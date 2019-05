Các lãng tử hát tình ca của Westlife sau hơn 20 năm

Shane Filan vực dậy sau phá sản và có cuộc sống hạnh phúc, Brian McFadden lận đận tình duyên, Mark Feehily công khai đồng tính.

Ca khúc "My Love" của Westlife Ca khúc "My Love" của Westlife.

Ban nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm năm thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Với ngoại hình đẹp, lối hát truyền cảm phù hợp dòng nhạc Pop ballad thịnh hành, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu thế giới đầu những năm 2000. Nhiều ca khúc của họ trở thành hit như My Love, Fool Again, I Lay My Love On You... Tháng 10/2018, Westlife tái hợp với bốn thành viên sau sáu năm tan rã, Brian không tham gia. Ban nhạc phát hành album và tổ chức tour diễn kỷ niệm 20 năm ca hát. Mới đây, họ ra mắt single thứ hai của album mới có tên Better Man và được người hâm mộ đón nhận rộng rãi.

Shane Filan

Shane Filan là nhóm trưởng kiêm giọng hát chính của Westlife. Sau khi ban nhạc tan rã năm 2012, Shane là thành viên gắn bó nhất với sự nghiệp ca hát. Trong vòng bốn năm, anh phát hành ba album solo: You and Me (2013), Right here (2015) và Love Always (2017). Single solo thành công nhất của anh là bản "thánh ca đám cưới" Beautiful in White ra mắt năm 2010. Shane tích cực tổ chức tour diễn tại châu Á – nơi có lượng fan hùng hậu của Westlife sau Anh. Nam ca sĩ từng đến Việt Nam một lần cùng cả nhóm với đêm diễn Gravity Tour năm 2011 và ba lần với tư cách ca sĩ solo: tour diễn You and Me (2014), Love Always (2017) tại Sài Gòn và gần đây nhất là đêm nhạc mừng năm mới tại Hà Nội.

Cựu thủ lĩnh Westlife ra MV mới Shane Filan hát về cảm giác cô đơn trong ca khúc "Back to You".

Thủ lĩnh Westlife tuyên bố phá sản vì kinh doanh thua lỗ năm 2012. Cơn sốt bất động sản tại Ireland khiến anh quyết định đầu tư nhanh chóng và liều lĩnh. Không may, nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, Shane - khi đó là người đứng ra bảo lãnh vay ngân hàng - phải gánh trên vai khoản nợ 18 triệu bảng. Nhờ gia đình luôn ở bên cạnh động viên và ông bầu của Westlife giúp đỡ để có được hợp đồng thu âm, Shane vực dậy sau thất bại và kiên trì xây dựng lại sự nghiệp. Năm 2003, anh kết hôn cùng người bạn thanh mai trúc mã Gillian Walsh. Họ có con gái đầu lòng là Nicole Rose (16 tuổi) và hai con trai Patrick Michael (11 tuổi), Shane Peter (9 tuổi).

Shane Filan và vợ Gillian Walsh.

Nicky Byrne

Anh cả Nicky là một thành viên đa tài của Westlife. Trước khi đến với âm nhạc, Nicky là một cầu thủ bóng đá, anh từng chơi cho đội Cộng hòa Ireland và Leeds United. Trên trang Hello Magazine, Nicky từng chia sẻ thấy không thoải mái vì dù có giọng hát tốt, anh chưa bao giờ được đảm nhận hát chính khi còn hoạt động với Westlife: "Từ trong trái tim mình, tôi luôn thấy xấu hổ và thất vọng khi không được công nhận tài năng". Năm 2012, anh tham gia chương trình khiêu vũ Strictly Come Dancing và giành vị trí thứ chín.

'Sunlight' - Nicky Byrne Ca khúc "Sunlight" của Nicky Byrne.

Đến năm 2016, anh trở lại với âm nhạc khi tham gia chương trình Eurovision Song, thể hiện ca khúc Sunlight nhưng không được vào chung kết. Sau đó, Nicky chuyển hướng làm người dẫn chương trình các show Football's Next Star, The Hit, Dancing With The Stars... Năm 2018, Nicky thắng hai giải thưởng tại lễ trao giải của tạp chí Goss.ie - "Dẫn chương trình nam xuất sắc" và "Chương trình truyền hình xuất sắc" với Dancing With The Stars.

Nick Byrne bên vợ con.

Nicky kết hôn cùng người bạn thời thơ ấu Georgina Ahern năm 2003. Sau bốn năm chung sống, hai người đón cặp song sinh là hai bé trai Jay và Rocco. Năm 2013, gia đình chào đón thêm bé gái Gia.

Brian McFadden

Brian có ngoại hình sáng và giọng hát đặc biệt trong ban nhạc Westlife. Năm 2004, khi Westlife đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ rời nhóm với lý do dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, anh nhanh chóng ký hợp đồng với hãng Sony BMG và ra mắt thành công single đầu tay Real To Me. Album solo đầu tiên của anh phát hành cùng năm mang tên Irish Son đạt vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng tại quê hương Ireland. Ca khúc Almost Here kết hợp nữ ca sĩ Delta Goodrem trong album này là một trong những thành công nổi bật trong sự nghiệp của anh. Brian cũng tích cực trong lĩnh vực truyền hình: tham gia Australia’s Got Talent từ năm 2010 đến năm 2012 với vai trò giam khảo, dẫn chương trình của ITV Cooking – Who’s Doing The Dishes? và tham gia show truyền hình thực tế The Jump của kênh Channel 4...

'Almost here' – Brian McFadden & Delta Goodrem Brian McFadden và Delta Goodrem hát "Almost here".

Nam ca sĩ có đời tư phức tạp. Brian ly dị vợ Kerry Katona vài tháng sau khi rời Westlife. Họ có hai con gái là Molly (17 tuổi) và Lilly-Sue (16 tuổi). Không lâu sau đó, anh hẹn hò với nữ ca sĩ Delta Godrem. Họ chia tay năm 2011 sau bảy năm bên nhau. Năm 2012, Brian kết hôn với người mẫu Vogue Williams nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài ba năm. Anh bắt đầu hẹn hò Danielle Parkinson – một giáo viên thể chất của câu lạc bộ bóng đá Rochdale - từ năm 2016 đến nay. Brian hiện tại khá kín tiếng về đời sống tình cảm.

Brian và bạn gái - Danielle Parkinson.

Mark Feehily

Mark là một giọng hát chính trong Westlife, đảm nhận những nốt cao. Anh nổi bật trong ban nhạc, thu hút lượng fan lớn bởi gương mặt điển trai, luôn rạng rỡ. Ba năm sau khi ban nhạc tan rã, Mark phát hành single đầu tiên Love is A Drug với phong cách hoàn toàn khác chất Pop Ballad của Westlife trước đó. Album solo Fire cũng được ra mắt trong năm 2015, đạt vị trí 25 trên bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Mark ra album mừng Giáng sinh năm 2017 và tích cực tham gia các tour lưu diễn.

'Love is a drug' – Mark Feehiley MV "Love is Drug" của Mark.

Năm 2005, anh công khai đồng tính. Trước đó, anh luôn phải giữ bí mật theo yêu cầu của nhà quản lý. Cuối tháng 2 năm nay, Mark tiết lộ đã đính hôn cùng bạn trai lâu năm. Anh chưa bao giờ công khai danh tính bạn đời. Trả lời phỏng vấn Mail Online năm 2017, Mark nói: "Mọi người hỏi tên nhưng tôi không nói, vì đó là quyết định của anh ấy. Và nếu anh ấy muốn tên xuất hiện trên tạp chí, đó là lựa chọn của anh ấy".

Kian Egan

Kian không tập trung ca hát mà tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Anh làm giám khảo năm mùa của chương trình The Voice of Ireland. Năm 2013, Kian giành chiến thắng show I’m a Celebrity – một chương trình truyền hình thực tế về khả năng sinh tồn. Sau đó một năm, anh ra mắt album solo Home, đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng âm nhạc Ireland. Kian làm MC nhiều chương trình: This Morning, Surprise Surprise, Fat Pets: Slimmer of the Year...

Ca khúc 'Home' của Kian Egan Ca khúc "Home" của Kian.

Kian được coi là thành viên có đời tư viên mãn nhất trong Westlife. Anh kết hôn cùng nữ diễn viên người Anh Jodi Albert năm 2009. Hai người có ba con trai: Koa (bảy tuổi), Zeke (ba tuổi) và Cobi (một tuổi rưỡi). Hiện tại, Kian hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Kian Egan và gia đình.

Thu Thảo

(Theo Digital Spy, Express UK, Hello, Smooth Radio)