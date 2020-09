Những giả thuyết về nhân vật phản diện mới của Marvel

Kang - Kẻ Chinh Phục - có thể là ác nhân tiếp theo mà các anh hùng Marvel phải đối mặt.

Theo Deadline, diễn viên Jonathan Majors (series Lovecraft Country) sẽ xuất hiện trong Ant-Man 3 - phần phim riêng của siêu anh hùng Người Kiến thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh dự kiến vào vai Kang the Conqueror (Kang - Kẻ Chinh Phục) - một siêu ác nhân có khả năng du hành thời gian. Đối với những khán giả chưa từng theo dõi truyện tranh Marvel, đây là một tuyến nhân vật hoàn toàn mới lạ.

Diễn viên Jonathan Majors với tạo hình Kang the Conqueror được dự đoán là ác nhân mới của Marvel. Ảnh: Blasting News.

Kang tên thật là Nathaniel Richards, xuất hiện lần đầu trong tập tám của loạt truyện The Avengers (xuất bản năm 1964). Nhân vật vốn là một học giả thuộc thế kỷ 31, dùng công nghệ để đi đến các mốc thời gian khác nhau của Trái đất. Ở mỗi thời kỳ, Richards lại tạo ra một nhân dạng khác cho chính mình, thao túng nhiều sự kiện lịch sử. Yếu tố du hành thời gian khiến Kang trở thành nhân vật khó lường: Ở một số thời điểm, hắn là kẻ thù nguy hiểm mà The Avengers cũng như các siêu anh hùng khác phải đối mặt. Nhưng cũng có giai đoạn hắn lại vào vai một người hùng chính nghĩa. Câu chuyện về Kang còn phức tạp hơn khi những phiên bản tương lai và quá khứ của hắn còn đối đầu nhau do bất đồng quan điểm.

Nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh nguồn gốc cũng như sức ảnh hưởng nhân vật này đến những phần tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Việc du hành thời gian trong 'Endgame' có thể tạo ra Kang. Công nghệ du hành thời gian đã được giới thiệu trong Avengers: Endgame (2019), khi các siêu anh hùng quyết định sử dụng nó trở về quá khứ để thu thập Đá Vô cực trước Thanos. Tuy nhiên, việc họ thay đổi quá khứ không khiến tương lai thay đổi theo mà chỉ tạo ra những thực tại song song khác nhau. Nhiều fan tiên đoán phải chăng đây chính là tiền đề dẫn đến việc Kang the Conqueror được sinh ra.

Kang có thể là kết quả từ việc du hành thời gian trong Avengers: Endgame. Ảnh: Screen Rant

Cây bút James Hunt của trang Screenrant lý luận việc du hành thời gian luôn để lại những hậu quả khôn lường. Trước đó, Captain America và Iron Man tìm cách lấy bảo vật Tesseract đã khiến "Thần xảo trá" Loki (Tom Hiddleston) của dòng thời gian đó thoát chạy. Đây cũng chính là Loki sẽ xuất hiện trong series cùng tên sắp tới của Disney Plus. Vì vậy, nếu một nhân vật phản diện khác ra đời từ sai lầm của các anh hùng cũng là điều hợp lý.

Nếu như vậy, việc Kang xuất hiện trong phần ba của Ant-Man nhiều khả năng là để nhân vật tiếp cận công nghệ du hành thời gian. Thiết bị du hành thời gian của nhóm Avengers hoạt động dựa trên nguồn năng lượng từ "hạt Pym" do Tiến sỹ Hank Pym (Michael Douglas) - Ant-Man đời đầu - tạo nên. Dù ở cuối phần phim Avengers: Endgame đã nhấn mạnh nhóm anh hùng đã cạn sạch nguồn nhiên liệu này, nhưng không gì có thể cấm họ sản xuất ra thêm trong những phần sau.

Công nghệ của Tony Stark có thể gây họa. Hầu hết kẻ thù Tony Stark (Robert Downey Jr.) đối mặt đều là kết quả từ những sai lầm quá khứ của nhà tỷ phú. Trong cả ba phần phim Iron Man cũng như hai phần Spider-Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tuyến nhân vật phản diện chính luôn là những kẻ từng bị Stark đối xử tệ. Không quá ngạc nhiên, nếu Kang cũng là một trong số chúng.

Công nghệ của Tony Stark có thể bị dùng vào việc xấu. Ảnh: Etertainment Daily

Dù đã hy sinh trong Avengers: Endgame, vai trò của Tony Stark với Vũ trụ Điện ảnh Marvel vẫn chưa kết thúc. Peter Parker/ Spider-Man là một trong những người kế thừa loạt công nghệ hiện đại của Stark. Tuy nhiên, sự ngây thơ của cậu từng khiến chúng rơi vào tay gã ác nhân Mysterio (phim Spider-Man: Far from Home - năm 2019. Kang có thể là nhân vật phản diện tiếp theo muốn chiếm hữu gia tài khoa học của Tony Stark.

Cũng có thể, Kang the Conqueror sẽ không làm điều ác. Việc thích đùa giỡn với thời gian nhiều khi cũng khiến Kang the Conqueror rơi vào tình huống oái oăm. Theo nguyên tác, phiên bản tương lai của Kang đã chiếm Trái đất thành công. Hắn quyết định trở về mốc thời gian khi mình vẫn còn là một thanh thiếu niên để tiết lộ với "định mệnh vĩ đại" của cả hai. Nhưng thay vì thấy thích thú, Nathaniel trẻ tuổi đã thất kinh về những tội ác mà mình sẽ gây ra trong tương lai.

Iron Lad là phiên bản anh hùng của Kang. Ảnh: Marvel

Phiên bản này quyết định cướp công nghệ của "Kang ác" và đi đến một mốc thời gian khác. Tại đây, anh lấy biệt danh là Iron Lad, đồng thời lập nên một nhóm siêu anh hùng mang tên Young Avengers. Anh cũng phải lòng một thành viên khác trong nhóm là nữ anh hùng Stature. Stature có tên thật Cassandra Lang, vốn là con gái ruột của Ant-Man (Paul Rudd) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Khi Kang hoặc Iron Lad xuất hiện trong Ant-Man 3, nhiều khả năng chi tiết này sẽ được ẩn ý để có thể mở rộng cho các phần phim sau.

Mối quan hệ rối rắm giữa Kang the Conqueror và Iron Lad chỉ là một trong những câu chuyện tiêu biểu về nhân vật phản diện thích thao túng thời gian. Yếu tố du hành thời gian, tạo ra các thực tại song song sẽ được khắc họa tiếp trong phần hai của Doctor Strange - Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25/3/2022). Vào tháng 12 năm nay, series WandaVision của Disney Plus cũng sẽ tập trung vào khả năng thay đổi thực tại của nữ anh hùng Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

