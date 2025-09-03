Dấu ấn công nghệ tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Từ robot, máy bay không người lái đến không gian thực tế ảo, Triển lãm thành tựu đất nước lan toả tinh thần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đến hàng trăm nghìn người tham quan.

Sinh sống tại Đông Anh (Hà Nội), chứng kiến Trung tâm Triển lãm quốc gia thành hình từng ngày, nhưng ông không khỏi xúc động khi bước vào bên trong, ghé từng gian hàng và cảm nhận sự phát triển của đất nước qua từng hiện vật được trưng bày, giới thiệu. "Chúng tôi hoàn toàn mãn nguyện", ông nói, khi đứng cùng hai người bạn, thay nhau chụp ảnh bên một mẫu robot do các kỹ sư Việt phát triển.

"Chưa bao giờ tôi thấy công nghệ lại gần gũi, sống động đến thế", ông Thiệp, 74 tuổi, nói sau khi tham quan không gian triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, nằm trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc".

Ông Thiệp là một trong 230.000 lượt khách đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước trong ngày đầu mở cửa 28/8. Trong không gian hàng chục ha của khu triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, các thành tựu công nghệ không chỉ để ngắm, trưng bày, mà đã đóng góp tích cực vào trải nghiệm của mỗi người, từ những sản phẩm công nghệ có thể chạm vào như robot, UAV, chip bán dẫn, đến các giải pháp như VR, camera 360, hologram, tái hiện lại 80 năm hành trình của đất nước.

Công nghệ hiện diện ở mọi gian trưng bày

Triển lãm thành tựu đất nước là sự kiện có quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, với sự góp mặt của 28 bộ ngành, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp hàng đầu. Hơn 230 gian hàng phủ kín diện tích 90 ha của Trung tâm Triển lãm quốc gia.

Trong nhà triển lãm Kim Quy, khách tham quan bước vào sáu không gian trưng bày với các chủ đề "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc". Ở đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện diện và kết nối mọi không gian. Nhiều hiện vật, pano ảnh tư liệu cỡ lớn có cách thể hiện mới lạ, thông qua công nghệ hologram, 3D mapping, thực tế ảo (VR)... khiến lịch sử không còn khô khan mà trở nên sống động, gần gũi.

Người dân trải nghiệm tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Ảnh: Thanh Tùng

"Cảm giác như đang được sống lại những thời khắc của dân tộc", Nguyễn Minh, nam sinh viên 19 tuổi, chia sẻ sau khi "xuyên không" về quảng trường Ba Đình, hóa thân thành một trong 20.000 chứng nhân lịch sử, chứng kiến khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là thành quả của dự án thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" do VOV kết hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.

Ở khu vực của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều người vây quanh robot hình người của VinMotion. Cỗ máy cao gần 1,7 m, biết đi lại, vẫy tay, trò chuyện bằng tiếng Việt. Một nhóm học sinh cười khúc khích khi robot gọi tên từng bạn.

Cách đó vài bước chân, robot tuần tra an ninh VSR01 của Viettel lặng lẽ bước lên xuống bậc thềm, rồi nhún nhảy, xoay vòng. Một kỹ sư điều khiển giải thích, đây là mẫu robot hỗ trợ an ninh, trang bị nhiều cảm biến và ứng dụng AI, từ đó phát hiện các tình huống bất thường. Nhiều du khách thích thú vì những sản phẩm công nghệ chỉ được đọc trên báo chí, mạng xã hội nay hiện hữu trước mắt, "phần nào hình dung ra tương lai công nghệ và tự động hoá".

Hòa trong dòng người, ông Thiệp bước chậm rồi dừng lại hồi lâu trước một robot hình người vẫy tay chào. Xung quanh, đám trẻ chen nhau bắt tay cỗ máy có khuôn mặt tươi cười, đôi mắt phát sáng.

Ông Thiệp cùng hai người bạn tại không gian triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Lưu Quý

Với nhiều người, đây chỉ là những màn trình diễn, chưa mang lại ứng dụng thực tế. Nhưng trong suy nghĩ của người đàn ông ngoài 70 tuổi, khoảnh khắc này thực sự có ý nghĩa, bởi nó minh chứng cho kết quả của một chặng đường dài mà Việt Nam đã trải qua, từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn nay đang vươn lên làm chủ công nghệ.

"Trí tuệ Việt không hề thua kém thế giới", ông nói, giọng xúc động.

"Đắm mình" trong công nghệ

Tại triển lãm, các bạn trẻ không ngừng giơ điện thoại "check-in" trước những tấm pano khổ lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, bắt mắt, trong khi nhiều người khác ở độ tuổi trung niên chăm chú quan sát từng hiện vật, từ máy bay không người lái đến pháo tự hành, đầu đạn, động cơ tên lửa Make in Viet Nam, thành quả của công cuộc "vươn mình".

Nhưng du khách không chỉ dừng ở việc ngắm nhìn, bởi đâu đâu cũng có các không gian trải nghiệm để họ nhập cuộc. Ở gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, từng tốp sinh viên xếp hàng chờ "lái xe không kính vượt Trường Sơn" bằng công nghệ thực tế ảo. Những gương mặt ánh lên sự kinh ngạc khi khói bom, tiếng đạn, con đường lầy lội hiện ra sống động trước mắt. Không ai trong số các em từng trải qua những ngày tháng chiến tranh, nhưng hôm nay đã phần nào cảm nhận được sự khốc liệt của chiến trường. Một em bất giác thốt lên: "Xe không kính thì ra là như thế".

Bên ngoài tòa nhà Kim Quy, ở khu triển lãm "Khát vọng bầu trời", bà Trịnh Thị Thức, 75 tuổi, lần đầu ngồi vào ghế lái Airbus A320. Bà run run cầm cần điều khiển, thử tự mình làm phi công trong ít phút, dù chưa từng một lần đi máy bay trong đời.

Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC) cho biết đây là máy bay đã hết niên hạn sử dụng, được cải tạo phù hợp cho công tác huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, tham quan thực tế. Chiếc phi cơ được đưa đến triển lãm bằng xe siêu trường siêu trọng.

"Tôi không ngờ mình có lúc được lái máy bay" bà Thức nói, nở nụ cười rạng rỡ. Phía sau lưng, hàng chục người tiếp tục nối hàng chờ tới lượt, từ cụ già đến người trẻ đều muốn một lần "thử lái cho biết". Cách đó không xa, tại gian hàng Vietnam Airlines, khách tham quan cũng kiên nhẫn xếp hàng trải nghiệm khoang thương gia qua công nghệ thực tế ảo.

Bà Trịnh Thị Thức 75 tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác đi trên máy bay và làm phi công. Ảnh: Quỳnh Trần

Bước sang khu "Thanh gươm và lá chắn", hàng loạt khí tài quân sự hiện đại như pháo tự hành, radar cảnh giới biển, tổ hợp tên lửa S-125-VT hay UAV tầm xa được giới thiệu đều là sản phẩm Make in Viet Nam, do người Việt nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Không khí ở đây sôi động như một ngày hội, khi ai cũng muốn chụp ảnh bên cạnh những khí tài cỡ lớn, trong khi các cựu chiến binh say sưa giải thích cho con cháu về công năng từng loại vũ khí.

Nhà triển lãm khối A - nơi tôn vinh 12 ngành công nghiệp văn hóa - cũng mang lại những trải nghiệm độc đáo. Phim trường kỹ thuật số hút khách nhất của tòa nhà, với hoạt động trải nghiệm nhập vai chiến sĩ, để du khách thử một lần hóa thân thành nhân vật trong phim Đào, phở và piano.

Ở một khu vực khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết hợp TikTok Shop tổ chức một loạt phiên livestream ngay trong triển lãm, mở màn cho "Tuần lễ tự hào nông sản Việt". Các loại nông sản, trà, cà phê và sản phẩm OCOP được các KOL - những người nổi tiếng trên mạng - đưa lên sóng, bán qua kênh thương mại điện tử.

Một robot chó tại Triển lãm thành tựu đất nước, ngày 28/8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

80 năm từ ngày thành lập nước, Việt Nam từ một quốc gia với nền công nghệ khiêm tốn nay trở thành cái nôi của nhiều doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, là điểm đến được tin tưởng của ngành công nghệ thế giới.

Nghị quyết 57 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết, là thời cơ tốt nhất để Việt Nam phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những dấu ấn công nghệ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người tham gia, mà còn là lời khẳng định cho một tương lai được dẫn dắt bởi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Mạnh Hưng - Lưu Quý