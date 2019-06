Diễn viên người Mỹ bản địa đầu tiên được trao Oscar

Wes Studi - tài tử gốc người Cherokee - được Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ trao tượng vàng danh dự sau hơn 30 năm hoạt động.

Đạo diễn kỳ cựu Roman Polanski kiện Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ / 'Green Book' bất ngờ đoạt giải phim xuất sắc tại Oscar 2019

Ngày 4/6, theo CNN, ban tổ chức giải thưởng công bố bốn người nhận Oscar danh dự năm nay: Geena Davis, David Lynch, Wes Studi và Lina Wertmüller. Trong đó, truyền thông chú ý đến Studi bởi là diễn viên Mỹ bản địa (thường gọi là người da đỏ) đầu tiên nhận giải. Theo Deadline, quyết định này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa chủng tộc khi trao giải của Viện Hàn lâm gần đây. Trước đó, tổ chức bị cho là ít vinh danh những người không phải da trắng.

Wes Studi trong The New World Wes Studi trong "The New World".

Studi sinh năm 1947 ở Oklahoma (Mỹ), mang dòng máu dân tộc Cherokee. Trước khi đóng phim, ông hoạt động xã hội nhiều năm, ủng hộ quyền lợi người Mỹ bản địa. Tài tử ghi dấu trong các phim Dances with Wolves (1990), The Last of the Mohicans (1992), Geronimo: An American Legend (1993) và The New World (2005). Trong bom tấn Avatar (2009), ông đóng Eytukan - tộc trưởng người Na'vi - bằng phương pháp motion-capture (dùng thiết bị ghi lại các chuyển động cơ thể, sau đó kết hợp với kỹ xảo để tạo nhân vật). Phim gần nhất của Studi là A Dog's Way Home (2019).

Wes Studi và nhân vật của ông trong "Avatar".

Những người nhận giải còn lại đạt nhiều thành tích phim ảnh. Geena Davis thắng Oscar nữ chính với The Accidental Tourist (1988), sau đó được đề cử Oscar nữ phụ với Thelma & Louise (1991). David Lynch là một trong những đạo diễn kỳ cựu nhất thế giới, bậc thầy của dòng phim siêu thực. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là The Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986) và Mulholland Drive (2001). Còn Lina Wertmüller là phụ nữ đầu tiên nhận đề cử Oscar đạo diễn (với Seven Beauties - 1991).

Các giải Oscar danh dự sẽ được trao trong sự kiện Governors Awards vào tháng 10 năm nay ở Los Angeles (Mỹ). Sau đó, những người nhận giải sẽ được nhắc lại lần nữa ở lễ trao giải Oscar năm 2020.

Ân Nguyễn