Robot 'đổ bộ' triển lãm thành tựu đất nước

Robot và tự động hóa nằm trong số 11 nhóm công nghệ chiến lược, được Thủ tướng ban hành danh mục hồi tháng 6, với mục tiêu có thể làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm. Thực tế từ nhiều năm qua, một số đơn vị tại Việt Nam đã tham gia lĩnh vực và có những sản phẩm nhất định.

Trong hình là hai robot vận chuyển mang thương hiệu Phenikaa-X. Đại diện đơn vị này cho biết đây là các sản phẩm do họ nghiên cứu, phát triển và chế tạo, đã được thương mại hóa và sử dụng trong một số nhà máy tại Việt Nam, trong đó sản phẩm bên phải có khả năng di chuyển khối lượng lên tới một tấn.