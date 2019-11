'Charlie's Angels': Dàn thiên thần mới nhạt nhòa

Khi Kristen Stewart ra đòn, khán giả khó tin đó là chiêu thức của điệp viên hàng đầu thế giới.

Charlie's Angels do Elizabeth Banks đạo diễn, là phần mới nhất trong thương hiệu điện ảnh cùng tên. Lúc này, Sabina (Kristen Stewart) và Jane (Ella Balinska) thuộc thế hệ điệp viên mới của tổ chức do người giấu mặt Charlie lãnh đạo. Trong một nhiệm vụ, họ phát hiện nhà khoa học Elena (Naomi Scott) đang gặp nguy do biết một bí mật.

Trên hành trình bảo vệ Elena, nhóm phát hiện âm mưu lớn liên quan thế giới ngầm. Ngoài ra, họ đối mặt rạn nứt nội bộ khi cấp trên dường như che giấu gì đó. Elena quyết sát cánh cùng Sabina và Jane - hợp thành bộ ba điệp viên được gọi là các "thiên thần của Charlie".

Charlie's Angels (Những thiên thần của Charlie) Trailer phim.

Dự án được kỳ vọng mở đầu cho nhiều tập Charlie's Angels tiếp theo. Để có cú ra mắt ấn tượng, ê-kíp mời nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Sam Claflin và Patrick Stewart (nổi tiếng với vai giáo sư X trong loạt X-Men).

Tuy nhiên, tác phẩm để lại nhiều tiếc nuối, nhất là ở khâu hành động. Charlie's Angels mang thông điệp về sự mạnh mẽ, độc lập của nữ giới - thể hiện ngay từ câu thoại đầu. Nhưng loạt cảnh chiến đấu đuối sức khiến tác phẩm không lột tả rõ ý này như Mission: Impossible 6 hay John Wick 3 - các phim có nhân vật đả nữ ghi dấu ấn.

Trên ghế đạo diễn, Elizabeth Banks - nổi tiếng với thể loại âm nhạc, hài pha tình cảm - gặp khó khi lần đầu chỉ đạo phim điệp viên. Dù được giới thiệu là đặc vụ hàng đầu, các nhân vật thiếu những cảnh đánh nhau, đấu súng phô diễn đẳng cấp. Lối dựng phim cắt cảnh nhanh khiến khán giả khó theo dõi người di chuyển ở từng cảnh. Những pha ra đòn của Stewart hay Balinska tạo cảm giác thiếu lực, dù diễn viên cố thể hiện sự gan lì qua ánh mắt, lời nói.

Từ trái sang: Naomi Scott, Ella Balinska và Kristen Stewart. Ảnh: Sony.

Ở nhiều chỗ, kịch bản cho tuyến phản diện thành ngớ ngẩn, đánh mất kịch tính phim. Nút thắt của tác phẩm dễ đoán với khán giả dòng phim điệp viên. Trong hồi kết, phe tốt xâm nhập căn cứ mà không gặp cản trở, còn kẻ xấu vừa thiếu nhân lực lại không có âm mưu thâm hiểm. Ngay cả cảnh Jane đọ sức với kẻ to cao hơn cô cũng kết thúc khá chóng vánh.

Về yếu tố hài, tâm lý nhân vật nữ, đạo diễn Banks làm tốt hơn do kinh nghiệm chỉ đạo, sản xuất loạt phim Pitch Perfect (kể về một nhóm ca nữ). Câu thoại các "thiên thần" trêu đùa, động viên nhau được cài cắm mượt mà. Cảm xúc của bộ ba mới diễn tiến tự nhiên theo mô-típ "tiếp nhận người mới". Khi nhân vật Sabina và Jane khá tương đồng (cùng là đặc vụ giàu kỹ năng), vai Elena tạo điểm nhấn do khác biệt. Là nhà khoa học, cô gặp nhiều tình huống trớ trêu khi bước vào thế giới của súng ống, âm mưu.

Đảm nhận vai này là Naomi Scott - người đẹp đột phá sự nghiệp năm nay với vai chính trong bom tấn Aladdin. Hai bạn diễn của cô - Kristen Stewart và Ella Balinska - tung hứng ăn ý. Trong khi đó, các diễn viên tuyến phản diện lại quá ít điểm nhấn do kịch bản một chiều.

Ở phòng vé, Charlie's Angels chỉ kiếm 8,6 triệu USD, đứng thứ ba cuối tuần mở màn ở Mỹ. Ở Trung Quốc, tác phẩm cũng chỉ thu 7,8 triệu USD. Các báo Âu Mỹ nhận định đây là kết quả thất vọng với phim có kinh phí 55 triệu USD. Theo Deadline, dự án gặp rắc rối từ khi kịch bản không đủ thuyết phục Jennifer Lawrence, Emma Stone và Margot Robbie - các ngôi sao được nhắm đến ban đầu. Sau đó, hãng phim mời Kristen Stewart nhưng sức hút thương mại của cô đã kém nhiều thời đóng Twilight. Vài năm qua, diễn viên sinh năm 1990 tập trung vào các phim giàu tính nghệ thuật, ít còn là tâm điểm truyền thông.

Phim chiếu ở Việt Nam với tựa Những thiên thần của Charlie và nhãn C16 (không dành cho người dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn