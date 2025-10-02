Giải pháp dùng blockchain trong thanh toán xuyên biên giới

Chi phí cao và tốc độ chậm của giao dịch thanh toán quốc tế khiến một số chuyên gia coi blockchain như một giải pháp bổ sung cho hệ thống tài chính.

Thống kê từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho thấy quy mô thanh toán xuyên biên giới toàn cầu đạt gần 200.000 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 320.000 tỷ USD vào 2032. Khối lượng giao dịch khổng lồ này chủ yếu chạy trên hệ thống tài chính như mạng SWIFT hoặc qua tổ chức chuyển tiền quốc tế như Western Union, MoneyGram, cùng mạng lưới thẻ Visa, Mastercard. Các kênh này được coi là "xương sống" của giao dịch toàn cầu, nhưng chi phí cao, tốc độ xử lý có thể mất vài ngày.

Tại hội thảo thanh toán xuyên biên giới do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức tuần này, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội nhận định công nghệ mới có thể giúp giải quyết thách thức trong giao dịch quốc tế. Ông nhắc đến blockchain và stablecoin - đồng tiền số được neo giá theo tỷ lệ 1:1 với tiền pháp định như một giải pháp bổ sung, bên cạnh hệ thống thanh toán truyền thống.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận công nghệ mới còn gây tranh cãi về tính ổn định và vấn đề pháp lý. Theo pháp luật hiện hành, tiền mã hóa không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ở Việt Nam. Hiện chỉ Đà Nẵng có chính sách thí điểm kết hợp công nghệ blockchain và tài chính truyền thống để trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định.

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam Phan Đức Trung. Ảnh: Trọng Đạt

Ở góc nhìn quốc tế, ông Matthew Crow, Giám đốc phát triển của Tether, cho rằng "stablecoin không thay thế hạ tầng cũ nhưng có thể hoạt động song song để tăng hiệu quả". Báo cáo của Coin Metrics ghi nhận stablecoin đã xử lý 26.000 tỷ USD giao dịch năm 2024, trong đó khoảng 2.100 tỷ USD là thanh toán thực tế như kiều hối và thương mại điện tử.

Trên thế giới, 80% ngân hàng trung ương đang nghiên cứu hoặc thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số (CBDC), theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tuy nhiên, công nghệ mới cũng đi kèm rủi ro. TS Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho biết rủi ro kinh tế vĩ mô là một trong những ưu tiên quản lý của các cơ quan nhà nước, nên kênh thanh toán xuyên biên giới được quản lý chặt, đặc biệt là các dòng tiền như kiều hối hay chi tiêu du lịch.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng các quốc gia vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về blockchain và stablecoin, nên Việt Nam cũng cần thận trọng, cân nhắc và áp dụng từng bước.

Trọng Đạt