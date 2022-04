Giải phóng phụ huynh

Hôm nay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi hai con được đi học trở lại.

Tôi là mẹ đơn thân, nuôi ba đứa con. Cháu lớn lớp bảy đã đến trường từ tháng trước. Hai cháu nhỏ, một lớp năm và một lớp ba hôm nay mới đi học trực tiếp, sau gần một năm ở nhà. Trong suốt thời gian các cháu không đến trường, tôi cũng nghỉ việc để chăm lo cho ba con.

Giải pháp học online kéo dài là do hoàn cảnh bắt buộc, để giúp ngăn chặn sự bùng nổ lây nhiễm Covid-19; được đánh đổi bằng những rắc rối, xáo trộn gây ra cho các gia đình, mỗi nhà một khác. Tôi đối mặt với nhiệm vụ "canh me" con học; trong khi nhiều phụ huynh chật vật với nguy cơ nghiện game của những đứa trẻ chưa bao giờ được tự do tiếp xúc với máy tính và Internet nhiều như thế.

Các chuyên gia sức khỏe tâm thần đã liên tục cảnh báo về tình trạng trầm cảm của trẻ trong thời gian học online, nhưng tôi nghĩ một tỷ lệ lớn phụ huynh cũng trầm cảm, vì phải đảm nhận quá nhiều vai trò cùng lúc: làm bố mẹ, làm ôsin, làm "gia sư" và cả làm "cảnh sát" trước bọn trẻ; trong khi chính họ thiếu đi các giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp do nghỉ việc kéo dài.

Quyết định cho các cháu cấp một đi học trở lại ở Hà Nội thực sự giải tỏa áp lực cho chúng tôi. Tuy vậy, những ngày trước mắt vẫn còn không ít khó khăn. Trường của hai cháu nhỏ nhà tôi vẫn chưa mở lại hoạt động bán trú bình thường như trước dịch; nghĩa là các cháu vẫn học một buổi sáng ở trường, chiều lại về nhà. 11h trưa, tôi sẽ phải đi đón từng cháu một. Tôi hy vọng, bán trú sẽ được mở lại ngay sau dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Khi trường học mở lại với đầy đủ hoạt động bán trú, phụ huynh mới được "giải phóng" thật sự. Tôi vẫn chưa dám xin việc vì không công ty nào cho phép làm nửa ngày. Người bạn tôi, làm việc ở cách xa nơi con học, cũng đang chưa biết phải trình bày với cấp trên như thế nào để 10h30 rời khỏi văn phòng, kịp đón con lúc 11h - theo yêu cầu của nhà trường.

Ngoài ra, điều gây khó hiểu là Hà Nội vẫn tiếp tục giữ nhóm trẻ dưới 6 tuổi ở nhà, trở thành địa phương duy nhất trên cả nước chưa mở cửa trường mầm non khi đỉnh dịch đã qua, số ca mắc Covid đã giảm và trẻ đã được đi khắp nơi, từ điểm du lịch tới các khu vui chơi. Trẻ nít còn chưa đến trường, người lớn sẽ không thể đi xa hơn ngôi nhà của mình nếu không bố trí được người trông coi con cái.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang thiếu lao động trầm trọng sau gần ba năm Covid. Theo ước tính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý I, các doanh nghiệp ở thủ đô thiếu khoảng 80.000-100.00 chỉ tiêu tuyển dụng. Có một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó có số lao động bị thiếu hụt do bất đắc dĩ phải chuyển thành "bố mẹ toàn thời gian". Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội đã nghỉ học hoàn toàn từ tháng 4/2021. Không có thống kê chi tiết, nhưng trong 600.000 đứa trẻ đó, có một số lượng không nhỏ không tìm được sự hỗ trợ từ ông bà, người giúp việc; không thể gửi vào các lớp trông trẻ "chui", buộc bố hoặc mẹ - những người đang trong độ tuổi lao động - phải nghỉ việc hoặc đi làm trong tình trạng phập phù.

Cho học sinh cấp một học bán trú toàn phần và để các cháu mầm non được đến trường sẽ giúp giải phóng phụ huynh, đồng nghĩa với giải phóng một lực lượng lao động không nhỏ vào thị trường việc làm.

Tôi đối mặt với những đợt trầm cảm dai dẳng suốt cả năm qua vì chỉ quanh quẩn góc bếp. Tin các cháu có đi học trở lại hai ngày trước làm tôi thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi. Tôi dự định nộp hồ sơ vào một công ty khi hai cháu được đi học toàn phần như trước.

Covid-19, như mọi dịch bệnh từng có trong lịch sử, sẽ không kết thúc trong ngày một ngày hai. Không còn cách nào khác, tôi cũng như nhiều người đang dần tự giải phóng mình khỏi nỗi ám ảnh Covid để trở thành những người lao động bình thường như trước; bắt đầu bằng việc giải phóng mình khỏi vai trò phụ huynh con mọn.

Tôi cũng hạnh phúc được "thả" các con vào nơi mà chúng thuộc về - mái trường với thầy cô và bè bạn.

Dương Hương Trà