Thứ tư, 7/8/2019, 10:46 (GMT+7)

Brad Pitt phản đối để nhân vật của anh đánh thắng Lý Tiểu Long

Brad Pitt không tán thành kịch bản gốc "Once Upon a Time in Hollywood" khi nhân vật của anh hạ đo ván Lý Tiểu Long sau ba hiệp.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim Tác phẩm do Quentin Tarantino đạo diễn và biên kịch bị gia đình, học trò, người hâm mộ cố võ sĩ chỉ trích do tình tiết liên quan ông. Ở cảnh này, Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) gặp nhân vật cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Lý thách đấu với Cliff theo thể thức ba hiệp thắng hai. Mỗi người thắng một hiệp trước khi cuộc đấu bị dừng. Lý Tiểu Long bị khắc họa là người kiêu ngạo, hung hăng và không thể thắng một diễn viên đóng thế của Hollywood. Brad Pitt diễn cảnh đấu với Lý Tiểu Long trong "Onc Nhân vật của Brad Pitt đấu Lý Tiểu Long trong phim. Trên Indiewire (ngày 5/8), chuyên gia hành động Robert Alonzo nói ở kịch bản gốc, Lý Tiểu Long thậm chí thua cuộc. Theo bản này, trong hiệp ba, Cliff tung một đòn để thắng rõ ràng võ sĩ họ Lý. Tuy nhiên, Brad Pitt cùng nhiều thành viên đoàn phim phản đối ý tưởng này. Alonzo kể lại: "Brad kịch liệt chỉ trích tình tiết này. Anh ấy nhấn mạnh với Quentin rằng đối thủ của mình là Lý Tiểu Long". Cuối cùng, đạo diễn Mỹ sửa kịch bản và cho một nhân vật ngăn hiệp ba diễn ra. Alonzo - người biên đạo cảnh này - cũng không hài lòng chuyện cố võ sĩ bại trận. "Điều đó đặc biệt gây khó khăn cho tôi - người xem Lý Tiểu Long là biểu tượng, không chỉ trong võ thuật mà cả triết lý sống. Thật đau lòng khi thấy thần tượng bị đánh bại. Cùng với cách ông ấy được mô tả, cảnh đó có thể gây ra chút giận dữ và bực dọc", anh nói. Linda Lee Cadwell (trái) và Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) - vợ và con gái Lý Tiểu Long - đều phản đối hình tượng của ông trong phim mới. Ảnh: UPI. Lời của Alonzo tương đồng chia sẻ gần đây của Mike Moh (diễn viên đóng Lý Tiểu Long) trên Birth. Movies. Death. Dù không kể rõ nội dung, Moh nói kịch bản gốc có cảnh khiến anh mâu thuẫn nội tâm vì xem Lý Tiểu Long là người hùng. Tuy nhiên, tài tử nghĩ Quentin Tarantino chỉ muốn gây bất ngờ chứ không có ý coi thường cố võ sĩ. "Tarantino tôn kính Lý Tiểu Long. Nhưng anh ấy sẽ làm những điều nằm ngoài dự đoán của mọi người". Moh nói. Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được khen ngợi về chất lượng nhưng vướng một số chỉ trích khi khắc họa nhân vật có thật trong câu chuyện hư cấu. Shannon Lee (con gái Lý Tiểu Long) và Emmanuelle Seigner (vợ của đạo diễn Roman Polanski) không hài lòng khi Quentin Tarantino đưa người thân của họ vào phim mà không tham khảo ý kiến gia đình. 10 trận chiến khó quên của Lý Tiểu Long trên màn bạc 10 trận chiến nổi bật của Lý Tiểu Long trên màn bạc. Ân Nguyễn