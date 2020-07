Đạo diễn 'Avengers' phân tích phim kinh điển

Anh em nhà Russo - đạo diễn bom tấn "Avengers: Endgame" - phân tích các tác phẩm điện ảnh kinh điển trong series "Pizza Film School".

Theo CNN, thời gian giãn cách xã hội, con gái của Joe gợi ý tưởng cho anh thực hiện một kênh chia sẻ kiến thức về điện ảnh. Joe và Anthony Russo làm chương trình miễn phí, chiếu trên IGTV - ứng dụng video của Instagram hồi tháng 5, sau đó đăng tải trên Youtube từ ngày 27/6 đến nay.

Đạo diễn Avengers bàn v Trailer tập bảy của "Pizza Film School" nói về phim "Blue Velvet" (David Lynch đạo diễn, năm 1986). Hai anh em ấn tượng với âm nhạc đẩy cảm xúc, tăng tính siêu thực cho bộ phim kinh dị - tâm lý. Nguồn: Youtube/ AGBO.

Joe Russo nói: "Thật là cơ hội quý giá khi mọi người có thời gian để bàn về hậu trường, quá trình thực hiện phim. Chúng tôi bàn thêm về tầm ảnh hưởng của các phim kinh điển. Pizza Film School dành cho nhà làm phim trẻ, muốn học từ người đi trước". Ngoài ra, Anthony cho rằng dịch vụ trực tuyến phát triển, khuyến khích xem phim tại nhà nhưng rạp hát mang đến cảm giác khác biệt, không thể thay thế. Do đó, hai người muốn gợi lại ký ức đẹp về màn ảnh rộng một thời.

Qua từng tập, cả hai nói về phim những năm 1980 ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng Mỹ như: The Evil Dead, The Empire Strikes Back, No Country for Old Men. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn nổi tiếng cùng tham gia, truyền đạt kinh nghiệm, đánh giá phim từ góc nhìn chuyên môn. Taika Waititi - đạo diễn của Thor: Ragnarok (2017) tham gia tập sáu nói về phim không gian - Flash Gordon (1980). Anh hùng Flash là hình mẫu ban đầu của Thor và ông học sự hài hước, vui nhộn của phim viễn tưởng thời xưa. Biểu tượng màn ảnh Mark Hamill - vai Luke Skywalker trong Star Wars, hay Michael Robert Gale, biên kịch của phim hài khoa học viễn tưởng Back to the Future, đoạt giải Saturn - phim Khoa học Viễn tưởng hay nhất năm 1985 được mời tham gia chương trình.

Sau hai tháng, các bài phân tích tại Pizza Film School ngày càng được khán giả đón nhận. Tập mới nhất bàn về Blue Velvet thuộc dòng phim neo-noir ( khai thác nội dung tội phạm, hình sự, tâm lý của Hollywood những năm 1940 với kỹ thuật hình ảnh hiện đại) của đạo diễn David Lynch. Trên youtube, khán giả Bubba Shore cho biết tìm xem phim ngay sau chương trình và học nhiều điều mới.

Vào ngày 24/7, anh em Russo sẽ bàn về Once Upon a Time in the West (năm 1968) do Sergio Leone thực hiện. Đạo diễn nhắn nhủ trên mạng xã hội: "Hãy đến lớp học nhé. Chúng tôi đang chờ bạn".

Joe (trái) và Anthony Russo. Ảnh: Disney.

Joe (50 tuổi) và Anthony Russo (49 tuổi) sinh ra và lớn lên lại Ohio, Mỹ. Năm 2019, hai người đạo diễn Avengers: Endgame, thu hơn 2,62 tỷ USD. Trước đó, bộ đôi chịu trách nhiệm series Captian America với hai phần The Winter Soldier (2014) và Civil War (2016). Tháng 7/ 2020, Công ty AGBO - thuộc sở hữu của nhà Russo - thông báo bom tấn mới The Gray Man có Ryan Gosling và Chris Evans tham gia diễn xuất.

Quỳnh Quyên (theo CNN)