa hè

Bom tấn phô diễn hàng loạt cảnh quái thú khổng lồ đọ sức, trong khi tuyến truyện về con người nhạt.

Godzilla: King of the Monsters do Michael Dougherty đạo diễn, là phần ba trong Vũ trụ Điện ảnh Quái vật (MonsterVerse), sau Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017). Quái vật King Ghidorah hoạt động trở lại, trở thành thủ lĩnh, đánh thức các quái vật khác và gieo kinh hoàng khắp thế giới.

Tổ chức Monarch, trong đó có tiến sĩ Ishirō Serizawa (Ken Watanabe đóng), Ilene Chen (Chương Tử Di) liên hệ Mark Russell (Kyle Chandler) - nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm về quái thú. Họ tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công có thể xóa sổ nhân loại. Hy vọng của thế giới được đặt vào Godzilla - quái vật vốn là kẻ thù của King Ghidorah.

Godzilla đại chiến Ghidorah trong King of the Monsters Trailer phim.

Phim có kinh phí hơn 170 triệu USD, giống "đại tiệc" của quái vật với loạt cảnh chiến đấu. Ngay ở một phần ba đầu phim, Godzilla đã đụng độ King Ghidorah trong bối cảnh băng tuyết. Ghidorah cao hơn 100 mét, giống rồng ba đầu, có cánh sải rộng. Còn Godzilla có hình dạng kết hợp giữa khủng long và một số loài khác, hoạt động dưới nước, trên cạn, có thể phóng năng lượng nguyên tử.

Sau đó, câu chuyện tiếp tục giới thiệu một số sinh vật khác, nổi bật là Mothra (giống bướm khổng lồ) và Rodan (quái thú được lấy cảm hứng từ loài thằn lằn bay Pteranodon). Mỗi sinh vật có lối ra đòn riêng và kỹ năng đặc biệt, giúp diễn biến các trận đánh không nhàm chán. Đạo diễn Doughtery thỉnh thoảng sử dụng những cảnh toàn, làm nổi bật sự to lớn của quái vật so với con người.

Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tiên của Millie Bobby Brown - sao nhí nổi tiếng với loạt "Stranger Things". Cô đóng con gái của nhân vật Mark và Emma Russell.

Xuyên suốt tác phẩm, quân đội nhân loại cũng tham chiến, tạo ra nhiều trường đoạn cháy nổ. Trong đó, cảnh Ghidorah đấu với các máy bay được dàn dựng khá ấn tượng với nhiều góc máy thể hiện chuyển động trên không. Tuy nhiên, nhìn chung các phi cơ và chiến hạm của con người chỉ là "vai phụ", ít gây tổn thương cho quái vật. Ở cao trào, trận chiến hầu như chỉ xoay quanh các sinh vật khổng lồ, kéo dài hàng chục phút với nhiều bước ngoặt về tình tiết.

Với câu chuyện tập trung vào quái vật, tuyến về con người trong Godzilla: King of Monsters khá đơn điệu. Nhân vật có diễn biến tâm lý rõ nét nhất là Emma Russell (Vera Farmiga) - nhà nghiên cứu yêu môi trường, có quan điểm cực đoan trong việc tìm cách cứu thế giới khỏi diệt vong. Tuy nhiên ngoài cô, các vai khác ít đất diễn hoặc một chiều, như các nhà khoa học của Monarch.

Nhân vật của Chương Tử Di không có điểm nhấn xứng tầm với tên tuổi của cô. Vai trò của minh tinh Trung Quốc cũng chỉ tương tự như Cảnh Điềm trong Kong: Skull Island - một người đồng hành trong cuộc phiêu lưu. Phần thoại của phim khá đơn giản so với câu chuyện bàn đến nhiều vấn đề lớn như ô nhiễm môi trường, sự hủy hoại Trái đất của con người.

Charles Dance (phải) - nổi tiếng với vai Tywin Lannister trong "Game of Thrones" - đóng thủ lĩnh nhóm phiến quân bí mật trong phim.

Cuối tác phẩm là một số đoạn phim có bối cảnh đảo Đầu Lâu - quê nhà của King Kong, hé lộ xung đột giữa sinh vật này và Godzilla. Tuy nhiên, ê-kíp Godzilla vs. Kong (2020) quay ở Hawaii (Mỹ), Australia và Hong Kong (Trung Quốc) chứ không quay lại Việt Nam, nơi ghi hình Kong: Skull Island.

Giống với phong cách của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Godzilla: King of the Monsters có một cảnh ở sau phần giới thiệu đoàn phim (after-credits), kết nối đến tập tiếp theo.

Ra mắt ở Mỹ từ ngày 31/5, tác phẩm dự kiến đứng đầu phòng vé với hơn 50 triệu USD. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 31/5 với tựa Chúa tể Godzilla và nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Ân Nguyễn