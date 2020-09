Trailer 'WandaVision' gợi nét hoài cổ

Nhân vật Scarlet Witch biến thế giới quanh cô thành những thước phim trắng đen, trong trailer "WandaVision", ra mắt ngày 20/9.

Trailer 'WandaVision' phá vỡ ranh giới thực - ảo Trailer "WandaVision". Series do Matt Shakman đạo diễn, Jac Schaeffer biên kịch. Video: Emergency Awesome.

Kênh trực tuyến Disney+ ra mắt trailer đầu tiên của WandaVision trong sự kiện giải Emmy lần thứ 72. Series xoay quanh hai siêu anh hùng thuộc nhóm Avengers của hãng Marvel, dự kiến ra mắt vào cuối năm cùng Loki và The Falcon and the Winter Soldier.

Cảnh đầu trailer gây tò mò khi diễn ra trên nền trắng đen, phục trang của các nhân vật gợi nhắc thời kỳ phim câm của Hollywood. Wanda Maximoff - Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany) là cặp vợ chồng sống hạnh phúc ở vùng ngoại ô. Ký ức kinh hoàng về Thanos hay cuộc đại chiến trong Avengers: Endgame (2019) như chưa hề tồn tại với họ. Bất chợt, những hình ảnh đẹp đẽ bị nhòe đi, thay vào đó là cảnh hiện thực u tối hơn.

Poster "WandaVision". Hiện tại, Marvel Studios chưa có lịch ra mắt phim này cũng như những series thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Movieweb.

Nhân vật Vision đã hy sinh trong Avengers: Infinity Wars (2018). Wanda và Vision vốn là một cặp, nên sự ra đi của người yêu khiến cô bộc lộ toàn bộ sức mạnh trong Avengers: Endgame. Do đó, khán giả dự đoán những cảnh hạnh phúc khi Wanda và Vision tay trong tay có thể chỉ là ảo ảnh do nữ anh hùng tạo ra. Trong truyện tranh, nhân vật Scarlet Witch có khả năng thao túng thực tại theo ý mình.

Phúc Nguyễn (theo Movieweb)