Tượng 'cha đẻ' Bitcoin Satoshi xuất hiện ở Hà Nội

Bức tượng Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin, được đưa về đặt tại Hà Nội và mở cửa tham quan chiều 9/9.

Tác phẩm do nữ nghệ sĩ Italy Valentina Picozzi thực hiện, được Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đưa về đặt tại trụ sở công ty 1Matrix ở Times City. Đây là bức tượng thứ năm trên thế giới lấy đề tài về Satoshi.

Satoshi Nakamoto là bí danh của người hoặc nhóm sáng tạo ra Bitcoin - đồng tiền số đầu tiên, đồng thời khai sinh công nghệ blockchain. Tháng 10/2008, Satoshi công bố báo cáo kỹ thuật về hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Đầu năm 2009, ông phát hành phần mềm Bitcoin và khai thác khối đầu tiên, trước khi biến mất bí ẩn từ năm 2010.

Hiện danh tính thật của Satoshi vẫn chưa được xác định. Tuy vậy, với việc sở hữu 1,1 triệu Bitcoin, tương đương hơn 120 tỷ USD, về lý thuyết, Satoshi Nakamoto nằm trong số 20 người giàu nhất thế giới.

Tượng Satoshi - người khai sinh Bitcoin được Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đưa về Việt Nam, mở cửa tham quan từ chiều 9/9. Ảnh: Trọng Đạt

Các bức tượng Satoshi trên thế giới được thiết kế với hiệu ứng thị giác đặc biệt. Tác phẩm đặt tại Việt Nam có hiệu ứng "tan biến". Khi nhìn nghiêng có thể thấy rõ, nhưng từ góc trực diện sẽ mờ dần rồi biến mất - tượng trưng cho sự rút lui của Satoshi sau khi trao quyền lại cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBA, cho biết nghệ sĩ Valentina Picozzi đã mất 21 tháng để hoàn thành tác phẩm. "Bức tượng là biểu tượng của văn hóa phi tập trung. Việc đặt tượng ở nhiều nơi là sự ghi nhận những đóng góp của 'cha đẻ' Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu", bà nói.

Tượng Satoshi có hiệu ứng "tan biến", biến mất khi quan sát trực diện. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, câu chuyện về Satoshi Nakamoto là nguồn cảm hứng của cộng đồng blockchain toàn cầu. Việc đưa tượng về Việt Nam là nhằm lan tỏa giá trị cốt lõi của blockchain - minh bạch, tự do, bảo mật, và đưa blockchain đến gần hơn với công chúng. Tượng Satoshi cùng không gian triển lãm Blockchain Gallery sẽ mở cửa vào thứ Bảy hàng tuần.

Trên thế giới đã có 4 bức tượng về Satoshi Nakatomo, được đặt tại Hungary, Thụy Sĩ, El Salvador và Nhật Bản. Trong đó, phiên bản đầu tiên tại Hungary có tên "We are all Satoshi", được thiết kế với lớp đồng phản chiếu để người xem nhìn thấy gương mặt mình trên tác phẩm, nhằm chuyển tải thông điệp, bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi. Tại Thụy Sĩ, tượng Satoshi bị đánh cắp sau khi ra mắt tháng 10/2024, trước khi được tìm thấy vào tháng 8 năm nay.

Trọng Đạt