Trình diễn robot, UAV 'Make in Viet Nam' tại triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.