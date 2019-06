Bom tấn và bom xịt nửa đầu năm 2019

Các phim ăn khách

Avengers: Endgame (2,743 tỷ USD)

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame

Phim thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel là hiện tượng văn hóa, khuấy động phòng vé, truyền thông nửa đầu năm. Tác phẩm kể trận tái đấu của dàn người hùng với Thanos, khép lại một chặng đường phát triển của Marvel Studios. Avengers: Endgame cũng đánh dấu sự ra đi của các anh hùng nổi bật như Iron Man, Black Widow (chết) và Captain America (giải nghệ).

Ra mắt hồi tháng 4, phim thu hút nhiều người đổ xô đến rạp, xếp hàng mua vé từ những ngày đầu. Trên mạng xã hội, một số khán giả nói đã xem lại phim nhiều lần, trong đó một người đàn ông Mỹ xem đến hơn 110 lần. Avengers: Endgame đạt doanh thu mở màn cao nhất mọi thời và hiện tiến gần kỷ lục phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh của Avatar.

Captain Marvel (1,128 tỷ USD)

​Captain Marvel hé lộ quá trình nữ phi công hóa siêu nhân

Bom tấn gây chú ý khi là phim đầu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel lấy nhân vật nữ làm trung tâm. Trong phim, nữ phi công Carol Danvers (Brie Larson đóng) tiếp nhận siêu sức mạnh, thành người hùng Captain Marvel. Nhân vật sẽ là trụ cột của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong những năm sau.

Hãng Disney có chiến lược khéo léo khi để phim ra mắt chỉ hơn một tháng trước Avengers: Endgame. Điều này khiến khán giả tò mò về Captain Marvel - người được giới thiệu có vai trò quan trọng trong phần bốn Avengers. 78% giới phê bình đánh giá tích cực về phim.

Aladdin (729 triệu USD)

Trailer Aladdin

Disney khẳng định thế thống trị tuyệt đối nửa đầu năm khi chiếm cả ba vị trí đầu về doanh thu toàn cầu. Aladdin là phim live-action (người đóng), được phát triển từ câu chuyện trong bộ truyện cổ Nghìn lẻ một đêm. Tác phẩm kể về một chàng trai được thần đèn ban ba điều ước, phải chiến đấu với pháp sư độc ác để cứu công chúa.

Kỹ xảo cùng diễn xuất hài hước của Will Smith trong vai thần đèn khiến Aladdin được yêu thích. Với kinh phí 183 triệu USD, phim hiện thu 729 triệu USD và vẫn còn công chiếu ở rạp. Thành công của phim cũng khiến nữ chính Naomi Scott thành ngôi sao được chú ý ở Hollywood.

The Wandering Earth (699 triệu USD)

Trailer "Wandering Earth" (Lưu lạc địa cầu)

Dự án có kinh phí 50 triệu USD, được xem là phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc. Trong phim, khi Trái đất lâm nguy, nhân loại chế tạo các động cơ khổng lồ đẩy hành tinh đến vùng mới trong vũ trụ. Các nhà khoa học, phi hành gia Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong hành trình này.

Ra mắt mùa Tết, The Wandering Earth bất ngờ đánh bại hai phim hài Crazy Alien và The New King of Comedy. Trong ngày đầu công chiếu (mùng Một Tết), phim chỉ đứng thứ tư. Tuy nhiên, phản hồi tích cực khiến tác phẩm gây sốt và nhanh chóng được tăng suất chiếu. Hơn 95% doanh thu tác phẩm đến từ Trung Quốc.

How to Train Your Dragon: The Hidden World (519 triệu USD)

Trailer How To Train Your Dragon 3

Tác phẩm của đạo diễn Dean DeBlois là hồi kết của series hoạt hình nổi tiếng How to Train Your Dragon. Trong phim, bộ tộc Viking phải tìm nơi trú ẩn lâu dài cho loài rồng, còn chú rồng Toothless trải qua cảm xúc phức tạp khi có bạn gái. 91% giới phê bình đánh giá cao tác phẩm trên Rotten Tomatoes.

How to Train Your Dragon: The Hidden World có chiến lược phát hành khác nhiều bom tấn. Phim chiếu ở nhiều thị trường lớn như Brazil, Anh, Hàn Quốc, Mexico từ cuối tháng 1 - đầu tháng 2, sau đó mới ra mắt ở Mỹ vào cuối tháng 2. Ở Việt Nam, tác phẩm ra rạp mùa Tết và là phim ngoại ăn khách nhất dịp này (chỉ đứng sau hai phim nội là Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh).

Các phim thất bại về doanh thu

Dark Phoenix (205 triệu USD)

Dark Phoenix - chương cuối của vũ trụ điện ảnh X-Men

Tác phẩm do Simon Kinberg đạo diễn được xem là hồi kết cho các X-Men của hãng Fox sau khi đơn vị thuộc về Disney. Phim gây thất vọng với kịch bản yếu, các nhân vật có tâm lý thiếu nhất quán và cảnh chiến đấu cũng kém hấp dẫn so với các phần trước về dị nhân. Chỉ 23% nhà phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes.

Với kinh phí 200 triệu USD (chưa tính quảng bá), phim phải thu hơn 400 triệu USD mới hòa vốn (do rạp phim thường giữ lại nửa tiền bán vé). Nhưng Dark Phoenix hiện mới kiếm được 205 triệu USD và đang nhanh chóng mất sức hút ở phòng vé. Deadline dự đoán phim có thể gây lỗ đến 100 triệu USD sau khi kết thúc công chiếu.

Hellboy (21 triệu USD)

Trailer Hellboy

Sau Dark Phoenix, một phim siêu anh hùng khác cũng có doanh thu kém kỳ vọng là Hellboy. Tác phẩm xoay quanh nhân vật cùng tên (David Harbour đóng) - người hùng xuất thân địa ngục, hoạt động cho cơ quan đặc vụ Mỹ. Dự án do Neil Marshall đạo diễn, độc lập với hai phần phim về Hellboy được khen ngợi trong thập niên 2000 (do Guillermo del Toro làm).

Chỉ 17% cây bút khen phim trên Rotten Tomatoes, trong đó hầu hết chê tác phẩm có câu chuyện, diễn xuất yếu kém so với hai phim cũ. Với ngân sách 50 triệu USD, Hellboy chỉ thu về 21 triệu USD toàn cầu. Ở Mỹ, tác phẩm rời top 10 phòng vé chỉ sau hai tuần.

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (Đại chiến âm dương, 22,1 triệu USD)

Trailer Đại chiến âm dương

Thành Long hóa thân một chuyên gia trừ tà, đối mặt các sinh vật siêu nhiên. Phim kỳ ảo có ngân sách 350 triệu nhân dân tệ (khoảng 50 triệu USD) và được kỳ vọng hút khách mùa Tết. Tuy nhiên, Đại chiến âm dương gây thất vọng lớn khi chỉ thu 150 triệu nhân dân tệ (22,1 triệu USD).

Trong mùa Tết, tác phẩm bị các phim The Wandering Earth, Crazy Alien bỏ xa. Kịch bản thiếu sáng tạo, sức hút ngày càng giảm của Thành Long khiến phim ế khách. Trên Douban, độc giả chỉ chấm phim điểm 3,8/10.

Serenity (11,4 triệu USD)

Trailer Serenity

Hai diễn viên kỳ cựu Matthew McConaughey và Anne Hathaway không thể cứu nổi tác phẩm có kịch bản lỏng lẻo của đạo diễn Steven Knight. Hathaway hóa thân Karen - vợ cũ của Baker (McConaughey đóng), một thuyền trưởng tàu đánh cá. Cô đề nghị chồng cũ giết người chồng hiện tại, dẫn đến nhiều chuyện phức tạp.

Loạt tình tiết bất ngờ trong phim bị nhận định thiếu logic và chỉ 19% giới phê bình đánh giá tác phẩm tích cực. Serenity chỉ đứng thứ tám phòng vé Mỹ khi ra mắt. Phim hiện thu 11,4 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí là 25 triệu USD.

Missing Link (16,6 triệu USD)

Trailer Missing Link

Dù được giới phê bình khen với 89% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, hoạt hình của xưởng Laika không thu hút khán giả. Ra mắt từ tháng 4, Missing Link chỉ đứng thứ chín phòng vé. Phim có kinh phí đến 100 triệu USD nhưng chỉ thu 24,5 triệu USD.

Theo CBR, Missing Link thất thu do không xác định rõ đối tượng khán giả. Những hình ảnh dễ thương trong phim phù hợp trẻ em nhưng kiểu hài trong phim dễ cảm hơn với khán giả người lớn. Phong cách hoạt hình stop-motion (cảnh phim được ghép từ hàng loạt bức ảnh tĩnh liên tiếp, trong đó mỗi chuyển động được điều chỉnh bằng tay) cũng không hấp dẫn khán giả như các hoạt hình bằng kỹ xảo máy tính của Disney hay Illumination.

Ân Nguyễn