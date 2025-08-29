Robot 'đổ bộ' triển lãm thành tựu đất nước

Trong không gian Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC, robot không chỉ xuất hiện ở gian hàng của các đơn vị chuyên về công nghệ, như Bộ Khoa học và Công nghệ, mà còn có ở nhiều ngành khác nhau, như sản xuất, dịch vụ. Video: Văn Phú
Tại khu vực triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng hai Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải ấn tượng với các kết quả ngành đạt được. Các đại biểu cũng dành thời gian xem sản phẩm khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tương tác với robot hình người tại đây.
Nhiều robot mang tính trưng bày, nhưng cũng có những sản phẩm đã hoạt động thực tế. Trong hình là các robot do Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển, gồm robot hình người có khả năng di chuyển, cử động tay đơn giản, tương tác qua màn hình, và cánh tay robot dùng trong công nghiệp.
Robot và tự động hóa nằm trong số 11 nhóm công nghệ chiến lược, được Thủ tướng ban hành danh mục hồi tháng 6, với mục tiêu có thể làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm. Thực tế từ nhiều năm qua, một số đơn vị tại Việt Nam đã tham gia lĩnh vực và có những sản phẩm nhất định.
Trong hình là hai robot vận chuyển mang thương hiệu Phenikaa-X. Đại diện đơn vị này cho biết đây là các sản phẩm do họ nghiên cứu, phát triển và chế tạo, đã được thương mại hóa và sử dụng trong một số nhà máy tại Việt Nam, trong đó sản phẩm bên phải có khả năng di chuyển khối lượng lên tới một tấn.
Một robot có hình dáng đặc biệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là cỗ máy tự động giám sát tình trạng làm việc của các thiết bị điện, dùng trong một số nhà máy của EVN, nhằm thay thế con người trong các công việc ở môi trường nguy hiểm và đòi hỏi độ chính xác cao.
Robot có tác dụng chính là đi theo đường đi đã được thiết lập sẵn, dùng camera và các cảm biến để xác định chỉ số của thiết bị và báo cáo về trung tâm.
Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, sự cơ động và khả năng làm việc linh hoạt cũng là yếu tố giúp robot phát huy được tác dụng. Trong hình là mẫu robot tuần tra VSR 01 do Viettel phát triển.
Sản phẩm có khả năng vượt địa hình, tương tác đa chiều, giám sát thông minh nhờ các cảm biến gắn trên lưng, đồng thời truyền tín hiệu theo thời gian thực về trung tâm. Robot có thể được ứng dụng trong một số trường hợp như phát hiện khói lửa, giám sát lối thoát hiểm, vận chuyển nhẹ
Loạt sản phẩm robot hình chó và xe tuần tra thu hút sự chú ý tại gian hàng của Bộ Công an. Các sản phẩm từng xuất hiện tại nhiều sự kiện về công nghệ, do Astec, đơn vị chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa mang đến trình diễn.
Trong số này, robot hình chó với khả năng cử động, di chuyển và tương tác linh hoạt thu hút sự chú ý, đặc biệt của trẻ em. Robot có khả năng tự động giữ ổn định, nhưng việc di chuyển, biểu diễn cần sự điều khiển của con người. Video: Văn Phú
Một sản phẩm robot hình người tại gian hàng của Misa. Dù chưa mang lại giá trị thực tế, robot hình người luôn thu hút được sự chú ý nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, có nhiều yếu tố giống con người. Tương tự robot chó ở trên, cỗ máy này phần lớn là sản phẩm nhập từ nước ngoài, sau đó được các hãng Việt tinh chỉnh về mặt phần mềm để đáp ứng nhu cầu trình diễn.
Robot hình người do VinRobotics phát triển được trưng bày tại gian hàng riêng cũng như trong không gian triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ, thu hút được sự quan tâm lớn. Các robot này có thể đi lại, tương tác với người dùng qua các động tác như vẫy tay, trò chuyện.
Để thúc đẩy lĩnh vực robot tại Việt Nam, các đại học, cơ sở giáo dục tại Việt Nam cũng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực. Trong số đó, nhiều nơi đã mua về các mẫu robot thật cho sinh viên có thể nghiên cứu và phát triển tính năng.
Trong hình là một mẫu robot hai chân, được Đại học Bách Khoa Hà Nội mua để phục vụ cho mục đích như trên. Robot có thiết kế đơn giản, không có hình thù rõ ràng, nhưng hoạt động linh hoạt, ổn định.
Một loạt sản phẩm khác tại không gian triển lãm của Bộ Giáo dục. Các sản phẩm hình người nhưng cấu tạo đơn giản, dùng cho học sinh, sinh viên phát triển các tính năng điều khiển, AI.
Bên cạnh các robot có hình dáng mô phỏng con người, động vật, một số được thiết kế đơn giản nhưng tính thực dụng cao. Trong hình là robot hỗ trợ dịch vụ công của VNPT. Loại này khá phổ biến trong lĩnh vực dịch vụ, với thế mạnh là khả năng di chuyển ổn định, có thể vận chuyển đồ. Một số robot như của VNPT được tích hợp các màn hình lớn, cho phép người dùng dễ dàng tương tác.
Ngoài các sản phẩm mang tính trình diễn, nhiều robot được phát triển để giải quyết các bài toán thực tế và thành công về thương mại hóa. Đây là mẫu robot Việt Nam do Delta X-Smart phát triển, có khả năng phân loại thông minh tốc độ cao, đã bán được hơn 500 sản phẩm, theo công bố của đơn vị phát triển.
Ngoài ra, cánh tay robot với đầy đủ kích thước cũng được mang tới triển lãm. Nhiều robot 6 bậc khả năng xoay trở linh hoạt, cùng độ chính xác cao, được dùng trong những công việc như cắt, hàn công nghiệp, thay thế con người. Đại diện một đơn vị trình diễn cánh tay robot tại sự kiện đánh giá thành quả tự phát triển cánh tay robot tại Việt Nam còn khiêm tốn. Phần lớn sản phẩm đang được sử dụng vẫn nhập từ nước ngoài, trong khi kỹ sư Việt chủ yếu tối ưu hóa phần mềm hoặc phát triển các hệ thống để ứng dụng.
Một robot trang bị màn hình cùng khả năng di chuyển, gắn với lớp vỏ hình người để làm "lễ tân" tại một gian hàng địa phương.
Lưu Quý