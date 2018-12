Westlife tái hợp sau 6 năm

Cựu thủ lĩnh Westlife ra MV mới

Các thành viên Westlife vừa đăng video ngắn, ghi lại cuộc gặp gỡ thân mật của họ. Klan Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily và Shane Filan cùng tuyên bố tái hợp, đang thu âm ca khúc mới. Bryan McFadden không tham gia. Trước đây, anh là thành viên đầu tiên tách nhóm.Tờ Independent cho rằng nhóm sẽ bắt tay với Ed Sheeran trong lần tái xuất. Tour diễn vòng quanh thế giới của Westlife sẽ khởi động trong năm 2019.

Westlife sẽ tái xuất với đội hình bốn người.

Thành lập từ năm 1998, Westlife nổi tiếng nhờ các ca khúc đình đám như: Swear It Again, Flying Without Wings, Against All Odds, Uptown Girl, World of Our Own... Nhóm bán được 44 triệu bản thu trên toàn thế giới, trong đó có bảy đĩa đơn liên tiếp giành ngôi quán quân tại Anh.

Đến tháng 3/2004, Bryan McFadden bất ngờ rời nhóm để dành thời gian cho gia đình. Tháng 10/2011, nhóm từng sang Việt Nam biểu diễn. Cuối năm này, bốn thành viên còn lại tuyên bố giải thể ban nhạc. Nhóm tan rã năm 2012, sau chuyến lưu diễn chia tay mang tên Westlife The Farewell Tour.

Ca khúc "My Love" của Westlife Ca khúc "My Love" của Westlife.

Hà Thu