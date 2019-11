Phần mới 'Terminator' có thể lỗ nặng

"Terminator: Dark Fate" không thành công ở cả Mỹ và Trung Quốc, có thể gây lỗ hơn 100 triệu USD.

Tác phẩm của Tim Miller có kinh phí sản xuất đến 185 triệu USD, thêm 80-100 triệu USD chi phí quảng bá. Với tổng ngân sách hơn 250 triệu USD, phim phải thu hơn 500 triệu USD để có lời (do các rạp giữ lại nửa doanh thu). Trên toàn cầu, phim mới thu 123 triệu USD. Nó còn bị dự đoán kiếm kém Terminator: Genisys (440 triệu USD, 2015).

Cuối tuần qua, Terminator: Dark Fate đứng đầu phòng vé Mỹ nhưng kém ấn tượng (chỉ 29 triệu USD). Phim cũng thất bại ở Trung Quốc, chỉ thu 29 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua, trong khi phần trước kiếm 27 triệu USD chỉ trong ngày đầu. Khi không được thị trường Hoa ngữ "giải cứu", Dark Fate bị Hollywood Reporter nhận định gây lỗ từ 110 triệu USD đến 130 triệu USD.

Terminator: Dark Fate - chương mới của loạt phim Kẻ hủy diệt Trailer phim.

Forbes nêu các lý do khiến dự án thất bại. Hai phần trước của loạt Terminator - Salvation (2009) và Genisys - bị chê nhiều, khiến thương hiệu giảm sức hút. Dark Fate được khen (70% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes) nhưng không cao đến mức khiến công chúng quan tâm.

Hãng phim sai lầm khi đầu tư hơn 150 triệu USD cho tác phẩm, đồng thời quá tin nó ăn khách nhờ đi theo hướng của Star Wars: The Force Awakens (kết hợp các gương mặt cũ và những sao kỳ cựu của loạt phim, như Arnold Schwarzenegger). "Thương hiệu Terminator không đủ lớn như Star Wars để áp dụng công thức này, còn Arnold Schwarzenegger không còn là siêu sao điện ảnh 20 năm qua", trang Forbes nhận định.

Arnold Schwarzenegger trong phần mới. Ảnh: Paramount.

Còn Hollywood Reporter nhận định ê-kíp của loạt phim lúng túng về hướng đi lâu dài. Sau hai phần đầu gây tiếng vang, Terminator 3: Rise of the Machines (2003) và Terminator Salvation (2009) không thể tái khởi động series. Terminator Genisys được dự định là phần mở màn của một bộ ba mới, có nữ chính là Emilia Clarke - sao nữ nổi tiếng với vai Mẹ Rồng trong Game of Thrones. Nhưng phim bị giới phê bình chê và hãng phim lại đổi kế hoạch với Dark Fate, lần này có đạo diễn huyền thoại James Cameron làm nhà sản xuất. Tuy nhiên, kế hoạch cũng không thành công và Hollywood Reporter nghĩ đã đến lúc khép lại thương hiệu.

Câu chuyện không hồi kết về xung đột giữa người và trí tuệ nhân tạo cũng là lối mòn kịch bản của series Terminator. Trong phần mới, nữ siêu chiến binh Grace (Mackenzie Davis) từ tương lai trở về, cứu một cô gái có vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa người và máy. Hỗ trợ cô là người phụ nữ mạnh mẽ Sarah Connor (Linda Hamilton) và robot hoàn lương T-800 (Arnold Schwarzenegger).

Ân Nguyễn