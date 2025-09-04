Giải thưởng Make in Viet Nam lần đầu vinh danh sản phẩm công nghệ số chiến lược

Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 được phát động, lần đầu tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược.

Tại họp báo Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 4/9, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin, cho biết sản phẩm công nghệ số chiến lược là hạng mục mới của Giải thưởng Make in Viet Nam.

Đây là những sản phẩm thuộc nhóm công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, mạng di động 5G, 6G, dữ liệu lớn, blockchain, bản sao số, thực tế ảo, thực tế tăng cường và robot tự động hóa, nằm trong danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Thủ tướng.

Ngoài hạng mục về sản phẩm công nghệ số chiến lược, giải thưởng giữ nguyên 7 hạng mục năm 2024, gồm sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên - môi trường; lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ; Sản phẩm công nghệ số tiềm năng và Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch. Ảnh: Doãn Mạnh

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Make in Viet Nam năm 2025 sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế số, số hóa các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. "Giải thưởng cũng hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, các công nghệ nền tảng, các công nghệ chiến lược", ông nói.

Chia sẻ thêm, Cục trưởng cho hay hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Nếu là doanh nghiệp có cổ phần đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải chiếm sở hữu ít nhất 51%.

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, bên cạnh nhóm doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung nhóm doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài, nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Nhóm tham gia của các hạng mục còn lại là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (người Việt Nam sở hữu 51% cổ phần), và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tham gia từ ngày 4/9 đến 22/10. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao cúp, giấy chứng nhận, đồng thời nhận hỗ trợ từ Bộ để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước.

Giải thưởng Make in Viet Nam được tổ chức từ năm 2020, là giải thưởng uy tín và chính thống của Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, khuyến khích nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam để giải các bài toán trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Năm 2025 là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất.

Sau 5 năm, giải thưởng Make in Viet Nam đã thu hút hơn 1.000 sản phẩm đăng ký dự thi, trao 252 giải thưởng, gồm 24 vàng, 26 bạc, 27 đồng và 175 top 10. Nhiều sản phẩm đạt giải đã được thương mại hóa, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, trực tiếp góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trọng Đạt

