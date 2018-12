'Beautiful in White' có MV sau 8 năm

Cựu thủ lĩnh Westlife ra MV mới

Ngày 4/7, Shane Filan viết trên Twitter: "Tôi sẽ dành cho các bạn một điều bất ngờ vào sinh nhật ngày mai". Nam ca sĩ sau đó chia sẻ video bản hit Beautiful in White. MV được quay bằng màu đen trắng, ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn trong ngày cưới của một cặp vợ chồng. Nam diễn viên Pháp Jonathan Lambert là người đóng minh họa.

Ca khúc 'Beautiful in White' có MV sau tám năm

Beautiful in White được viết dựa trên nền nhạc bản Canon in D Major của nhà soạn nhạc người Đức Johann Pachelbel (1653-1706). Ca khúc bị rò rỉ trên internet năm 2010. Nhiều trang nhạc không bản quyền đã chú thích nhầm tên ca sĩ là Shane Ward thay vì Shane Filan. Năm 2017, Shane Filan thu âm lại và đưa ca khúc vào album phòng thu thứ ba của anh - Love Always.

Beautiful in White nói về cảm giác hạnh phúc của chú rể khi nhìn thấy cô dâu của mình lộng lẫy trong chiếc váy trắng. Theo trang Celebmix, nhạc phẩm được yêu thích nhất trong các lễ cưới tại châu Á. Bài hát có ca từ lãng mạn, ý nghĩa:

"Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous I couldn't speak

In that very moment

I found the one and

My life had found its missing piece..."

"Thực sự em có biết rằng

Khi lần đầu chúng mình gặp gỡ

Anh đã rất bối rối

Anh chẳng thể nói nên lời

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy

Anh tìm được em và...

Cuộc sống của anh tìm được mảnh ghép còn thiếu..."

* Shane Filan hát "Beautiful in White" ở Hàn Quốc

Shane Filan sinh năm 1979, là giọng ca chính và thủ lĩnh Westlife - boy band đình đám thập niên 1990. Anh cũng là đồng tác giả nhiều bản hit của nhóm như Bop Bop Baby, Crying Girl...

Ca sĩ Shane Filan.

Sau khi Westlife tan rã năm 2012, Shane Filan tiếp tục ca hát nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Anh từng phá sản vì đầu tư kinh doanh thua lỗ. Gần đây, Shane Filan tích cực hoạt động âm nhạc trở lại. Anh vừa tổ chức concert ở Surabaya và Yogyakarta (Indonesia) hồi cuối tháng 3 để quảng bá album và MV mới. Năm 2017, anh tổ chức đêm nhạc Love Always ở TP HCM.

Hà Thu